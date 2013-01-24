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X-tremeVision G-force

لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

12342XVGB1
  • استمتع بأداء من مستويات جديدة استمتع بأداء من مستويات جديدة استمتع بأداء من مستويات جديدة
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    X-tremeVision G-force لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    12342XVGB1

    استمتع بأداء من مستويات جديدة

    تعتبر مصابيح X-tremeVision G-force من Philips من المصابيح الأكثر سطوعًا التي يمكنك شراؤها؛ فهي تتفوّق على معظم مصابيح السيارات الأخرى مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130%، وطول فائق لشعاع الضوء ومقاومة للاهتزاز تبلغ 10G. تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد، والتفاعل بشكل أسرع، والقيادة بمستوى أمان أكبر. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeVision G-force لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    استمتع بأداء من مستويات جديدة

    تعتبر مصابيح X-tremeVision G-force من Philips من المصابيح الأكثر سطوعًا التي يمكنك شراؤها؛ فهي تتفوّق على معظم مصابيح السيارات الأخرى مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130%، وطول فائق لشعاع الضوء ومقاومة للاهتزاز تبلغ 10G. تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد، والتفاعل بشكل أسرع، والقيادة بمستوى أمان أكبر. إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بأداء من مستويات جديدة

    تعتبر مصابيح X-tremeVision G-force من Philips من المصابيح الأكثر سطوعًا التي يمكنك شراؤها؛ فهي تتفوّق على معظم مصابيح السيارات الأخرى مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130%، وطول فائق لشعاع الضوء ومقاومة للاهتزاز تبلغ 10G. تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد، والتفاعل بشكل أسرع، والقيادة بمستوى أمان أكبر. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeVision G-force لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    استمتع بأداء من مستويات جديدة

    تعتبر مصابيح X-tremeVision G-force من Philips من المصابيح الأكثر سطوعًا التي يمكنك شراؤها؛ فهي تتفوّق على معظم مصابيح السيارات الأخرى مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130%، وطول فائق لشعاع الضوء ومقاومة للاهتزاز تبلغ 10G. تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد، والتفاعل بشكل أسرع، والقيادة بمستوى أمان أكبر. إكتشف كلّ المميزات

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      ضوء أكثر سطوعًا حتى 130%

      • نوع المصباح: H4
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 55/60 واط
      • مزيد من الضوء

      تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد والتفاعل بشكل أسرع مع سطوع إضافي يصل إلى 130%

      تعتبر الإضاءة المثالية مهمة جدًا تحديدًا عندما يتعلق الأمر بالمسافات، أي عادة ما بين 75-100 متر أمام سيارتك. تعزز مصابيح X-tremeVision G-force من Philips رؤيتك مع مزيد من السطوع بنسبة تصل إلى 130%. يساعد هذا الأمر على تمييز العوائق وأي مخاطر محتملة بشكل أسرع من أغلبية المصابيح الأمامية الهالوجين الأخرى.

      واحدة من أكثر اللمبات سطوعًا لأداء ضوء أمثل

      تؤكد المصابيح الأمامية X-tremeVision G-force من Philips صدارتها في عالم إضاءة السيارات، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسّنة، وتعبئة الغاز العالي الضغط لغاية 13 بار، والطلاء العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. وتم تصميمها للحصول على أعلى مستوى من الأداء ومن دون المساومة على الرؤية الواضحة.

      ضوء أكثر بياضًا بكثير لتحسين الراحة والسلامة

      يعتبر الضوء الأبيض الساطع بحرارة لون تصل إلى 3500 كلفن ضوءًا أكثر بياضًا بكثير من المصابيح الأمامية القياسية. توفّر تقنية الطلاء المتدرّج الحاصلة على براءة اختراع من Philips ضوءًا أكثر قوة. بالتالي، ستتمكن من الاستمتاع بأداء الإضاءة الأكثر سطوعًا وتجربة قيادة ليلاً مريحة جدًا.

      فترة استهلاك من الأمان حتى تتمكّن من الرؤية والظهور

      يشكل أي عطل محتمل في قطعة بديلة خطرًا عليك وعلى سيارتك، وينطبق ذلك بالتحديد على المصابيح الأمامية. يقلّص كل مصباح أمامي مكسور قابلية الرؤية والسلامة لك وللسيارات القادمة باتجاهك. لذلك، تم تخصيص مصابيح X-tremeVision G-force من Philips التي تتميّز بغاز زينون الثمين لفترة استهلاك طويلة وموثوقة. يمكنك استخدام هذه المصابيح لفترات أطول من أي مصباح عالي الأداء آخر.

      يعني الأداء مزيدًا من الضوء وفترة استهلاك أطول

      تم تصنيع مصابيح X-tremeVision G-force من Philips لأداء متميز، فهي تنتج ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 130% من دون المساومة على فترة الاستهلاك. ومع ما يصل إلى 450 ساعة عمل*، تعتبر فترة استهلاك مصابيح X-tremeVision G-force من Philips أعلى بكثير من أي منتجات منافسة في فئة الأضواء الأقوى (*تم اختبارها على فولطية قياسية من 13.2 فولت).

      لمبات الأداء والتحمل لمقاومة الاهتزاز التي تبلغ 10G

      لا تدع حفرة تكون خط النهاية لمصابيح سيارتك. قد تشكل القيادة اليوم تحديًا لسيارتك، ولكن تم تصميم مصابيح X-tremeVision G-force من Philips لتدوم طويلاً. وتؤكّد هذه المصابيح قدرتها العالية على التحمل بعد أن تم اختبارها لمقاومة الاهتزاز حتى 10G.

      من أكثر المصابيح الأمامية الآمنة التي يسمح باستخدامها على الطريق

      تعتبر مصابيح X-tremeVision G-force من Philips أكثر طريقة آمنة وسهلةً وفعالة لترقية مصابيح سيارتك الأمامية ضمن المعايير القانونية. والمصابيح معتمدة من أنظمة ECE بالكامل.

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق مصابيح X-tremeVision G-force مع طرازات السيارات للعلامات التجارية المهمة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        تغليف بلاستيكي
        EAN1
        8727900355291
        EAN3
        8727900355390

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55/60 واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        450 ساعة

      • خصائص الضوء

        لومن
        1650 ±15% / 1000 ±15% لومن
        حرارة اللون
        لغاية 3500  كلفن

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12342XVGB1
        رمز الطلب
        35529130

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        13  سم
        الطول
        25.5  سم
        العرض
        19  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.47  كلغ

      • وصف المنتج

        نوع
        H4
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        X-tremeVision G-force
        التقنية
        هالوجين
        القاعدة
        P43t-38
        التعيين
        12342XVGB1

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        34.4  غ
        الارتفاع
        12.9  سم
        الطول
        9.5  سم
        العرض
        4.86  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        كمية الحزمة
        1

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء
        أبرز ما في المنتج
        مزيد من الضوء

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