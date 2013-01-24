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Xenon Standard

لمبة المصابيح الأمامية

12410C1
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    Xenon Standard لمبة المصابيح الأمامية

    12410C1

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    إن مصباح Philips Xenon Standard مخصص لاستبدال المصباح المحروق. وهو يتميّز بمستوى الجودة والأداء نفسه للمبة المعدّات الأصلية إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Xenon Standard لمبة المصابيح الأمامية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصباح Philips Xenon Standard مخصص لاستبدال المصباح المحروق. وهو يتميّز بمستوى الجودة والأداء نفسه للمبة المعدّات الأصلية إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصباح Philips Xenon Standard مخصص لاستبدال المصباح المحروق. وهو يتميّز بمستوى الجودة والأداء نفسه للمبة المعدّات الأصلية إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Xenon Standard لمبة المصابيح الأمامية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصباح Philips Xenon Standard مخصص لاستبدال المصباح المحروق. وهو يتميّز بمستوى الجودة والأداء نفسه للمبة المعدّات الأصلية إكتشف كلّ المميزات

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      اشعر بالأمان، وقُد بأمان

      جودة المعدّات الأصلية

      • نوع المصباح: D5S
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 25 واط
      إن Xenon Standard عبارة عن خيار المصباح البديل بجودة المعدّات الأصلية

      إن Xenon Standard عبارة عن خيار المصباح البديل بجودة المعدّات الأصلية

      يقدّم Xenon Standard من Philips أداء الضوء بجودة المعدّات الأصلية الذي تتميّز به سيارة جديدة. إن جودة اللمبة معترف بها من قِبل كل شركات تصنيع السيارات المهمة.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      في Philips Automotive نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات هي الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد عالية الجودة واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بهدف تزويد عملائنا بأعلى مستويات السلامة والراحة أثناء القيادة. هذا ويتم اختبار مجموعة منتجاتنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE.

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

      شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة جوائز

      شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة جوائز

      غالبًا ما يوصي خبراء السيارات بالمصابيح التي نقدّمها

      ضوء قوي من لمبة Xenon HID، لسلامة قصوى

      توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء* لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. في الواقع، يمكن مقارنة الضوء الأبيض القوي الذي توفره مصابيح Xenon HID بضوء النهار. وقد أظهرت الدراسات أن مصابيح السيارات xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق وفي رؤية العوائق وإشارات السير بسرعة أكبر بكثير من المصابيح التقليدية. *مقارنة بلمبات الهالوجين القياسية

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات.

      طوال 100 عام، لطالما كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة؛ فقد كانت Philips هي الشركة التي اخترعت تقنية Xenon HID. واليوم، يتم تزويد سيارة من أصل سيارتين في أوروبا، وسيارة من أصل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

      لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): على سبيل المثال، إذا لمست قطرة مياه باردة اللمبة الساخنة عند قيادة السيارة عبر المياه مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        قياسية
        أبرز ما في المنتج
        جودة المعدّات الأصلية

      • وصف المنتج

        التقنية
        زينون
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        تصديق ECE
        نعم
        وضع علامة ECE
        E4 0B7
        المجموعة
        Xenon Vision
        نوع
        D5S
        القاعدة
        P32d-7
        التعيين
        D5S

      • الخصائص الكهربائية

        القدرة الكهربائية بالواط
        25  واط
        فولتية
        12  فولت

      • خصائص الضوء

        لومن
        2000 ± 300
        حرارة اللون
        4200

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        B3/Tc = 2500/4000

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12410C1
        رمز الطلب
        37753833

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900377538
        EAN3
        8727900377545
        نوع العلبة
        C1

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        225  غ
        الارتفاع
        8,05  سم
        الطول
        6.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        10.5  غ
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        2
        العرض
        6  سم

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
         0,450  كلغ
        الارتفاع
        11  سم
        الطول
         14  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        0.21  غ
        العرض
        11.6  سم

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