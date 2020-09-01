مصطلحات البحث

AR
EN

RacingVision GT200

لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

12342RGTB1
  • أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق
    -{discount-value}
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    RacingVision GT200 لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    12342RGTB1

    أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق

    إذا كنت مولعًا بالقيادة فارتقِ بتجربة القيادة بفضل لمبات السيارة RacingVision GT200 من Philips. يضيء الضوء الأكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200% لمسافة أبعد بـ 80 مترًا، ما يتيح رؤية أفضل وردود فعل أسرع لقيادة أكثر حماسًا. إكتشف كلّ المميزات

    RacingVision GT200 لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق

    إذا كنت مولعًا بالقيادة فارتقِ بتجربة القيادة بفضل لمبات السيارة RacingVision GT200 من Philips. يضيء الضوء الأكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200% لمسافة أبعد بـ 80 مترًا، ما يتيح رؤية أفضل وردود فعل أسرع لقيادة أكثر حماسًا. إكتشف كلّ المميزات

    أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق

    إذا كنت مولعًا بالقيادة فارتقِ بتجربة القيادة بفضل لمبات السيارة RacingVision GT200 من Philips. يضيء الضوء الأكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200% لمسافة أبعد بـ 80 مترًا، ما يتيح رؤية أفضل وردود فعل أسرع لقيادة أكثر حماسًا. إكتشف كلّ المميزات

    RacingVision GT200 لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق

    إذا كنت مولعًا بالقيادة فارتقِ بتجربة القيادة بفضل لمبات السيارة RacingVision GT200 من Philips. يضيء الضوء الأكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200% لمسافة أبعد بـ 80 مترًا، ما يتيح رؤية أفضل وردود فعل أسرع لقيادة أكثر حماسًا. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مصابيح أمامية

      أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق

      ارتقِ بقيادتك إلى المستوى التالي بفضل الأضواء التي نقدّمها

      • نوع المصباح: H4
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 60/55 واط

      لاحِظ تغييرًا جذريًا في الرؤية ومتعة القيادة

      توفر لمبات RacingVision GT200 من Philips، وهي ذات الأداء الأعلى في مجموعتنا، الرؤية الفائقة السطوع التي توفرها لمبة رالي ولكن بتنسيق يمكنك استخدامه على الطرق العامة. اختبر وضوحًا دقيقًا كليًا يوفر ضوءًا أكثر سطوعًا حتى 250%(1). ويوفر تصميم اللمبة المحسَّن إضاءة أقوى لرؤية الطريق أمامك بشكل أفضل، ما يمنحك قيادة أكثر أمانًا وتشويقًا.

      يلقي الشعاع القوي الضوء على مسافة أبعد بمقدار يصل إلى 80 مترًا(2)

      تتميز لمبات RacingVision GT200 من Philips بشعاع عالي الأداء يصل إلى مسافة تبلغ 80 مترًا(2) أبعد من الحد الأدنى القانوني، وهي بالتالي تتيح لك رؤية الطريق أمامك بوضوح. اكتشف المخاطر المحتملة عاجلاً، وتفاعل بشكل أسرع وحسّن وضعية سيارتك بدقة أكبر على الطريق. كل هذه العوامل تساهم في منحك تجربة قيادة آمنة وعلى مستوى التوقعات.

      ضوء عالي الأداء معتمد للاستخدام على الطرق العامة

      تتوافق المصابيح الأمامية RacingVision من Philips مع تصديق ECE للاستخدام على الطريق. وسيستمتع السائقون الذين يهتمون بالأداء بلمبة ساطعة وذات إضاءة حيوية ويُسمح باستخدامها على الطريق ومتوافقة مع الأنظمة ذات الصلة.

      تعمل تقنيات طلاء اللمبة الجديدة على زيادة معدل إنتاج الضوء إلى أقصى حد

      بفضل تقنيات الطلاء المتدرّج والطلاء بالشاشة الحريرية الجديدة والحاصلة على براءة اختراع، تستطيع هذه اللمبات إلقاء المزيد من الضوء على الطريق، ما يحسّن رؤيتك في ظروف القيادة الليلية. بالإضافة إلى زيادة معدل الإنتاج، استمتع بإضاءة أنيقة ومواكبة لأحدث التصاميم.

      تقنية زجاج الكوارتز الجديدة لإخراج ضوء عالي الدقة

      تضمن تقنيات الإنتاج الجديدة لزجاج الكوارتز ذات الدقة الماسية من Philips خط حجب إضاءة واضحًا وإضاءة أكثر سطوعًا في المنطقة الأساسية، ما يمنحك مزيدًا من السطوع حينما يكون ذلك ضروريا. علاوة على ذلك، يتميز زجاج الكوارتز بمقاومة أكبر للصدمات الحرارية للحفاظ على فترة استهلاك اللمبة وامتصاص الأشعة فوق البنفسجية بطريقة محسّنة، ما يحمي مكونات المصباح الأمامي.

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق RacingVision من Philips مع طرازات السيارات التي تقدمها العلامات التجارية البارزة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء
        أبرز ما في المنتج
        ضوء أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200%

      • وصف المنتج

        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        القاعدة
        P43t-38
        التعيين
        H4 12342 ‏12 فولت 60/55 واط P43t-38 B1
        تصديق ECE
        نعم
        النطاق
        RacingVision GT200
        التقنية
        هالوجين
        نوع
        H4

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        400h

      • خصائص الضوء

        لومن
        1650 ±15% / 1000 ±15%
        حرارة اللون
        3600

      • الخصائص الكهربائية

        القدرة الكهربائية بالواط
        60‏/55  واط
        فولتية
        12  فولت

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12342RGTB1
        رمز الطلب
        00571730

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018005717
        EAN3
        8719018005724
        نوع العلبة
        B1

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الطول
        9.5  سم
        العرض
        3.6  سم
        الارتفاع
        12.9  سم
        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10

      • معلومات العلبة الخارجية

        الطول
        19.0  سم
        العرض
        19.0  سم
        الارتفاع
        13.0  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.468  كلغ

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • 1 سطوع مقارَن بالمعيار القانوني الأدنى.
          • 2 المسافة الآمنة الإضافية: تمت مقارنة طول شعاع الضوء بالحد الأدنى المطلوب في نظام ECE، استنادًا إلى مسافة أبعد بـ 1 لاكس. المسافة الأبعد عن السيارة.

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك

          You are about to visit a Philips global content page

          Continue

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.