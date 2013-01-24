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لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد
تضيف WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى مصابيح الوضعية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة خلال الليل. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعلها المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد
تضيف WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى مصابيح الوضعية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة خلال الليل. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعلها المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات
لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد
تضيف WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى مصابيح الوضعية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة خلال الليل. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعلها المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد
تضيف WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى مصابيح الوضعية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة خلال الليل. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعلها المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات
حصل مصباح WhiteVision على تصديق ECE ويعتبر أول ضوء أبيض قوي يسمح باستخدامه على الطريق. وهو يوفر لك الرؤية المثلى من دون المساومة على السلامة من خلال التسبب بتوهّج السيارات أمامك.
يسمح إخراج ضوء محسّن بنسبة 60% للسائقين الآخرين برؤيتك على الطريق بشكل أوضح، الأمر الذي يعزز السلامة ويعطيك ويعطيهم الوقت الكافي للتفاعل مع أي مخاطر محتملة.
تتفوّق مصابيح WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، وهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. فمع حرارة لون شبيهة بالمصابيح الأمامية Xenon وغطاء أبيض أنيق، تعتبر WhiteVision الترقية الأمثل لمصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية. هذا وتعتبر تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة ثورية.
تم تصميم المصابيح الأمامية والإشارات WhiteVision من Philips (المتوفرة في H1 وH3 وH4 وH7 وT4W وW5W) لتدوم طويلاً. فهي توفر لك فترة استهلاك طويلة وموثوقة من 450 ساعة*. وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير مما توفّره الجهات المنافسة. ويؤدي هذا إلى استبدال المصابيح بنسبة أقل وإلى قيمة أفضل مقابل المال.
تضيء المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips الطريق أمامك بشعاع أبيض حاد ينير الظلمة فورًا بفضل ضوء أبيض قوي يصل إلى 3700 كلفن. إنه ضوء متميّز لتجربة قيادة متميّزة.
في تطبيق الوضعية أو التوقف، يقدّم الضوء الأبيض إلى أقصى حد تضاربًا أفضل من أجل تمييز سيارتك عن السيارات الأخرى، فتتمتع بالتالي بتجربة قيادة مريحة أكثر.
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
تقدم مصابيح WhiteVision لمصابيح سيارتك الشكل المتميّز للسيارات الرائدة.
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