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تدوم لمبات المصابيح الأمامية LongLife EcoVision من Philips أطول بكثير من المصابيح القياسية، الأمر الذي يجعلها الخيار الطبيعي للسائقين الباحثين عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القيادة بحذر
تدوم لمبات المصابيح الأمامية LongLife EcoVision من Philips أطول بكثير من المصابيح القياسية، الأمر الذي يجعلها الخيار الطبيعي للسائقين الباحثين عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات
القيادة بحذر
تدوم لمبات المصابيح الأمامية LongLife EcoVision من Philips أطول بكثير من المصابيح القياسية، الأمر الذي يجعلها الخيار الطبيعي للسائقين الباحثين عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القيادة بحذر
تدوم لمبات المصابيح الأمامية LongLife EcoVision من Philips أطول بكثير من المصابيح القياسية، الأمر الذي يجعلها الخيار الطبيعي للسائقين الباحثين عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات
تساهم المواد العالية الجودة وتصميم الفتيل المتين في أن تدوم مصابيح LongLife EcoVision من Philips لغاية 1100 ساعة. يعني ذلك وقتًا أقل في استبدال اللمبات المنطفئة، وتقليص الحاجة إلى الصيانة. وتجعل هذه المتانة من مصابيح LongLife EcoVision من Philips مثالية للسيارات العالية الفولطية أيضًا.
تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق مصابيح LongLife EcoVision مع طرازات السيارات للعلامات التجارية المهمة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والرطوبة والاهتزاز، ما يُلغي خطر الانفجار. وتستطيع مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا للضغط الأعلى داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.
هناك أسباب وجيهة لاستبدال لمبات المصابيح الأمامية بالأزواج ففتيل المصابيح الأمامية الأقدم سينكسر بشكل أسرع. وفي نهاية فترة استخدامها، تعكس المصابيح ضوءًا أقل، وبالتالي تقلّص قابلية الرؤية. هذا ويعتبر استبدال لمبتي المصابيح الأمامية معًا أسرع وأسهل وأقل كلفة مقارنةً باستبدال لمبة واحدة فقط. كما أن استخدام لمبات المعدات الأصلية يقلل فرصة انطفائها بشكل أسرع نظرًا لمعايير الجودة العالية المطبقة عليها والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.
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