يعني الأداء مزيدًا من الضوء وفترة استهلاك أطول

تم تصنيع مصابيح X-tremeVision G-force من Philips لأداء متميز، فهي تنتج ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 130% من دون المساومة على فترة الاستهلاك. ومع ما يصل إلى 450 ساعة عمل*، تعتبر فترة استهلاك مصابيح X-tremeVision G-force من Philips أعلى بكثير من أي منتجات منافسة في فئة الأضواء الأقوى (*تم اختبارها على فولطية قياسية من 13.2 فولت).