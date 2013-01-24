الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Vision

مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

12060C1
  • اشعر بالأمان، وقُد بأمان اشعر بالأمان، وقُد بأمان اشعر بالأمان، وقُد بأمان
    -{discount-value}

    Vision مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    12060C1

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن لمبات المصابيح الأمامية من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    Vision مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن لمبات المصابيح الأمامية من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن لمبات المصابيح الأمامية من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    Vision مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن لمبات المصابيح الأمامية من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل signaling-and-interior-lighting

      اشعر بالأمان، وقُد بأمان

      مصابيح Philips القياسية

      • نوع المصباح: H27W/2
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 27 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات السيارات الأفضل في فئتها من Philips في سوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بهدف رفع مستوى السلامة والراحة لعملائنا إلى أقصى حد أثناء القيادة. وتتم مراعاة الدقة في اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم فيها واعتمادها (ISO 9001 و‏ISO 14001 وQSO 9000).

      مجموعة واسعة من المصابيح بجهد 12 فولت لتلبية كل الاستخدامات

      أي مصباح 12 فولت يناسب أي استخدام؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصابيح المؤخرة/الركن، مصابيح صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية.

      استبدل المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

      يوصى بشدة بتغييرهما معًا للحصول على أداء ضوء متماثل.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        27  واط

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8711559528571
        EAN3
        8711559528595
        نوع العلبة
        C1

      • وصف المنتج

        الاستخدام
        ضوء الضباب الأمامي
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        • الرؤية
        • قياسية
        التقنية
        هالوجين
        نوع
        H27W/2
        القاعدة
        PGJ13
        التسمية
        12060C1

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.202  كلغ
        الارتفاع
        7  سم
        الطول
        18.5  سم
        العرض
        7.5  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للمحترفين)
        10
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        17.06  غ
        الارتفاع
        6.5  سم
        الطول
        3.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        12.6  غ
        العرض
        3.5  سم

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12060C1
        رمز الطلب
        52857173

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        قياسية
        أبرز ما في المنتج
        مصابيح Philips القياسية

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا