الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

LED Smart TV دقة FHD

43PFT6815/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • ذكي بكل بساطة. رائع بالتأكيد. ذكي بكل بساطة. رائع بالتأكيد. ذكي بكل بساطة. رائع بالتأكيد.
    -{discount-value}

    LED Smart TV دقة FHD

    43PFT6815/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    ذكي بكل بساطة. رائع بالتأكيد.

    شاهد المحتويات وشغّلها واستمتع بها. يضعك تلفزيون Philips بدقة Full HD هذا في قلب الحدث مع صورة واضحة جدًا وصوت نقي. تمنحك لوحة معلومات SAPHI وصولاً سهلاً إلى المحتويات، كما أن التأخر المنخفض في الإدخال عبر HDMI مثالي للألعاب. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    LED Smart TV دقة FHD

    ذكي بكل بساطة. رائع بالتأكيد.

    شاهد المحتويات وشغّلها واستمتع بها. يضعك تلفزيون Philips بدقة Full HD هذا في قلب الحدث مع صورة واضحة جدًا وصوت نقي. تمنحك لوحة معلومات SAPHI وصولاً سهلاً إلى المحتويات، كما أن التأخر المنخفض في الإدخال عبر HDMI مثالي للألعاب. إكتشف كلّ المميزات

    ذكي بكل بساطة. رائع بالتأكيد.

    شاهد المحتويات وشغّلها واستمتع بها. يضعك تلفزيون Philips بدقة Full HD هذا في قلب الحدث مع صورة واضحة جدًا وصوت نقي. تمنحك لوحة معلومات SAPHI وصولاً سهلاً إلى المحتويات، كما أن التأخر المنخفض في الإدخال عبر HDMI مثالي للألعاب. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    LED Smart TV دقة FHD

    ذكي بكل بساطة. رائع بالتأكيد.

    شاهد المحتويات وشغّلها واستمتع بها. يضعك تلفزيون Philips بدقة Full HD هذا في قلب الحدث مع صورة واضحة جدًا وصوت نقي. تمنحك لوحة معلومات SAPHI وصولاً سهلاً إلى المحتويات، كما أن التأخر المنخفض في الإدخال عبر HDMI مثالي للألعاب. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل دقة 4K Ultra HD

      ذكي بكل بساطة. رائع بالتأكيد.

      تلفزيون LED دقة Full HD | تلفزيون بنظام Saphi

      • 108 سم (43 بوصة)
      • Full HD، تلفزيون LED
      • HDR 10
      • Pixel Plus HD
      وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز.

      وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز.

      SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل يجعلك تستمتع باستخدام تلفزيون Smart TV من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتلفزيون Smart TV من Philips، بما فيها YouTube وNetflix، وغيرها.

      Philips TV Collection. ‏Netflix وPrime Video والمزيد غيرهما.

      Philips TV Collection. ‏Netflix وPrime Video والمزيد غيرهما.

      Pixel Plus HD. صور واضحة، بغض النظر عن المصدر.

      يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصور لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد محتويات التلفزيون الكبلي، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.

      رائع للألعاب، مع تأخير في الإدخال لا يتعدّى 20 مللي ثانية عبر HDMI

      احصل على جودة صور رائعة للألعاب مع تأخير منخفض في الإدخال لا يتعدّى 20 مللي ثانية عبر وصلة HDMI. حسّن تجربة الألعاب وانغمس في اللعبة بفضل إمكانية الرؤية الأفضل في المشاهد الداكنة، ومعدلات التحديث الأفضل.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        دقة اللوحة
        1920 ‏x‏ 1080
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        • Pixel Plus HD
        • HDR10
        • HLG (معيار Hybrid Log Gamma)

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • دعم HDR
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)
        • دقة FHD تصل إلى 1920x1080p
        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        • دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        • دقة FHD تصل إلى 1920x1080 على تردد 60 هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم HEVC
        نعم
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        3
        عدد USB
        1
        توصيلات أخرى
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • الهوائي IEC75
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        اتصالات لاسلكية
        Wi-Fi 802.11n‏، 2x2، نطاق مزدوج

      • ميزات Smart TV

        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        التلفزيون التفاعلي
        HbbTV
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • تكبير/تصغير، تمديد
        • متقدّم - نقل
        • شاشة عريضة
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • TV on Demand
        • YouTube
        • Netflix TV
        تفاعل المستخدم
        • SimplyShare
        • انعكاس الشاشة

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • VP9
        • HEVC 265 بدقة FHD
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SSA
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
        0
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • وضع Eco
        • كتم صوت الصورة (للراديو)

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        16 واط
        تحسين الصوت
        • معادل صوت بـ 5 نطاقات
        • حوار واضح
        • الوضع الليلي
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • صوت محيطي ديناميكي
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت 8 واط (عدد 2) بنطاق كامل

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1070  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        680  ملليمترًا
        عمق العلبة
        140  ملليمترًا
        تعيين العرض
        995  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        558  ملليمترًا
        تعيين العمق
        71,8  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        995  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        589  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        225,8  ملليمترًا
        وزن المنتج
        6.4  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        6.6  كلغ
        الوزن مع التغليف
        9.2  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        200 x ‏100 مم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • حامل التثبيت على الطاولة

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.