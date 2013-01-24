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LongLife EcoVision

لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

12644LLC1
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    LongLife EcoVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    12644LLC1

    القيادة بحذر

    تدوم لمبات المصابيح الأمامية LongLife EcoVision من Philips أطول بكثير من المصابيح القياسية، الأمر الذي يجعلها الخيار الطبيعي للسائقين الباحثين عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    LongLife EcoVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    القيادة بحذر

    تدوم لمبات المصابيح الأمامية LongLife EcoVision من Philips أطول بكثير من المصابيح القياسية، الأمر الذي يجعلها الخيار الطبيعي للسائقين الباحثين عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    القيادة بحذر

    تدوم لمبات المصابيح الأمامية LongLife EcoVision من Philips أطول بكثير من المصابيح القياسية، الأمر الذي يجعلها الخيار الطبيعي للسائقين الباحثين عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    LongLife EcoVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    القيادة بحذر

    تدوم لمبات المصابيح الأمامية LongLife EcoVision من Philips أطول بكثير من المصابيح القياسية، الأمر الذي يجعلها الخيار الطبيعي للسائقين الباحثين عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

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      فترة استهلاك أطول، استبدال أقل

      • نوع المصباح: H19
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 60/55 واط
      • متانة إضافية

      لن تكون حاجة لإجراء أي تغيير لغاية 1,500 ساعة

      تساهم المواد العالية الجودة وتصميم الفتيل المتين في أن تدوم مصابيح LongLife EcoVision من Philips لغاية 1,500 ساعة. يعني ذلك وقتًا أقل في استبدال اللمبات المنطفئة، وتقليص الحاجة إلى الصيانة. وتجعل هذه المتانة من مصابيح LongLife EcoVision من Philips مثالية للسيارات العالية الفولطية أيضًا.

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق مصابيح LongLife EcoVision مع طرازات السيارات للعلامات التجارية المهمة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والرطوبة والاهتزاز، ما يُلغي خطر الانفجار. وتستطيع مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا للضغط الأعلى داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.

      استبدل كلا لمبتي المصابيح الأمامية معًا لمزيد من السلامة.

      هناك أسباب وجيهة لاستبدال لمبات المصابيح الأمامية بالأزواج ففتيل المصابيح الأمامية الأقدم سينكسر بشكل أسرع. وفي نهاية فترة استخدامها، تعكس المصابيح ضوءًا أقل، وبالتالي تقلّص قابلية الرؤية. هذا ويعتبر استبدال لمبتي المصابيح الأمامية معًا أسرع وأسهل وأقل كلفة مقارنةً باستبدال لمبة واحدة فقط. كما أن استخدام لمبات المعدات الأصلية يقلل فرصة انطفائها بشكل أسرع نظرًا لمعايير الجودة العالية المطبقة عليها والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        C1
        EAN1
        8727900356052
        EAN3
        8727900356069

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        60‏/55  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        1500h

      • خصائص الضوء

        لومن
        1200/1750 +/-10%
        حرارة اللون
        N.A.

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12644LLC1
        رمز الطلب
        35605230

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        7.8  سم
        الطول
        23.8  سم
        العرض
        9,3  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.327  كلغ

      • وصف المنتج

        نوع
        H19
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        التعيين
        مصباح H19 LongLife EcoVision
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        LongLife EcoVision
        التقنية
        هالوجين
        القاعدة
        PU43t-3

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        29.7  غ
        الارتفاع
        7.6  سم
        الطول
        4.55  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        23  غ
        العرض
        4.55  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        كمية الحزمة
        1

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        يدوم لفترة أطول
        أبرز ما في المنتج
        فترة استهلاك أطول

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