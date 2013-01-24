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Vision

مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

12961B2
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    Vision مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    12961B2

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    Vision مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    Vision مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

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      اشعر بالأمان، وقُد بأمان

      مصابيح إشارات من Philips

      • نوع المصباح: W5W
      • حزمة مكونة من: 2
      • 12 فولت، 5 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      على مدار 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      مجموعة واسعة من المصابيح بجهد 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      مجموعة واسعة من المصابيح بجهد 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، المصابيح الداخلية.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تُعد منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية وسوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مكونات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة بهدف رفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لعملائنا إلى أقصى حد. وتتم مراعاة الدقة في اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم فيها واعتمادها (ISO 9001، ‏ISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها الجودة التي يمكنك الوثوق بها.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        5  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        1500 ساعة

      • خصائص الضوء

        تدفق الضوء
        50  لومن

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8711559520070
        EAN1
        8711500404213
        نوع العلبة
        B2

      • وصف المنتج

        الاستخدام
        • داخلي
        • لوحة السيارة
        • مؤشر جانبي
        • ضوء التوقف
        • مصباح الصندوق
        • مصباح الباب
        • مصباح الدخول إلى السيارة
        • مصباح صندوق القفازات
        • مصباح القراءة
        • المصباح الخلفي
        القاعدة
        W2,1x9,5d
        التسمية
        W5W
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        الرؤية
        التقنية
        تقليدي
        نوع
        W5W

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.195  كلغ
        الارتفاع
        12  سم
        الطول
        14.5  سم
        العرض
        12  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        2
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للمحترفين)
        20
        الارتفاع
        13.5  سم
        الطول
        0.95  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        1.13  غ
        العرض
        9.5  سم

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        40421330
        إدخال الطلب
        12961B2

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
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