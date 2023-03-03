مظهر أنيق لا يقاوم
تتميز مصابيح WhiteVision ultra moto H4 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، فتشكّل بالتالي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر أنيق لا يقاوم
تتميز مصابيح WhiteVision ultra moto H4 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، فتشكّل بالتالي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق. إكتشف كلّ المميزات
مظهر أنيق لا يقاوم
تتميز مصابيح WhiteVision ultra moto H4 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، فتشكّل بالتالي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر أنيق لا يقاوم
تتميز مصابيح WhiteVision ultra moto H4 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، فتشكّل بالتالي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق. إكتشف كلّ المميزات
بفضل حرارة لون تصل إلى 4200 كلفن، تُضفي المصابيح الأمامية للدراجة النارية WhiteVision ultra من Philips طابعًا ثوريًا على مظهر الدراجة النارية مع الضوء الأبيض الحاد. إنها الخيار المناسب لتجربة قيادة ساطعة وأنيقة!
تم تصميم مصابيح WhiteVision ultra للدراجة النارية من Philips للسائقين الذين يبحثون عن ترقية بأسلوب يذكّر بإضاءة LED ومظهرها، إلا أنهم يقودون سيارة بتقنية الهالوجين. وبفضل تركيبة الطلاء المتقدّمة والجديدة على الزجاج، تشكّل مصابيح WhiteVision ultra للدراجة النارية من Philips المصابيح الأكثر بياضًا لدينا التي يسمح باستخدامها على الطريق، لتوفير مظهر مذهل في عاكس المصباح الأمامي.
إن لمبات المصابيح الأمامية المحسّنة WhiteVision ultra للدراجة النارية من Philips حاصلة على تصديق ECE للضوء الأبيض الساطع على الطريق. يتمتّع السائقون بشكل زاهٍ وبلمبة يسمح باستخدامها على الطريق وتمتثل للقوانين ذات الصلة. يمكنك الحصول على رؤية ممتازة، وذلك من دون المساومة على السلامة من خلال إبهار السائقين القادمين.
تتميّز مصابيح WhiteVision ultra للدراجة النارية من Philips الجديدة بتركيبة زجاج ملوّن وضوء أبيض بارد، لتحسين الرؤية في الليل إلى حد كبير وتعزيز راحة السائق من خلال الحد من إرهاق العينَين. نقدّم لك مزيجًا بين التصميم والوظائف العملية، للحصول على مظهر رائع وراحة محسّنة أثناء القيادة.
بفضل رؤية محسّنة بنسبة تصل إلى 60% مقارنةً مع الحد الأدنى للمعيار القانوني، يسمح لك نمط شعاع الضوء الأطول برؤية مستخدمي الطرق الآخرين بشكل أوضح، والعكس صحيح. وهو يحسّن مستوى السلامة ويمنحهم المزيد من الوقت للتفاعل مع المخاطر المحتملة على الطريق.
تقدّم المصابيح الأفضل وذات الإضاءة الأكثر سطوعًا أداء محسّنًا على الطريق. تضع لمبات المصابيح الأمامية للدراجة النارية WhiteVision ultra من Philips معيارًا جديدًا للضوء الأبيض الذي يُسمح باستخدامه على الطريق، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسّنة وتعبئة الغاز العالي الضغط والطلاء العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. توفر هذه المصابيح الأمامية تجربة قيادة أكثر راحة ومتعة، فهي مصممة لتوفير مظهر رائع ورؤية ممتازة.
تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في مجال السيارات، وقد حافظت على سمعتها لأكثر من 100 سنة. تم تصميم منتجات المعدّات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يؤدّي إلى معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. تتوافق مصابيح WhiteVision ultra للدراجة النارية من Philips مع طرازات الدراجات النارية من العلامات التجارية الرئيسية.
الخصائص الكهربائية
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
مواصفات التسويق
معلومات الطلب
معلومات العلبة الخارجية
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
وصف المنتج
You are about to visit a Philips global content pageContinue
You are about to visit the Philips USA website.أقر بذلك
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.