الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

LongLife EcoVision

مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

12821LLECOCP
  • القيادة بحذر القيادة بحذر القيادة بحذر
    -{discount-value}

    LongLife EcoVision مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    12821LLECOCP

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    LongLife EcoVision مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    LongLife EcoVision مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل signaling-and-interior-lighting

      القيادة بحذر

      فترة استهلاك أفضل، استبدال أقل

      • نوع المصباح: R5W
      • حزمة مكونة من: 10
      • 12 فولت، 5 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      على مدار 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      مجموعة واسعة من المصابيح بجهد 12 فولت لتلبية كل الاستخدامات

      مجموعة واسعة من المصابيح بجهد 12 فولت لتلبية كل الاستخدامات

      أي مصباح 12 فولت يستخدم لأي تطبيق؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، مصابيح صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية والمصابيح النهارية.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تُعد منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية وسوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مكونات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة بهدف رفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لعملائنا إلى أقصى حد. وتتم مراعاة الدقة في اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم فيها واعتمادها (ISO 9001، ‏ISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها الجودة التي يمكنك الوثوق بها.

      فترة استهلاك طويلة لقيمة أفضل

      تُعد الأضواء الداخلية والإشارات LongLife EcoVision الخيار الأفضل للسائقين الذين يبحثون عن قيمة مثلى. تجتمع فترة استهلاكها الطويلة مع مقاومة الحرارة العالية والاهتزازات لضمان قيادة خالية من العناء لفترات طويلة من الوقت.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        5  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 1250 ساعة

      • خصائص الضوء

        تدفق الضوء
        50  لومن

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8727900390940
        EAN1
        8727900381955
        نوع العلبة
        CP

      • وصف المنتج

        الاستخدام
        • داخلي
        • لوحة السيارة
        • مصباح الرجوع للخلف/ الركن
        • مؤشر جانبي
        • ضوء التوقف
        القاعدة
        BA15s
        التسمية
        مصباح R5W LongLife EcoVision
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        LongLife EcoVision
        التقنية
        تقليدي
        نوع
        R5W

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        1.668  كلغ
        الارتفاع
        12.5  سم
        الطول
        28.5  سم
        العرض
        18.4  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للمحترفين)
        50
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        8.34  غ
        الوزن الصافي لكل قطعة
        5.93  غ

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        38195528

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        يدوم لفترة أطول

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا