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VisionPlus

المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

12499VPB2
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    VisionPlus المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    12499VPB2

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تنتج مصابيح VisionPlus إخراج ضوء أقوى مقارنةً مع المصابيح القياسية. وتعتبر VisonPlus خيار الأداء للسائقين المهتمين بالقيادة الآمنة. وتقدم هذه المصابيح أداءً عاليًا وقيمة ممتازة، لذا تُعتبر الخيار الصحيح للسائقين المتطلبين. إكتشف كلّ المميزات

    VisionPlus المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تنتج مصابيح VisionPlus إخراج ضوء أقوى مقارنةً مع المصابيح القياسية. وتعتبر VisonPlus خيار الأداء للسائقين المهتمين بالقيادة الآمنة. وتقدم هذه المصابيح أداءً عاليًا وقيمة ممتازة، لذا تُعتبر الخيار الصحيح للسائقين المتطلبين. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تنتج مصابيح VisionPlus إخراج ضوء أقوى مقارنةً مع المصابيح القياسية. وتعتبر VisonPlus خيار الأداء للسائقين المهتمين بالقيادة الآمنة. وتقدم هذه المصابيح أداءً عاليًا وقيمة ممتازة، لذا تُعتبر الخيار الصحيح للسائقين المتطلبين. إكتشف كلّ المميزات

    VisionPlus المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تنتج مصابيح VisionPlus إخراج ضوء أقوى مقارنةً مع المصابيح القياسية. وتعتبر VisonPlus خيار الأداء للسائقين المهتمين بالقيادة الآمنة. وتقدم هذه المصابيح أداءً عاليًا وقيمة ممتازة، لذا تُعتبر الخيار الصحيح للسائقين المتطلبين. إكتشف كلّ المميزات

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      اشعر بالأمان، وقُد بأمان

      جودة فائقة مع رؤية محسّنة

      • نوع المصباح: P21/5W
      • حزمة مكونة من: 2
      • 12 فولت، 21/5 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، المصابيح الداخلية.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

      إخراج ضوء أكثر قوة

      ستضيئ مصابيح المكابح بشكل أسرع بفضل إخراج ضوء أكثر قوة. بالتالي، يمكن خفض مسافة الكبح في السيارة خلفك حتى 3 أمتار تقريبًا بسرعة 100 كم/الساعة.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        • 5  واط
        • 21  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 2000 ساعة

      • خصائص الضوء

        لومن
        475  لومن

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8727900363159
        EAN1
        8727900363166
        نوع العلبة
        B2

      • وصف المنتج

        تطبيق
        • مؤشر أمامي
        • لوحة السيارة
        • ضوء الضباب الخلفي
        • مؤشر خلفي
        • مصباح الرجوع للخلف/ الركن
        • ضوء التوقف
        • المصباح النهاري
        • الضوء الخلفي
        القاعدة
        BAY15d
        التعيين
        مصباح P21/5W VisionPlus
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        VisionPlus
        التقنية
        تقليدي
        نوع
        P21/5W

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        13,1  سم
        العرض
        13.5  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        2
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        20
        الارتفاع
        12.9  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        10  غ

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        36316630
        إدخال الطلب
        12499VPB2

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء

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