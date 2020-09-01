أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق
إذا كنت مولعًا بالقيادة فارتقِ بتجربة القيادة بفضل لمبات السيارة RacingVision GT200 من Philips. يضيء الضوء الأكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200% لمسافة أبعد بـ 80 مترًا، ما يتيح رؤية أفضل وردود فعل أسرع لقيادة أكثر حماسًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق
إذا كنت مولعًا بالقيادة فارتقِ بتجربة القيادة بفضل لمبات السيارة RacingVision GT200 من Philips. يضيء الضوء الأكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200% لمسافة أبعد بـ 80 مترًا، ما يتيح رؤية أفضل وردود فعل أسرع لقيادة أكثر حماسًا. إكتشف كلّ المميزات
أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق
إذا كنت مولعًا بالقيادة فارتقِ بتجربة القيادة بفضل لمبات السيارة RacingVision GT200 من Philips. يضيء الضوء الأكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200% لمسافة أبعد بـ 80 مترًا، ما يتيح رؤية أفضل وردود فعل أسرع لقيادة أكثر حماسًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق
إذا كنت مولعًا بالقيادة فارتقِ بتجربة القيادة بفضل لمبات السيارة RacingVision GT200 من Philips. يضيء الضوء الأكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200% لمسافة أبعد بـ 80 مترًا، ما يتيح رؤية أفضل وردود فعل أسرع لقيادة أكثر حماسًا. إكتشف كلّ المميزات
توفر لمبات RacingVision GT200 من Philips، وهي ذات الأداء الأعلى في مجموعتنا، الرؤية الفائقة السطوع التي توفرها لمبة رالي ولكن بتنسيق يمكنك استخدامه على الطرق العامة. اختبر وضوحًا دقيقًا كليًا يوفر ضوءًا أكثر سطوعًا حتى 250%(1). ويوفر تصميم اللمبة المحسَّن إضاءة أقوى لرؤية الطريق أمامك بشكل أفضل، ما يمنحك قيادة أكثر أمانًا وتشويقًا.
تتميز لمبات RacingVision GT200 من Philips بشعاع عالي الأداء يصل إلى مسافة تبلغ 80 مترًا(2) أبعد من الحد الأدنى القانوني، وهي بالتالي تتيح لك رؤية الطريق أمامك بوضوح. اكتشف المخاطر المحتملة عاجلاً، وتفاعل بشكل أسرع وحسّن وضعية سيارتك بدقة أكبر على الطريق. كل هذه العوامل تساهم في منحك تجربة قيادة آمنة وعلى مستوى التوقعات.
تتوافق المصابيح الأمامية RacingVision من Philips مع تصديق ECE للاستخدام على الطريق. وسيستمتع السائقون الذين يهتمون بالأداء بلمبة ساطعة وذات إضاءة حيوية ويُسمح باستخدامها على الطريق ومتوافقة مع الأنظمة ذات الصلة.
بفضل تقنيات الطلاء المتدرّج والطلاء بالشاشة الحريرية الجديدة والحاصلة على براءة اختراع، تستطيع هذه اللمبات إلقاء المزيد من الضوء على الطريق، ما يحسّن رؤيتك في ظروف القيادة الليلية. بالإضافة إلى زيادة معدل الإنتاج، استمتع بإضاءة أنيقة ومواكبة لأحدث التصاميم.
تضمن تقنيات الإنتاج الجديدة لزجاج الكوارتز ذات الدقة الماسية من Philips خط حجب إضاءة واضحًا وإضاءة أكثر سطوعًا في المنطقة الأساسية، ما يمنحك مزيدًا من السطوع حينما يكون ذلك ضروريا. علاوة على ذلك، يتميز زجاج الكوارتز بمقاومة أكبر للصدمات الحرارية للحفاظ على فترة استهلاك اللمبة وامتصاص الأشعة فوق البنفسجية بطريقة محسّنة، ما يحمي مكونات المصباح الأمامي.
تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق RacingVision من Philips مع طرازات السيارات التي تقدمها العلامات التجارية البارزة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.
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وصف المنتج
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
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