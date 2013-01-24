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القيادة بأناقة
يوفّر CrystalVision ضوءًا أبيض ساطعًا شبيهًا بضوء النهار (لغاية 4300 كلفن)، وينتج كمية ضوء أكبر مقارنة بالمصباح الأمامي القياسي، وهو مثالي لمختلف أنواع القيادة، وبشكل خاص للسائقين الذي يريدون الحصول على رؤية واضحة جدًا في الليل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القيادة بأناقة
يوفّر CrystalVision ضوءًا أبيض ساطعًا شبيهًا بضوء النهار (لغاية 4300 كلفن)، وينتج كمية ضوء أكبر مقارنة بالمصباح الأمامي القياسي، وهو مثالي لمختلف أنواع القيادة، وبشكل خاص للسائقين الذي يريدون الحصول على رؤية واضحة جدًا في الليل. إكتشف كلّ المميزات
القيادة بأناقة
يوفّر CrystalVision ضوءًا أبيض ساطعًا شبيهًا بضوء النهار (لغاية 4300 كلفن)، وينتج كمية ضوء أكبر مقارنة بالمصباح الأمامي القياسي، وهو مثالي لمختلف أنواع القيادة، وبشكل خاص للسائقين الذي يريدون الحصول على رؤية واضحة جدًا في الليل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القيادة بأناقة
يوفّر CrystalVision ضوءًا أبيض ساطعًا شبيهًا بضوء النهار (لغاية 4300 كلفن)، وينتج كمية ضوء أكبر مقارنة بالمصباح الأمامي القياسي، وهو مثالي لمختلف أنواع القيادة، وبشكل خاص للسائقين الذي يريدون الحصول على رؤية واضحة جدًا في الليل. إكتشف كلّ المميزات
تشكّل مصابيح CrystalVision الأمامية من Philips الخيار المثالي للسائقين الذين يريدون الحصول على مصابيح أمامية بضوء أبيض حاد. بفضل تقنية الطلاء من Philips الحائزة براءة اختراع، توفر مصابيح CrystalVision ضوءًا أبيض قويًا لرؤية ممتازة وأناقة تامة.
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (فتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل اللمبة، يمكن للمصابيح المصنوعة من زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.
نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات السيارات الأفضل في فئتها من Philips في سوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد عالية الجودة، كما يتم اختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بهدف تزويد عملائنا بأعلى مستوى من السلامة والراحة أثناء القيادة. يتم اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم بها واعتمادها بدقة (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000). تم تصميم هذه الأضواء للقيادة على الطرقات الوعرة، وهي غير حائزة تصديق ECE.
نسبة استهلاك الطاقة نفسها لمصابيح الهالوجين القياسية من دون الحاجة إلى تبديل الأسلاك.
مع حرارة لون تصل إلى 4300 كلفن، تضيء مصابيح CrystalVision من Philips الطريق بشعاع أبيض حاد ونقي يخترق الظلام.
وصف المنتج
الخصائص الكهربائية
خصائص الضوء
فترة الاستهلاك
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بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
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مواصفات التسويق