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اشعر بالأمان، وقُد بأمان
إن مصباح Philips Xenon Standard مخصص لاستبدال المصباح المحروق. وهو يتميّز بمستوى الجودة والأداء نفسه للمبة المعدّات الأصلية إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
إن مصباح Philips Xenon Standard مخصص لاستبدال المصباح المحروق. وهو يتميّز بمستوى الجودة والأداء نفسه للمبة المعدّات الأصلية إكتشف كلّ المميزات
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
إن مصباح Philips Xenon Standard مخصص لاستبدال المصباح المحروق. وهو يتميّز بمستوى الجودة والأداء نفسه للمبة المعدّات الأصلية إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
إن مصباح Philips Xenon Standard مخصص لاستبدال المصباح المحروق. وهو يتميّز بمستوى الجودة والأداء نفسه للمبة المعدّات الأصلية إكتشف كلّ المميزات
يقدّم Xenon Standard من Philips أداء الضوء بجودة المعدّات الأصلية الذي تتميّز به سيارة جديدة. إن جودة اللمبة معترف بها من قِبل كل شركات تصنيع السيارات المهمة.
في Philips Automotive نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات هي الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد عالية الجودة واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بهدف تزويد عملائنا بأعلى مستويات السلامة والراحة أثناء القيادة. هذا ويتم اختبار مجموعة منتجاتنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE.
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى
تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً
غالبًا ما يوصي خبراء السيارات بالمصابيح التي نقدّمها
توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء* لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. في الواقع، يمكن مقارنة الضوء الأبيض القوي الذي توفره مصابيح Xenon HID بضوء النهار. وقد أظهرت الدراسات أن مصابيح السيارات xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق وفي رؤية العوائق وإشارات السير بسرعة أكبر بكثير من المصابيح التقليدية. *مقارنة بلمبات الهالوجين القياسية
طوال 100 عام، لطالما كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة؛ فقد كانت Philips هي الشركة التي اخترعت تقنية Xenon HID. واليوم، يتم تزويد سيارة من أصل سيارتين في أوروبا، وسيارة من أصل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): على سبيل المثال، إذا لمست قطرة مياه باردة اللمبة الساخنة عند قيادة السيارة عبر المياه مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.
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