سهولة التثبيت بفضل الأجهزة الإلكترونية المضمنة

تستخدم مصابيح Ultinon LED من Philips تصميم لمبة جديدًا يدمج الأجهزة الإلكترونية لصندوق التشغيل في الهيكل نفسه. يشكّل صندوق التشغيل العقل المشغّل لمصباح LED: حيث يقوم بإدارة جوانب الأداء مثل القوة الكهربائية وإخراج الضوء. يضم عدد كبير من حلول مصابيح LED المحسّنة الأخرى المتوفرة في السوق صندوق تشغيل خارج هيكل مصباح LED. غير أنَّ مصابيح Ultinon LED من Philips تدمجه في هيكلها مباشرة لابتكار تصميم محسّن باستخدام أقل مساحة ممكنة. ويشكّل حجم مصباح LED المحسَّن عاملاً أساسيًا لأن عددًا كبيرًا من الأجزاء البصرية يتميّز بحجم صغير جدًا. ويتلاءم مصباح Ultinon LED من Philips بحجمه الصغير مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات ويمكن تركيبه بسهولة من قبل الميكانيكيين المتخصصين.