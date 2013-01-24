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Xenon X-tremeVision gen2

لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

42403XV2S1
  • اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا
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    Xenon X-tremeVision gen2 لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    42403XV2S1

    اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

    مع ارتقاء شعاع النور القوي بانبعاث الضوء إلى أقصى الحدود، تشكل مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني أحدث تطور في تقنية xenon. ويوسّع أداء المصباح الاستثنائي هذا حدود القيادة لديك، لتستمتع بقيادة أكثر أمانًا وراحة. إكتشف كلّ المميزات

    Xenon X-tremeVision gen2 لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

    مع ارتقاء شعاع النور القوي بانبعاث الضوء إلى أقصى الحدود، تشكل مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني أحدث تطور في تقنية xenon. ويوسّع أداء المصباح الاستثنائي هذا حدود القيادة لديك، لتستمتع بقيادة أكثر أمانًا وراحة. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

    مع ارتقاء شعاع النور القوي بانبعاث الضوء إلى أقصى الحدود، تشكل مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني أحدث تطور في تقنية xenon. ويوسّع أداء المصباح الاستثنائي هذا حدود القيادة لديك، لتستمتع بقيادة أكثر أمانًا وراحة. إكتشف كلّ المميزات

    Xenon X-tremeVision gen2 لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

    مع ارتقاء شعاع النور القوي بانبعاث الضوء إلى أقصى الحدود، تشكل مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني أحدث تطور في تقنية xenon. ويوسّع أداء المصباح الاستثنائي هذا حدود القيادة لديك، لتستمتع بقيادة أكثر أمانًا وراحة. إكتشف كلّ المميزات

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      تمكّن من رؤية كل المطبات والمنعطفات والعوائق على الطريق

      • نوع المصباح: D3S
      • حزمة مكونة من: 1
      • 42 فولت، 35 واط
      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. لذلك، تستطيع اللمبات المصنوعة من زجاج الكوارتز من Philips (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى. وكلما ازدادت قوة الضوء، تحسّنت تجربة القيادة، مهما كان الطريق أمامك مظلمًا.

      مصباح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني: لأداء بصري عالٍ

      تم تصميم مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بتقنية Xenon من Philips لتوفير أداء فائق. تنتج مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني شعاعًا أطول ورؤية أفضل بنسبة تصل إلى 150%، فضلاً عن أنها تساعدك في رؤية العوائق في وقت مبكر، ما يسمح لك بالتفاعل في الوقت المناسب. وبفضل الرؤية المحيطية المحسّنة، ستلاحظ المخاطر الموجودة على جانب الطريق بشكل أفضل، مثل المشاة أو التقاطعات على طريقك. تضيء المصابيح الأمامية هذه كل المطبّات والمنعطفات والمخاطر الموجودة على الطريق، فترضي بذلك السائقين وظروف القيادة الأكثر تطلبًا.

      رؤية أفضل لقيادة أكثر أمانًا وراحة

      يشكّل الضوء عاملاً أساسيًا في تجربة القيادة، بالتالي يمكنك تجنب وقوع الحوادث بمجرد تحسين نوعية الضوء في سيارتك. وتقوم مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بتحسين الرؤية، بحيث تتمكن من رؤية العوائق وإشارات السير مسبقًا، الأمر الذي يحسّن أوقات التفاعل لديك. تم تكييف التركيبة الطيفية لهذا الضوء مع الحساسية الطبيعية لعينيك تجاه اللون الطبيعي. ومع حرارة لون تبلغ 4800 كلفن، ينتج هذا المصباح الأمامي ضوءًا لطيفًا على العينين فتصبح تجربة القيادة ليلاً أكثر أمانًا وراحة.

      توجيه الضوء إلى المكان الصحيح أمام سيارتك

      لا يكفي استخدام مصابيح أمامية قوية فحسب، فالدقة البصرية مهمة أيضًا. تتميّز مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بأدق تقنية لإمالة قوس النور تتم محاذاتها على 150-350 ميكرومترًا. وهذا يعني أنها ستضيء الطريق في المواضع التي تحتاج إليها فقط بدون إبهار السائقين القادمين بالاتجاه المعاكس.

      اخترعت شركة Philips تقنية Xenon HID المبتكرة

      توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. أظهرت الدراسات أن إضاءة السيارات Xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق ورؤية العوائق ويافطات الطريق بسرعة أكبر مقارنة بالمصابيح التقليدية. وهل من طريقة أفضل من ضوء أبيض قوي شبيه بضوء النهار للتغلّب على الظلمة؟

      حماية من التضرر بالأشعة فوق البنفسجية

      تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل ظروف القيادة. وتضمن هذه الطبقة الوقائية الإضافية الحفاظ على مصابيحك لفترات طويلة.

      الخيار المفضل لأهم شركات تصنيع السيارات

      طوال أكثر من 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

      إن مصابيح السيارات من Philips حائزة جوائز

      إن منتجاتنا من مصابيح السيارات العالية الجودة والمبتكرة حائزة جوائز، ويقرّ بجودتها خبراء السيارات باستمرار.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        S1
        EAN1
        8727900377132
        EAN3
        8727900377149

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        42  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        35  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        2500 ساعة

      • خصائص الضوء

        لومن
        3200 ±450  لومن
        حرارة اللون
        حتى 4800 كلفن

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        42403XV2S1
        رمز الطلب
        37713233

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        14  سم
        الطول
        15  سم
        العرض
        13  سم

      • وصف المنتج

        نوع
        D3S
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        التعيين
        مصباح D3S X-tremeVision
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        Xenon X-tremeVision
        التقنية
        زينون
        القاعدة
        PK32d-5

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        131  غ
        الارتفاع
        14  سم
        الطول
        13  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        2
        كمية الحزمة
        1
        العرض
        7  سم

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء
        أبرز ما في المنتج
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