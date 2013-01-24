غير حائزة تصديق ECE، رؤية ممتازة للقيادة

نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات السيارات الأفضل في فئتها من Philips في سوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد عالية الجودة، كما يتم اختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بهدف تزويد عملائنا بأعلى مستوى من السلامة والراحة أثناء القيادة. يتم اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم بها واعتمادها بدقة (ISO 9001 و‏ISO 14001 وQSO 9000). تم تصميم هذه الأضواء للقيادة على الطرقات الوعرة، وهي غير حائزة تصديق ECE.