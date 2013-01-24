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مظهر أنيق لا يقاوم
تتميز مصابيح WhiteVision ultra H7 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، ومن ثم فهي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر أنيق لا يقاوم
تتميز مصابيح WhiteVision ultra H7 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، ومن ثم فهي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق. إكتشف كلّ المميزات
مظهر أنيق لا يقاوم
تتميز مصابيح WhiteVision ultra H7 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، ومن ثم فهي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر أنيق لا يقاوم
تتميز مصابيح WhiteVision ultra H7 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، ومن ثم فهي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق. إكتشف كلّ المميزات
بفضل حرارة اللون التي تصل إلى 4200 كلفن، تُضفي المصابيح الأمامية WhiteVision ultra من Philips طابعًا ثوريًا على مظهر السيارة مع الضوء الأبيض الحاد. إنها الخيار المناسب لتجربة قيادة ساطعة وأنيقة!
تم تصميم مصابيح WhiteVision ultra من Philips للسائقين الذين يبحثون عن ترقية بأسلوب يذكّر بإضاءة LED ومظهرها، إلا أنهم يقودون سيارة بتقنية الهالوجين. وبفضل تركيبة الطلاء المتقدّمة والجديدة على الزجاج، تشكّل مصابيح WhiteVision ultra المصابيح الأكثر بياضًا لدينا التي يسمح باستخدامها على الطريق، لتوفير مظهر مذهل في عاكس المصباح الأمامي.
إن لمبات المصابيح الأمامية المحسّنة WhiteVision ultra حاصلة على تصديق ECE للضوء الأبيض الساطع على الطريق. يتمتّع السائقون بشكل زاهٍ ولمبة يسمح باستخدامها على الطريق وتمتثل للقوانين ذات الصلة. يمكنك الحصول على رؤية ممتازة، وذلك من دون المساس بالسلامة وتجنب إبهار الأعين في السيارة التي أمامك.
تعمل تركيبة الطلاء WhiteVision ultra الجديدة، بالإضافة إلى الضوء الأبيض البارد، على تحسين الرؤية ليلاً بشكل ملحوظ وتعزز راحة السائق من خلال تخفيف تعب العينين. عندما تلتقي روعة التصميم مع الوظائف العملية، ستتمتّع بمظهر رائع وراحة محسّنة أثناء القيادة.
مع الرؤية المحسّنة بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالحد الأدنى للمعيار القانوني، يسمح لك نمط شعاع الضوء الأطول برؤية مستخدمي الطريق الآخرين بصورة أوضح، كما يتيح لهم رؤيتك على نحو أفضل. يحسّن ذلك مستوى السلامة ويمنحك المزيد من الوقت للتفاعل مع المخاطر المحتملة على الطريق.
تسمح المصابيح الأفضل والأكثر سطوعًا بتقديم أداء أفضل على الطريق. تقدم المصابيح الأمامية WhiteVision ultra من Philips معيارًا جديدًا للضوء الأبيض المسموح باستخدامه على الطريق، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسنة، وتعبئة الغاز ذي الضغط العالي، والطلاء العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة والمقاوم للأشعة فوق البنفسجية. لقد تمت هندسة المصابيح لتبدو بمظهر جميل وتمنحك رؤية أفضل، لتوفر تجربة قيادة أكثر راحة ومتعة.
يُعد تغيير المصباحين الأماميين معًا أمرًا عمليًا أكثر من مجرد تغيير المصباح التالف فقط. تتمتّع اللمبات الحديثة الجديدة بإخراج ضوء أكبر وأداء أفضل؛ لتوفّر تجربة قيادة أكثر أمانًا. بوجه عام، تتعدد منافع وفوائد تغيير المصباحين معًا: عناء أقل، توفير التكلفة، تجنب تلف المصابيح الأمامية، شعاع أكثر سطوعًا وتوازنًا، والأهم من كل ذلك السلامة.
تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وتحافظ على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية ذات الجودة العالية من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق مصابيح WhiteVision ultra مع طرازات السيارات للعلامات التجارية المهمة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.
وصف المنتج
الخصائص الكهربائية
خصائص الضوء
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