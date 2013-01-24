لا تساوم على السلامة، غيّر المصباحين معًا

يُعد تغيير المصباحين الأماميين معًا أمرًا عمليًا أكثر من مجرد تغيير المصباح التالف فقط. تتمتّع اللمبات الحديثة الجديدة بإخراج ضوء أكبر وأداء أفضل؛ لتوفّر تجربة قيادة أكثر أمانًا. بوجه عام، تتعدد منافع وفوائد تغيير المصباحين معًا: عناء أقل، توفير التكلفة، تجنب تلف المصابيح الأمامية، شعاع أكثر سطوعًا وتوازنًا، والأهم من كل ذلك السلامة.