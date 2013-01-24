لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

تضيف WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى مصابيح الوضعية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة خلال الليل. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعلها المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات