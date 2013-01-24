راحة وسلامة أكبر خلال القيادة

توفر لك مصابيح VisionPlus قدرة تفاعل أفضل كونك ستتمكن من رؤية العوائق وإشارات السير مسبقًا. وضوء المكابح سيظهر أيضًا بسرعة أكبر، وذلك بفضل إخراج ضوء أكثر قوة. سيتمكن السائقون من الضغط على المكابح على مسافة أقرب تصل إلى 3 أمتار تقريبًا على سرعة 100 كم/الساعة. يُشكّل الضوء أساسيًا للقيادة ويُعدّ الجزء الأول والوحيد في دورة السلامة التي تساعد في الواقع على تجنب وقوع الحوادث.