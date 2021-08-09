أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعليّين، تقدّم الشاشة المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بمرئيات رائعة ودقة ألوان فائقة بفضل شاشة Nano IPS بدقة 4K الواضحة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم ميزة DisplayHDR 600 جودة صور زاهية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعليّين، تقدّم الشاشة المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بمرئيات رائعة ودقة ألوان فائقة بفضل شاشة Nano IPS بدقة 4K الواضحة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم ميزة DisplayHDR 600 جودة صور زاهية. إكتشف كلّ المميزات
أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعليّين، تقدّم الشاشة المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بمرئيات رائعة ودقة ألوان فائقة بفضل شاشة Nano IPS بدقة 4K الواضحة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم ميزة DisplayHDR 600 جودة صور زاهية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعليّين، تقدّم الشاشة المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بمرئيات رائعة ودقة ألوان فائقة بفضل شاشة Nano IPS بدقة 4K الواضحة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم ميزة DisplayHDR 600 جودة صور زاهية. إكتشف كلّ المميزات
أطلق العنان لألعاب الفيديو. لقد أقمنا شراكة مع فريق Xbox لتطوير هذه الشاشة المصممة لـ Xbox والمعتمدة لتزويدك بأداء Xbox Series X البصري المثالي فور توصيلها.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وتم تصديق توافق هذه الشاشة مع AMD FreeSync™ Premium Pro، مما يتيح دعم معدل التحديث المتغير (VRR) وتجربة ألعاب HDR حقيقية. يوفر هذا مزيجًا من تجارب الألعاب السلسة بأفضل أداء ممكن، ومرئيات ذات نطاق ديناميكي عالٍ استثنائي مع الحفاظ على زمن انتقال منخفض.
إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تُعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 120 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 120 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.
إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 144 مرة في الثانية، أي 2,4 مرات أسرع من أي شاشة قياسية أخرى. مع معدل إطار أدنى قد يبدو الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، مما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 144 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.
DTS Sound هو حل لمعالجة الصوت تم تطويره لتحسين تشغيل الموسيقى والأفلام والبث والألعاب على الكمبيوتر الشخصي بغض النظر عن عوامل الشكل. توفر تقنية DTS Sound تجربة صوت محيط ظاهري غامر مع جهير غني وتحسين الحوار ومستويات صوت محسّنة إلى أقصى الحدود وخالية من أي مقاطعة أو تشويش.
عند تشغيل الألعاب الحماسية بمعدلات تحديث عالية، قد تظهر مشكلة تمزّق الشاشة بدون مزامنة مثالية للرسوميات. تم تصديق توافق الشاشة مع تقنية NVIDIA® G-SYNC®، وتتميز بمعدل تحديث متغير (VRR)، ما يخفف تمزّق الشاشة ويؤدي إلى مزامنة معدل تحديث شاشتك مع إخراج بطاقة الرسوميات للاستفادة من تجربة ألعاب أسلس. تظهر المشاهد فورًا وتبدو الأجسام أوضح ويصبح اللعب أسلس، ما يتيح لك الاستفادة من تجربة بصرية مذهلة ويزوّدك بأفضلية تنافسية كبيرة.
بالنسبة إلى احتياجات الصور والألعاب والإنتاجية الحرجة، تقدّم شاشة Nano IPS دقة ألوان مذهلة عبر زاوية مشاهدة عريضة من دون تحويل الألوان. تدرجات أغنى من اللون الأحمر، وتدرجات أزهى من اللون الأخضر، وتدرجات أعمق من اللون الأزرق. تستخدم تقنية Ultra Wide-Color مع IPS Nano Color جسيمات الفوسفور النانوية المحسّنة KSF لامتصاص الضوء الزائد الذي تولّده الشاشة لتزويدك بألوان مذهلة، وحقيقية. تغطي لوحات الشاشة التي نقدّمها لغاية 98% من معيار نطاق الألوان DCI-P3 لنقاوة الألوان، كما هو محدد من قبل جمعية مهندسي التليفزيون والصور المتحركة لجودة الصور السينمائية.
تحسّن تقنية Ambiglow محتوى الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء من الشاشة نفسها. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف لون الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.
حدد أحد أوضاع SmartImage HDR ليناسب احتياجاتك على أفضل وجه. HDR للألعاب: محسّن للاستمتاع بألعاب الفيديو. مع تدرجات أغنى من اللون الأبيض والأسود، يصبح مشهد الألعاب حيويًا ويكشف عن مزيد من التفاصيل لتسهيل العثور على الأعداء المختبئين في الزاوية المظلمة والظلال. HDR للأفلام: وضع مثالي لمشاهدة فيلم HDR. يقدم تباينًا وسطوعًا أفضل لتجربة مشاهدة واقعية وغامرة أكثر. HDR للصور: تعزيز الأحمر والأخضر والأزرق لمرئيات تنبض بالحياة. DisplayHDR: معتمد من VESA DisplayHDR*. الوضع الشخصي: تخصيص الإعدادات في قائمة الصور. *يرجى مراجعة المواصفات لدرجة HDR.
تم تطوير وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض للحد من إجهاد العين والتعب الناجمَين بشكل عام عن الساعات المطوّلة أمام الشاشة.
تحكّم بجهازَين وبدّل بينهما بواسطة لوحة مفاتيح واحدة وجهاز ماوس واحد بفضل مفتاح KVM المضمّن. يسمح لك MultiView باستعراض كلا المصدرَين في الوقت نفسه على شاشة واحدة. مع هذه الميزات، يمكنك تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات وتوفير وقتك الثمين. مثالي للأشخاص الذين يحبون بث المحتويات مع جهازَي كمبيوتر، أو منشئي المحتويات أو عند تحضير الأجهزة لحدث LAN.
تأخير الإدخال هو الوقت بين تنفيذ إجراء مع أجهزة متصلة ورؤية النتيجة على الشاشة. يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين إدخال أمر من أجهزتك إلى الشاشة ويحسّن بشكل كبير تشغيل ألعاب الفيديو التي تتطلب ردود فعل سريعة، ويُعدّ مهمًا بشكل خاص لهواة الألعاب التنافسية والسريعة الحركة.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
الراحة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.