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القيادة بأناقة
تم تصميم مصابيح الإشارات SilverVision للسائقين الباحثين عن تخصيص سياراتهم. يتمتع السائقون بفضل SilverVision بتأثير كروم كامل في المؤشرات الأمامية والخلفية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القيادة بأناقة
تم تصميم مصابيح الإشارات SilverVision للسائقين الباحثين عن تخصيص سياراتهم. يتمتع السائقون بفضل SilverVision بتأثير كروم كامل في المؤشرات الأمامية والخلفية. إكتشف كلّ المميزات
القيادة بأناقة
تم تصميم مصابيح الإشارات SilverVision للسائقين الباحثين عن تخصيص سياراتهم. يتمتع السائقون بفضل SilverVision بتأثير كروم كامل في المؤشرات الأمامية والخلفية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القيادة بأناقة
تم تصميم مصابيح الإشارات SilverVision للسائقين الباحثين عن تخصيص سياراتهم. يتمتع السائقون بفضل SilverVision بتأثير كروم كامل في المؤشرات الأمامية والخلفية. إكتشف كلّ المميزات
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips
أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي تطبيق؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips التطبيقات التالية: المؤشرات الأمامية والخلفية.
نوصي بشدة باستبدال لمبات الإشارات في سيارتك بالأزواج من أجل الحصول على أثر جمالي متناسق.
تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.
عندما يتم إطفاؤها، تمنع لمبات SilverVision من Philips بروز أثر برتقالي غير جميل في المصابيح بفضل طلائها الفريد من الكروم. وعندما تتم إضاءتها، تصدر ضوءًا برتقاليًا متجانسًا.
الخصائص الكهربائية
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
بيانات العلبة
وصف المنتج
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