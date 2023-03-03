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WhiteVision ultra moto

المصابيح الأمامية للدراجة النارية

12972WVUBW
  • مظهر أنيق لا يقاوم مظهر أنيق لا يقاوم مظهر أنيق لا يقاوم
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    WhiteVision ultra moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    12972WVUBW

    مظهر أنيق لا يقاوم

    تتميز مصابيح WhiteVision ultra moto H7 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، فتشكّل بالتالي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision ultra moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    مظهر أنيق لا يقاوم

    تتميز مصابيح WhiteVision ultra moto H7 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، فتشكّل بالتالي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق. إكتشف كلّ المميزات

    مظهر أنيق لا يقاوم

    تتميز مصابيح WhiteVision ultra moto H7 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، فتشكّل بالتالي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision ultra moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    مظهر أنيق لا يقاوم

    تتميز مصابيح WhiteVision ultra moto H7 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، فتشكّل بالتالي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مصابيح أمامية

      مظهر أنيق لا يقاوم

      مظهر أبيض حاد

      • H7
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 55 واط
      • شكل أبيض لا يقاوم

      ضوء أبيض حاد يصل إلى 4200 كلفن

      بفضل حرارة لون تصل إلى 4200 كلفن، تُضفي المصابيح الأمامية للدراجة النارية WhiteVision ultra من Philips طابعًا ثوريًا على مظهر الدراجة النارية مع الضوء الأبيض الحاد. إنها الخيار المناسب لتجربة قيادة ساطعة وأنيقة!

      المصابيح الأمامية الهالوجين التي تمت ترقيتها والتي توفر شكلاً أنيقًا جدًا

      تم تصميم مصابيح WhiteVision ultra للدراجة النارية من Philips للسائقين الذين يبحثون عن ترقية بأسلوب يذكّر بإضاءة LED ومظهرها، إلا أنهم يقودون سيارة بتقنية الهالوجين. وبفضل تركيبة الطلاء المتقدّمة والجديدة على الزجاج، تشكّل مصابيح WhiteVision ultra للدراجة النارية من Philips المصابيح الأكثر بياضًا لدينا التي يسمح باستخدامها على الطريق، لتوفير مظهر مذهل في عاكس المصباح الأمامي.

      مصابيح أمامية رائعة بيضاء يسمح باستخدامها على الطريق لتأمين شكل أنيق

      إن لمبات المصابيح الأمامية المحسّنة WhiteVision ultra للدراجة النارية من Philips حاصلة على تصديق ECE للضوء الأبيض الساطع على الطريق. يتمتّع السائقون بشكل زاهٍ وبلمبة يسمح باستخدامها على الطريق وتمتثل للقوانين ذات الصلة. يمكنك الحصول على رؤية ممتازة، وذلك من دون المساومة على السلامة من خلال إبهار السائقين القادمين.

      ضوء أبيض لتحسين الرؤية والراحة

      تتميّز مصابيح WhiteVision ultra للدراجة النارية من Philips الجديدة بتركيبة زجاج ملوّن وضوء أبيض بارد، لتحسين الرؤية في الليل إلى حد كبير وتعزيز راحة السائق من خلال الحد من إرهاق العينَين. نقدّم لك مزيجًا بين التصميم والوظائف العملية، للحصول على مظهر رائع وراحة محسّنة أثناء القيادة.

      رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60% لرفع مستوى الوضوح

      بفضل رؤية محسّنة بنسبة تصل إلى 60% مقارنةً مع الحد الأدنى للمعيار القانوني، يسمح لك نمط شعاع الضوء الأطول برؤية مستخدمي الطرق الآخرين بشكل أوضح، والعكس صحيح. وهو يحسّن مستوى السلامة ويمنحهم المزيد من الوقت للتفاعل مع المخاطر المحتملة على الطريق.

      لمباتنا الأكثر بياضًا لأداء أنيق على الطريق

      تقدّم المصابيح الأفضل وذات الإضاءة الأكثر سطوعًا أداء محسّنًا على الطريق. تضع لمبات المصابيح الأمامية للدراجة النارية WhiteVision ultra من Philips معيارًا جديدًا للضوء الأبيض الذي يُسمح باستخدامه على الطريق، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسّنة وتعبئة الغاز العالي الضغط والطلاء العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. توفر هذه المصابيح الأمامية تجربة قيادة أكثر راحة ومتعة، فهي مصممة لتوفير مظهر رائع ورؤية ممتازة.

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في مجال السيارات، وقد حافظت على سمعتها لأكثر من 100 سنة. تم تصميم منتجات المعدّات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يؤدّي إلى معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. تتوافق مصابيح WhiteVision ultra للدراجة النارية من Philips مع طرازات الدراجات النارية من العلامات التجارية الرئيسية.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية مصنّفة
        12 فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        200 ساعة

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        4200 كلفن
        لومن
        1500 ±10%

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        شكل أبيض لا يقاوم

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12972WVUBW
        رمز الطلب
        2387230

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        14.0  سم
        الطول
        19.6  سم
        العرض
        19.6  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.332  كلغ

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018023872
        EAN3
        8719018023889
        نوع العلبة
        BW
        التغليف
        تغليف بلاستيكي
        الكمية في العلبة
        1
        1

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        24,1  غ
        الارتفاع
        12.9  سم
        الطول
        9.5  سم
        العرض
        3.5  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10 قطع
        كمية الحزمة
        قطعة واحدة

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        نوع
        H7
        النطاق
        WhiteVision ultra
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        تصديق ECE
        نعم
        التعيين
        H7 12972 WVU، ‏12 فولت 55 واط BW
        القاعدة
        PX26d

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