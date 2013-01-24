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CrystalVision

لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

12336CVB1
  • القيادة بأناقة القيادة بأناقة القيادة بأناقة
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    CrystalVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    12336CVB1

    القيادة بأناقة

    يوفّر CrystalVision ضوءًا أبيض ساطعًا شبيهًا بضوء النهار (لغاية 4300 كلفن)، وينتج كمية ضوء أكبر مقارنة بالمصباح الأمامي القياسي، وهو مثالي لمختلف أنواع القيادة، وبشكل خاص للسائقين الذي يريدون الحصول على رؤية واضحة جدًا في الليل. إكتشف كلّ المميزات

    CrystalVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    القيادة بأناقة

    يوفّر CrystalVision ضوءًا أبيض ساطعًا شبيهًا بضوء النهار (لغاية 4300 كلفن)، وينتج كمية ضوء أكبر مقارنة بالمصباح الأمامي القياسي، وهو مثالي لمختلف أنواع القيادة، وبشكل خاص للسائقين الذي يريدون الحصول على رؤية واضحة جدًا في الليل. إكتشف كلّ المميزات

    القيادة بأناقة

    يوفّر CrystalVision ضوءًا أبيض ساطعًا شبيهًا بضوء النهار (لغاية 4300 كلفن)، وينتج كمية ضوء أكبر مقارنة بالمصباح الأمامي القياسي، وهو مثالي لمختلف أنواع القيادة، وبشكل خاص للسائقين الذي يريدون الحصول على رؤية واضحة جدًا في الليل. إكتشف كلّ المميزات

    CrystalVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    القيادة بأناقة

    يوفّر CrystalVision ضوءًا أبيض ساطعًا شبيهًا بضوء النهار (لغاية 4300 كلفن)، وينتج كمية ضوء أكبر مقارنة بالمصباح الأمامي القياسي، وهو مثالي لمختلف أنواع القيادة، وبشكل خاص للسائقين الذي يريدون الحصول على رؤية واضحة جدًا في الليل. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل headlights

      القيادة بأناقة

      ضوء أبيض ساطع

      • نوع المصباح: H3
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 55 واط

      مظهر أنيق لمصابيحك الأمامية

      تشكّل مصابيح CrystalVision الأمامية من Philips الخيار المثالي للسائقين الذين يريدون الحصول على مصابيح أمامية بضوء أبيض حاد. بفضل تقنية الطلاء من Philips الحائزة براءة اختراع، توفر مصابيح CrystalVision ضوءًا أبيض قويًا لرؤية ممتازة وأناقة تامة.

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (فتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل اللمبة، يمكن للمصابيح المصنوعة من زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.

      غير حائزة تصديق ECE، رؤية ممتازة للقيادة

      نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات السيارات الأفضل في فئتها من Philips في سوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد عالية الجودة، كما يتم اختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بهدف تزويد عملائنا بأعلى مستوى من السلامة والراحة أثناء القيادة. يتم اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم بها واعتمادها بدقة (ISO 9001 و‏ISO 14001 وQSO 9000). تم تصميم هذه الأضواء للقيادة على الطرقات الوعرة، وهي غير حائزة تصديق ECE.

      استهلاك الطاقة نفسه، تركيب سهل

      نسبة استهلاك الطاقة نفسها لمصابيح الهالوجين القياسية من دون الحاجة إلى تبديل الأسلاك.

      بفضل الضوء الأكثر بياضًا، تتحسن رؤيتك على الطريق

      مع حرارة لون تصل إلى 4300 كلفن، تضيء مصابيح CrystalVision من Philips الطريق بشعاع أبيض حاد ونقي يخترق الظلام.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        نوع
        H3
        المجموعة
        CrystalVision
        تطبيق
        ضوء الضباب الأمامي
        التعيين
        H3 CrystalVision
        تصديق ECE
        لا
        القاعدة
        PK22s

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55  واط

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        حتى 4300 كلفن
        لومن
        1550 ±15% لومن

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        250 ساعة

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12336CVB1
        رمز الطلب
        77496530

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        B1
        EAN1
        8711500774965
        EAN3
        8711500774996

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        19.4  غ
        الارتفاع
        12.9  سم
        الطول
        9.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        7  غ
        العرض
        2.6  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        كمية الحزمة
        1

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        13  سم
        الطول
        25  سم
        العرض
        14  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0,274  كلغ

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        • 4300 كلفن
        • القيادة بأناقة

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