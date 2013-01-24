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القيادة بحذر
هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القيادة بحذر
هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات
القيادة بحذر
هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القيادة بحذر
هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات
على مدار 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips
أي مصباح 12 فولت يستخدم لأي تطبيق؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، مصابيح صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية والمصابيح النهارية.
تُعد منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية وسوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مكونات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة بهدف رفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لعملائنا إلى أقصى حد. وتتم مراعاة الدقة في اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم فيها واعتمادها (ISO 9001، ISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها الجودة التي يمكنك الوثوق بها.
تُعد الأضواء الداخلية والإشارات LongLife EcoVision الخيار الأفضل للسائقين الذين يبحثون عن قيمة مثلى. تجتمع فترة استهلاكها الطويلة مع مقاومة الحرارة العالية والاهتزازات لضمان قيادة خالية من العناء لفترات طويلة من الوقت.
الخصائص الكهربائية
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
بيانات العلبة
وصف المنتج
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مواصفات التسويق