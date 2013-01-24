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Vision

المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

12086FFC1
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    Vision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    12086FFC1

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    Vision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    Vision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

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      اشعر بالأمان، وقُد بأمان

      مصابيح إشارات من Philips

      • نوع المصباح: PS24W
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 24 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل التطبيقات

      أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي تطبيق؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصابيح الرجوع العكسي/الركن، أضواء صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في السوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بغية رفع مستوى السلامة والراحة خلال القيادة لدى عملائنا إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة منتجاتنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001، ‏ISO 14001 وQSO 9000).

      استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

      نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        24  واط

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900700442
        EAN3
        8727900390919
        نوع العلبة
        C1

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        نوع
        PS24W
        تطبيق
        ضوء الضباب الأمامي
        التعيين
        12086FFC1
        المجموعة
        • الرؤية
        • قياسية
        القاعدة
        PG20/3
        تصديق ECE
        نعم

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.25  كلغ
        الارتفاع
        11,8  سم
        الطول
        14,6  سم
        العرض
        12.2  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        16.667  غ
        الارتفاع
        6.5  سم
        الطول
        3.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        10  غ
        العرض
        3.5  سم

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12086FFC1
        رمز الطلب
        70044230

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
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