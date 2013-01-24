الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

LongLife EcoVision

المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

12499LLECOB2
  • القيادة بحذر القيادة بحذر القيادة بحذر
    -{discount-value}

    LongLife EcoVision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    12499LLECOB2

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات الإشارات واللمبات الداخلية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    LongLife EcoVision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات الإشارات واللمبات الداخلية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات الإشارات واللمبات الداخلية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    LongLife EcoVision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات الإشارات واللمبات الداخلية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل signaling-and-interior-lighting

      القيادة بحذر

      فترة استهلاك أفضل، استبدال أقل

      • نوع المصباح: P21/5W
      • حزمة مكونة من: 2
      • 12 فولت، 21/5 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل التطبيقات

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل التطبيقات

      أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي تطبيق؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصابيح الرجوع العكسي/الركن، أضواء صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية والمصابيح النهارية.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

      فترة استهلاك طويلة لقيمة أفضل

      تعتبر الإشارات والأضواء الداخلية LongLife EcoVision الخيار الأفضل للسائقين الذين يبحثون عن قيمة مثلى. تجتمع فترة استهلاكها المضافة مع مقاومة الحرارة العالية والاهتزازات لضمان قيادة خالية من العناء لفترات طويلة من الوقت.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        • 5  واط
        • 21  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 2000 ساعة

      • خصائص الضوء

        لومن
        35  لومن

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8727900382136
        EAN1
        8727900382129
        نوع العلبة
        B2

      • وصف المنتج

        تطبيق
        • مؤشر أمامي
        • لوحة السيارة
        • ضوء الضباب الخلفي
        • مؤشر خلفي
        • مصباح الرجوع العكسي/ الركن
        • ضوء التوقف
        • المصباح النهاري
        • الضوء الخلفي
        القاعدة
        BAY15d
        التعيين
        مصباح P21/5W LongLife Ecovision
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        LongLife EcoVision
        التقنية
        تقليدي
        نوع
        P21/5W

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        13,1  سم
        العرض
        13.5  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        2
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        20
        الارتفاع
        12.9  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        10  غ

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        38212930
        إدخال الطلب
        12499LLECOB2

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        يدوم لفترة أطول

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا