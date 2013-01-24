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WhiteVision

المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

12961NBVB2
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    WhiteVision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    12961NBVB2

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تضيف WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى مصابيح الوضعية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة خلال الليل. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعلها المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تضيف WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى مصابيح الوضعية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة خلال الليل. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعلها المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تضيف WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى مصابيح الوضعية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة خلال الليل. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعلها المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تضيف WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى مصابيح الوضعية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة خلال الليل. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعلها المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات

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      تأثير مصباح Xenon أبيض مكثّف

      • نوع المصباح: W5W
      • حزمة مكونة من: 2
      • 12 فولت، 5 واط

      ضوء أبيض قوي يصل إلى 100%، يسمح باستخدامه على الطريق 100%

      حصل مصباح WhiteVision على تصديق ECE ويعتبر أول ضوء أبيض قوي يسمح باستخدامه على الطريق. وهو يوفر لك الرؤية المثلى من دون المساومة على السلامة من خلال التسبب بتوهّج السيارات أمامك.

      ضوء أكثر بنسبة 60% لرفع مستوى الوضوح

      يسمح إخراج ضوء محسّن بنسبة 60% للسائقين الآخرين برؤيتك على الطريق بشكل أوضح، الأمر الذي يعزز السلامة ويعطيك ويعطيهم الوقت الكافي للتفاعل مع أي مخاطر محتملة.

      تجربة قيادة متميّزة مع أثر مصباح Xenon أبيض قوي

      تتفوّق مصابيح WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، وهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. فمع حرارة لون شبيهة بالمصابيح الأمامية Xenon وغطاء أبيض أنيق، تعتبر WhiteVision الترقية الأمثل لمصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية. هذا وتعتبر تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة ثورية.

      أفضل فترة استهلاك ضمن فئته لمتعة قيادة ممدّدة

      تم تصميم المصابيح الأمامية والإشارات WhiteVision من Philips (المتوفرة في H1 وH3 وH4 وH7 وT4W وW5W) لتدوم طويلاً. فهي توفر لك فترة استهلاك طويلة وموثوقة من 450 ساعة*. وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير مما توفّره الجهات المنافسة. ويؤدي هذا إلى استبدال المصابيح بنسبة أقل وإلى قيمة أفضل مقابل المال.

      شعاع حاد مع ضوء أكثر بياضًا بنسبة 40%

      تضيء المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips الطريق أمامك بشعاع أبيض حاد ينير الظلمة فورًا بفضل ضوء أبيض قوي يصل إلى 3700 كلفن. إنه ضوء متميّز لتجربة قيادة متميّزة.

      تضارب أكبر لرؤية محسّنة وقيادة أكثر أمانًا

      في تطبيق الوضعية أو التوقف، يقدّم الضوء الأبيض إلى أقصى حد تضاربًا أفضل من أجل تمييز سيارتك عن السيارات الأخرى، فتتمتع بالتالي بتجربة قيادة مريحة أكثر.

      تزوّد Philips أهم صانعي السيارات بمنتجاتها

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

      أثر Xenon أبيض لشكل رائد

      تقدم مصابيح WhiteVision لمصابيح سيارتك الشكل المتميّز للسيارات الرائدة.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        نوع
        W5W
        المجموعة
        WhiteVision
        تطبيق
        • ضوء الباب
        • ضوء الدخول إلى السيارة
        • ضوء صندوق القفازات
        • داخلي
        • ضوء القراءة
        • مؤشر جانبي
        • ضوء التوقف
        • الضوء الخلفي
        تصديق ECE
        نعم
        التعيين
        W5W

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        5  واط

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        لغاية 4500  كلفن

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        • 12258WHVSM
        • 12961NBVB2
        رمز الطلب
        39204330

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        تغليف بلاستيكي
        EAN1
        8727900392043
        EAN3
        8727900392050

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        2
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        20
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        9.0  غ
        الارتفاع
        12.8  سم
        الطول
        6.7  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        1.3  غ
        العرض
        2.7  سم

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        180  غ
        الارتفاع
        13  سم
        الطول
        15  سم
        العرض
        13.5  سم

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        تأثير مصباح xenon أبيض مكثّف

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