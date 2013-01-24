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VisionPlus

لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

12972VPS2
  • اشعر بالأمان، وقُد بأمان اشعر بالأمان، وقُد بأمان اشعر بالأمان، وقُد بأمان
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    VisionPlus لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    12972VPS2

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تمنح لمبات المصابيح الأمامية VisionPlus من Philips رؤية أفضل بنسبة 60%، مما يسمح للسائقين بالرؤية لمسافة أبعد وبالتالي التمتع بمزيد من السلامة والراحة. إكتشف كلّ المميزات

    VisionPlus لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تمنح لمبات المصابيح الأمامية VisionPlus من Philips رؤية أفضل بنسبة 60%، مما يسمح للسائقين بالرؤية لمسافة أبعد وبالتالي التمتع بمزيد من السلامة والراحة. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تمنح لمبات المصابيح الأمامية VisionPlus من Philips رؤية أفضل بنسبة 60%، مما يسمح للسائقين بالرؤية لمسافة أبعد وبالتالي التمتع بمزيد من السلامة والراحة. إكتشف كلّ المميزات

    VisionPlus لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تمنح لمبات المصابيح الأمامية VisionPlus من Philips رؤية أفضل بنسبة 60%، مما يسمح للسائقين بالرؤية لمسافة أبعد وبالتالي التمتع بمزيد من السلامة والراحة. إكتشف كلّ المميزات

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      • نوع المصباح: H7
      • حزمة مكونة من: 2
      • 12 فولت، 55 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

      استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

      نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، المصابيح الداخلية.

      راحة وسلامة أكبر خلال القيادة

      راحة وسلامة أكبر خلال القيادة

      توفر لك مصابيح VisionPlus قدرة تفاعل أفضل كونك ستتمكن من رؤية العوائق وإشارات السير مسبقًا. وضوء المكابح سيظهر أيضًا بسرعة أكبر، وذلك بفضل إخراج ضوء أكثر قوة. سيتمكن السائقون من الضغط على المكابح على مسافة أقرب تصل إلى 3 أمتار تقريبًا على سرعة 100 كم/الساعة. يُشكّل الضوء أساسيًا للقيادة ويُعدّ الجزء الأول والوحيد في دورة السلامة التي تساعد في الواقع على تجنب وقوع الحوادث.

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

      لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

      شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

      شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

      غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

      يعكس مصباح VisionPlus الضوء لمسافة 25 مترًا إضافيًا أكثر مقارنةً بمصباح قياسي

      يعكس مصباح VisionPlus الضوء لمسافة 25 مترًا إضافيًا أكثر مقارنةً بمصباح قياسي

      سيسمح مصباح Vision Plus من Philips لسيارتك بعكس الضوء لمسافة 25 مترًا إضافيًا مقارنة مع لمبة قياسية. تنتج حلول الإضاءة الخاصة بنا شعاع ضوء قويًا ودقيقًا مع أقصى حد من إخراج الضوء. نحن نقوم بإنتاج أفضل حلول الإضاءة وأكثرها فعالية لأننا نعرف أن مصابيحنا العالية الجودة قد تساهم يومًا في إنقاذ حياة إنسان.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8727900399370
        EAN1
        8727900399387
        نوع العلبة
        S2

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        400h

      • خصائص الضوء

        لومن
        1500 ±10%  لومن
        حرارة اللون
        لغاية 3250 كلفن

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12972VPS2
        رمز الطلب
        39938728

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.421  كلغ
        الارتفاع
        14  سم
        الطول
        29.6  سم
        العرض
        11.6  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        206  غ

      • وصف المنتج

        نوع
        H7
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • أضواء الضباب الأمامية
        • شعاع منخفض
        التعيين
        مصباح H7 VisionPlus
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        VisionPlus
        التقنية
        هالوجين
        القاعدة
        PX26d

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        2
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        42.1  غ
        الارتفاع
        12.62  سم
        الطول
        10.6  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        11,8  غ
        العرض
        9.5  سم

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء
        أبرز ما في المنتج
        رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60%

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