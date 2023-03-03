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WhiteVision ultra moto

المصابيح الأمامية للدراجة النارية

12636WVUBW
  • مظهر أنيق لا يقاوم مظهر أنيق لا يقاوم مظهر أنيق لا يقاوم
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    WhiteVision ultra moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    12636WVUBW

    مظهر أنيق لا يقاوم

    يساعد مصباح هالوجين الأمامي WhiteVision ultra moto من Philips على تحديث أسلوب دراجتك النارية مع ضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision ultra moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    مظهر أنيق لا يقاوم

    يساعد مصباح هالوجين الأمامي WhiteVision ultra moto من Philips على تحديث أسلوب دراجتك النارية مع ضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات

    مظهر أنيق لا يقاوم

    يساعد مصباح هالوجين الأمامي WhiteVision ultra moto من Philips على تحديث أسلوب دراجتك النارية مع ضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision ultra moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    مظهر أنيق لا يقاوم

    يساعد مصباح هالوجين الأمامي WhiteVision ultra moto من Philips على تحديث أسلوب دراجتك النارية مع ضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مصابيح أمامية

      مظهر أنيق لا يقاوم

      مظهر أبيض حاد

      • HS1
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 35/35 واط
      • شكل أبيض لا يقاوم

      ضوء أبيض ساطع لشكل xenon أنيق

      إن مصابيح WhiteVision Ultra للدراجة النارية من Philips هي مصابيح هالوجين فريدة توفر ضوءًا أبيض ساطعًا. تقنية عالية وفعالة لتمييز الدراجة النارية وتخصيصها، مع رؤية وراحة أفضل.

      مصابيح أمامية رائعة بيضاء يسمح باستخدامها على الطريق لتأمين شكل أنيق

      إن لمبات المصابيح الأمامية المحسّنة WhiteVision ultra للدراجة النارية من Philips حاصلة على تصديق ECE للضوء الأبيض الساطع على الطريق. يتمتّع السائقون بشكل زاهٍ وبلمبة يسمح باستخدامها على الطريق وتمتثل للقوانين ذات الصلة. يمكنك الحصول على رؤية ممتازة، وذلك من دون المساومة على السلامة من خلال إبهار السائقين القادمين.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في - فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية وسوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد عالية الجودة كما يتم اختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، وهي مصممة لزيادة مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. بالإضافة إلى ذلك، يتم اختبار مجموعة المنتجات الكاملة التي نقدّمها والتحكّم بها واعتمادها بدقة (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

      لمباتنا الأكثر بياضًا لأداء أنيق على الطريق

      تقدّم المصابيح الأفضل وذات الإضاءة الأكثر سطوعًا أداء محسّنًا على الطريق. تضع لمبات المصابيح الأمامية للدراجة النارية WhiteVision ultra من Philips معيارًا جديدًا للضوء الأبيض الذي يُسمح باستخدامه على الطريق، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسّنة وتعبئة الغاز العالي الضغط والطلاء العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. توفر هذه المصابيح الأمامية تجربة قيادة أكثر راحة ومتعة، فهي مصممة لتوفير مظهر رائع ورؤية ممتازة.

      زجاج الكوارتز العالي الجودة لضمان سلامة محسنة

      يتميّز زجاج الكوارتز بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة والاهتزازات القصوى، ما يُلغي خطر الانفجار. لذلك، تستطيع اللمبات المصنوعة من زجاج الكوارتز من Philips (بفتيل يتحمّل حرارة 2800 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة تصل إلى 800 درجة مئوية) تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز إنتاج ضوء أقوى. وكلما ازدادت قوة الضوء، تحسّنت تجربة القيادة، مهما كان الطريق أمامك مظلمًا. تقدّم كل مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز حماية من الأشعة فوق البنفسجية أيضًا، لحماية العدسات البصرية البلاستيكية الحديثة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في مجال السيارات، وقد حافظت على سمعتها لأكثر من 100 سنة. تم تصميم منتجات المعدّات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يؤدّي إلى معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. تتوافق مصابيح WhiteVision ultra للدراجة النارية من Philips مع طرازات الدراجات النارية من العلامات التجارية الرئيسية.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية مصنّفة
        12 فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        400h

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        3600 كلفن
        لومن
        600 ±10% / 400 ±10%

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        شكل أبيض لا يقاوم

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12636WVUBW
        رمز الطلب
        2401530

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        14.0  سم
        الطول
        26.1  سم
        العرض
        19.6  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0497  كلغ

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018024015
        EAN3
        8719018024022
        نوع العلبة
        BW
        التغليف
        تغليف بلاستيكي
        الكمية في العلبة
        1
        1

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        22.5  غ
        الارتفاع
        12.9  سم
        الطول
        9.5  سم
        العرض
        4.8  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10 قطع
        كمية الحزمة
        قطعة واحدة

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        نوع
        HS1
        النطاق
        WhiteVision ultra
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        تصديق ECE
        نعم
        التعيين
        HS1 12636 WVU، ‏12 فولت35/35 واط، PX43t-38 BW
        القاعدة
        PX43t-38

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