تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في مجال السيارات، وقد حافظت على سمعتها لأكثر من 100 سنة. تم تصميم منتجات المعدّات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يؤدّي إلى معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. تتوافق مصابيح WhiteVision ultra للدراجة النارية من Philips مع طرازات الدراجات النارية من العلامات التجارية الرئيسية.