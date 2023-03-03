زجاج الكوارتز العالي الجودة لضمان سلامة محسنة

يتميّز زجاج الكوارتز بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة والاهتزازات القصوى، ما يُلغي خطر الانفجار. لذلك، تستطيع اللمبات المصنوعة من زجاج الكوارتز من Philips (بفتيل يتحمّل حرارة 2800 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة تصل إلى 800 درجة مئوية) تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز إنتاج ضوء أقوى. وكلما ازدادت قوة الضوء، تحسّنت تجربة القيادة، مهما كان الطريق أمامك مظلمًا. تقدّم كل مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز حماية من الأشعة فوق البنفسجية أيضًا، لحماية العدسات البصرية البلاستيكية الحديثة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.