أضواء الضباب الهالوجين المحسّنة لمظهر أنيق جدًا

تم تصميم مصابيح WhiteVision ultra من Philips للسائقين الذين يرغبون في الارتقاء بالشكل والمظهر بطريقة شبيهة لإضاءة LED، إلا أنهم يملكون سيارة بتقنية تقليدية. بفضل تركيبة طلاء الزجاج المتقدّمة والجديدة، تشكّل لمبات WhiteVision ultra المصابيح الأكثر بياضًا التي يُسمح باستخدامها على الطريق ضمن مجموعتنا. وهي تقدّم شكلاً أنيقًا في عاكس ضوء الضباب، ولونًا مطابقًا للون لمبات المصابيح الأمامية المحسّنة.