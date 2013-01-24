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WhiteVision ultra

لمبة المصباح الأمامي للسيارة

12972WVUB1
  • مظهر أنيق لا يقاوم مظهر أنيق لا يقاوم مظهر أنيق لا يقاوم
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    WhiteVision ultra لمبة المصباح الأمامي للسيارة

    12972WVUB1

    مظهر أنيق لا يقاوم

    تتميز مصابيح WhiteVision ultra H7 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، ومن ثم فهي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision ultra لمبة المصباح الأمامي للسيارة

    مظهر أنيق لا يقاوم

    تتميز مصابيح WhiteVision ultra H7 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، ومن ثم فهي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق. إكتشف كلّ المميزات

    مظهر أنيق لا يقاوم

    تتميز مصابيح WhiteVision ultra H7 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، ومن ثم فهي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision ultra لمبة المصباح الأمامي للسيارة

    مظهر أنيق لا يقاوم

    تتميز مصابيح WhiteVision ultra H7 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، ومن ثم فهي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق. إكتشف كلّ المميزات

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      مظهر أنيق لا يقاوم

      أحدث الأضواء البيضاء الأنيقة لسيارتك

      • نوع المصباح: H7
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 55 واط
      • شكل أبيض لا يقاوم

      ضوء أبيض حاد بدرجة حرارة تصل إلى 4200 كلفن

      بفضل حرارة اللون التي تصل إلى 4200 كلفن، تُضفي المصابيح الأمامية WhiteVision ultra من Philips طابعًا ثوريًا على مظهر السيارة مع الضوء الأبيض الحاد. إنها الخيار المناسب لتجربة قيادة ساطعة وأنيقة!

      المصابيح الأمامية الهالوجين التي تمت ترقيتها والتي توفر شكلاً أنيقًا جدًا

      تم تصميم مصابيح WhiteVision ultra من Philips للسائقين الذين يبحثون عن ترقية بأسلوب يذكّر بإضاءة LED ومظهرها، إلا أنهم يقودون سيارة بتقنية الهالوجين. وبفضل تركيبة الطلاء المتقدّمة والجديدة على الزجاج، تشكّل مصابيح WhiteVision ultra المصابيح الأكثر بياضًا لدينا التي يسمح باستخدامها على الطريق، لتوفير مظهر مذهل في عاكس المصباح الأمامي.

      مصابيح أمامية رائعة بيضاء يسمح باستخدامها على الطريق لتبدو بمظهر أنيق

      إن لمبات المصابيح الأمامية المحسّنة WhiteVision ultra حاصلة على تصديق ECE للضوء الأبيض الساطع على الطريق. يتمتّع السائقون بشكل زاهٍ ولمبة يسمح باستخدامها على الطريق وتمتثل للقوانين ذات الصلة. يمكنك الحصول على رؤية ممتازة، وذلك من دون المساس بالسلامة وتجنب إبهار الأعين في السيارة التي أمامك.

      ضوء أبيض لتحسين الرؤية والراحة

      تعمل تركيبة الطلاء WhiteVision ultra الجديدة، بالإضافة إلى الضوء الأبيض البارد، على تحسين الرؤية ليلاً بشكل ملحوظ وتعزز راحة السائق من خلال تخفيف تعب العينين. عندما تلتقي روعة التصميم مع الوظائف العملية، ستتمتّع بمظهر رائع وراحة محسّنة أثناء القيادة.

      رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60% لرفع مستوى الوضوح إلى أقصى حد

      مع الرؤية المحسّنة بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالحد الأدنى للمعيار القانوني، يسمح لك نمط شعاع الضوء الأطول برؤية مستخدمي الطريق الآخرين بصورة أوضح، كما يتيح لهم رؤيتك على نحو أفضل. يحسّن ذلك مستوى السلامة ويمنحك المزيد من الوقت للتفاعل مع المخاطر المحتملة على الطريق.

      لمباتنا الأكثر بياضًا لأداء أنيق على الطريق

      تسمح المصابيح الأفضل والأكثر سطوعًا بتقديم أداء أفضل على الطريق. تقدم المصابيح الأمامية WhiteVision ultra من Philips معيارًا جديدًا للضوء الأبيض المسموح باستخدامه على الطريق، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسنة، وتعبئة الغاز ذي الضغط العالي، والطلاء العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة والمقاوم للأشعة فوق البنفسجية. لقد تمت هندسة المصابيح لتبدو بمظهر جميل وتمنحك رؤية أفضل، لتوفر تجربة قيادة أكثر راحة ومتعة.

      لا تساوم على السلامة، غيّر المصباحين معًا

      يُعد تغيير المصباحين الأماميين معًا أمرًا عمليًا أكثر من مجرد تغيير المصباح التالف فقط. تتمتّع اللمبات الحديثة الجديدة بإخراج ضوء أكبر وأداء أفضل؛ لتوفّر تجربة قيادة أكثر أمانًا. بوجه عام، تتعدد منافع وفوائد تغيير المصباحين معًا: عناء أقل، توفير التكلفة، تجنب تلف المصابيح الأمامية، شعاع أكثر سطوعًا وتوازنًا، والأهم من كل ذلك السلامة.

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وتحافظ على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية ذات الجودة العالية من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق مصابيح WhiteVision ultra مع طرازات السيارات للعلامات التجارية المهمة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        نوع
        H7
        المجموعة
        WhiteVision ultra
        الاستخدام
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        تصديق ECE
        نعم
        التسمية
        12972WVUB1
        القاعدة
        PX26d

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55  واط

      • خصائص الضوء

        تدفق الضوء
        1400 +100/-50  لومن
        حرارة اللون
        حتى 4200  كلفن

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        350 ساعة

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12972WVUB1
        رمز الطلب
        35493530

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        تغليف بلاستيكي
        EAN1
        8727900354935
        EAN3
        8727900354928

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        22.7  غ
        الارتفاع
        13,3  سم
        الطول
        9.5  سم
        العرض
        5.3  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للمحترفين)
        10
        كمية الحزمة
        1

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        13  سم
        الطول
        25.5  سم
        العرض
        19  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.35  كلغ

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        ميزات المنتج
        مظهر أبيض حاد

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