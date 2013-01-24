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اشعر بالأمان، وقُد بأمان
إن لمبات المصابيح الأمامية من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
إن لمبات المصابيح الأمامية من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
إن لمبات المصابيح الأمامية من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
إن لمبات المصابيح الأمامية من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات
طوال 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips
نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات السيارات الأفضل في فئتها من Philips في سوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بهدف رفع مستوى السلامة والراحة لعملائنا إلى أقصى حد أثناء القيادة. وتتم مراعاة الدقة في اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم فيها واعتمادها (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000).
أي مصباح 12 فولت يناسب أي استخدام؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصابيح المؤخرة/الركن، مصابيح صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية.
يوصى بشدة بتغييرهما معًا للحصول على أداء ضوء متماثل.
الخصائص الكهربائية
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