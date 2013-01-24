مصطلحات البحث
استمتع بأداء من مستويات جديدة
تعتبر مصابيح X-tremeVision G-force من Philips من المصابيح الأكثر سطوعًا التي يمكنك شراؤها؛ فهي تتفوّق على معظم مصابيح السيارات الأخرى مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130%، وطول فائق لشعاع الضوء ومقاومة للاهتزاز تبلغ 10G. تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد، والتفاعل بشكل أسرع، والقيادة بمستوى أمان أكبر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأداء من مستويات جديدة
تعتبر مصابيح X-tremeVision G-force من Philips من المصابيح الأكثر سطوعًا التي يمكنك شراؤها؛ فهي تتفوّق على معظم مصابيح السيارات الأخرى مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130%، وطول فائق لشعاع الضوء ومقاومة للاهتزاز تبلغ 10G. تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد، والتفاعل بشكل أسرع، والقيادة بمستوى أمان أكبر. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بأداء من مستويات جديدة
تعتبر مصابيح X-tremeVision G-force من Philips من المصابيح الأكثر سطوعًا التي يمكنك شراؤها؛ فهي تتفوّق على معظم مصابيح السيارات الأخرى مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130%، وطول فائق لشعاع الضوء ومقاومة للاهتزاز تبلغ 10G. تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد، والتفاعل بشكل أسرع، والقيادة بمستوى أمان أكبر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأداء من مستويات جديدة
تعتبر مصابيح X-tremeVision G-force من Philips من المصابيح الأكثر سطوعًا التي يمكنك شراؤها؛ فهي تتفوّق على معظم مصابيح السيارات الأخرى مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130%، وطول فائق لشعاع الضوء ومقاومة للاهتزاز تبلغ 10G. تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد، والتفاعل بشكل أسرع، والقيادة بمستوى أمان أكبر. إكتشف كلّ المميزات
تعتبر الإضاءة المثالية مهمة جدًا تحديدًا عندما يتعلق الأمر بالمسافات، أي عادة ما بين 75-100 متر أمام سيارتك. تعزز مصابيح X-tremeVision G-force من Philips رؤيتك مع مزيد من السطوع بنسبة تصل إلى 130%. يساعد هذا الأمر على تمييز العوائق وأي مخاطر محتملة بشكل أسرع من أغلبية المصابيح الأمامية الهالوجين الأخرى.
تؤكد المصابيح الأمامية X-tremeVision G-force من Philips صدارتها في عالم إضاءة السيارات، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسّنة، وتعبئة الغاز العالي الضغط لغاية 13 بار، والطلاء العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. وتم تصميمها للحصول على أعلى مستوى من الأداء ومن دون المساومة على الرؤية الواضحة.
يعتبر الضوء الأبيض الساطع بحرارة لون تصل إلى 3500 كلفن ضوءًا أكثر بياضًا بكثير من المصابيح الأمامية القياسية. توفّر تقنية الطلاء المتدرّج الحاصلة على براءة اختراع من Philips ضوءًا أكثر قوة. بالتالي، ستتمكن من الاستمتاع بأداء الإضاءة الأكثر سطوعًا وتجربة قيادة ليلاً مريحة جدًا.
يشكل أي فشل محتمل لقطعة بديلة خطرًا عليك وعلى سيارتك، وينطبق ذلك بالتحديد على المصابيح الأمامية. إذ يقلّص كل مصباح أمامي مكسور قابلية الرؤية والسلامة لك وللسيارات القادمة باتجاهك. لذلك، تم تخصيص مصابيح X-tremeVision G-force من Philips لفترة استهلاك طويلة وموثوقة. يمكنك أن ترى وتظهر لفترات أطول من أي مصباح عالي الأداء آخر.
تم تصنيع مصابيح X-tremeVision G-force من Philips لأداء متميز، فهي تنتج ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 130% من دون المساومة على فترة الاستهلاك. ومع ما يصل إلى 450 ساعة عمل*، تعتبر فترة استهلاك مصابيح X-tremeVision G-force من Philips أعلى بكثير من أي منتجات منافسة في فئة الأضواء الأقوى (*تم اختبارها على فولطية قياسية من 13.2 فولت).
لا تدع حفرة تكون خط النهاية لمصابيح سيارتك. قد تشكل القيادة اليوم تحديًا لسيارتك، ولكن تم تصميم مصابيح X-tremeVision G-force من Philips لتدوم طويلاً. وتؤكّد هذه المصابيح قدرتها العالية على التحمل بعد أن تم اختبارها لمقاومة الاهتزاز حتى 10G.
تعتبر مصابيح X-tremeVision G-force من Philips أكثر طريقة آمنة وسهلةً وفعالة لترقية مصابيح سيارتك الأمامية ضمن المعايير القانونية. والمصابيح معتمدة من أنظمة ECE بالكامل.
تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق مصابيح X-tremeVision G-force مع طرازات السيارات للعلامات التجارية المهمة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.
بيانات العلبة
الخصائص الكهربائية
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
معلومات الطلب
معلومات العلبة الخارجية
وصف المنتج
معلومات حول المنتج المغلف
مواصفات التسويق