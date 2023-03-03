مظهر أنيق لا يقاوم
يساعد مصباح هالوجين الأمامي WhiteVision ultra moto من Philips على تحديث أسلوب دراجتك النارية مع ضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر أنيق لا يقاوم
يساعد مصباح هالوجين الأمامي WhiteVision ultra moto من Philips على تحديث أسلوب دراجتك النارية مع ضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات
مظهر أنيق لا يقاوم
يساعد مصباح هالوجين الأمامي WhiteVision ultra moto من Philips على تحديث أسلوب دراجتك النارية مع ضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر أنيق لا يقاوم
يساعد مصباح هالوجين الأمامي WhiteVision ultra moto من Philips على تحديث أسلوب دراجتك النارية مع ضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات
إن مصابيح WhiteVision Ultra للدراجة النارية من Philips هي مصابيح هالوجين فريدة توفر ضوءًا أبيض ساطعًا. تقنية عالية وفعالة لتمييز الدراجة النارية وتخصيصها، مع رؤية وراحة أفضل.
إن لمبات المصابيح الأمامية المحسّنة WhiteVision ultra للدراجة النارية من Philips حاصلة على تصديق ECE للضوء الأبيض الساطع على الطريق. يتمتّع السائقون بشكل زاهٍ وبلمبة يسمح باستخدامها على الطريق وتمتثل للقوانين ذات الصلة. يمكنك الحصول على رؤية ممتازة، وذلك من دون المساومة على السلامة من خلال إبهار السائقين القادمين.
تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في - فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية وسوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد عالية الجودة كما يتم اختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، وهي مصممة لزيادة مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. بالإضافة إلى ذلك، يتم اختبار مجموعة المنتجات الكاملة التي نقدّمها والتحكّم بها واعتمادها بدقة (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.
تقدّم المصابيح الأفضل وذات الإضاءة الأكثر سطوعًا أداء محسّنًا على الطريق. تضع لمبات المصابيح الأمامية للدراجة النارية WhiteVision ultra من Philips معيارًا جديدًا للضوء الأبيض الذي يُسمح باستخدامه على الطريق، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسّنة وتعبئة الغاز العالي الضغط والطلاء العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. توفر هذه المصابيح الأمامية تجربة قيادة أكثر راحة ومتعة، فهي مصممة لتوفير مظهر رائع ورؤية ممتازة.
يتميّز زجاج الكوارتز بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة والاهتزازات القصوى، ما يُلغي خطر الانفجار. لذلك، تستطيع اللمبات المصنوعة من زجاج الكوارتز من Philips (بفتيل يتحمّل حرارة 2800 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة تصل إلى 800 درجة مئوية) تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز إنتاج ضوء أقوى. وكلما ازدادت قوة الضوء، تحسّنت تجربة القيادة، مهما كان الطريق أمامك مظلمًا. تقدّم كل مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز حماية من الأشعة فوق البنفسجية أيضًا، لحماية العدسات البصرية البلاستيكية الحديثة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في مجال السيارات، وقد حافظت على سمعتها لأكثر من 100 سنة. تم تصميم منتجات المعدّات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يؤدّي إلى معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. تتوافق مصابيح WhiteVision ultra للدراجة النارية من Philips مع طرازات الدراجات النارية من العلامات التجارية الرئيسية.
الخصائص الكهربائية
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
مواصفات التسويق
معلومات الطلب
معلومات العلبة الخارجية
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
وصف المنتج
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