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مستوى الضوء الأبيض التالي
تسمح لك المصابيح الأمامية Ultinon LED-HL [~H7] من Philips أن تختبر المستوى التالي من السطوع: ضوء أبيض جميل بحرارة لون حتى 6200 كيلفن وأداء شعاع مصباح جيد، مع تركيب محسّن في تصميم صغير بفضل أجهزة إلكترونية مضمنة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مستوى الضوء الأبيض التالي
تسمح لك المصابيح الأمامية Ultinon LED-HL [~H7] من Philips أن تختبر المستوى التالي من السطوع: ضوء أبيض جميل بحرارة لون حتى 6200 كيلفن وأداء شعاع مصباح جيد، مع تركيب محسّن في تصميم صغير بفضل أجهزة إلكترونية مضمنة. إكتشف كلّ المميزات
مستوى الضوء الأبيض التالي
تسمح لك المصابيح الأمامية Ultinon LED-HL [~H7] من Philips أن تختبر المستوى التالي من السطوع: ضوء أبيض جميل بحرارة لون حتى 6200 كيلفن وأداء شعاع مصباح جيد، مع تركيب محسّن في تصميم صغير بفضل أجهزة إلكترونية مضمنة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مستوى الضوء الأبيض التالي
تسمح لك المصابيح الأمامية Ultinon LED-HL [~H7] من Philips أن تختبر المستوى التالي من السطوع: ضوء أبيض جميل بحرارة لون حتى 6200 كيلفن وأداء شعاع مصباح جيد، مع تركيب محسّن في تصميم صغير بفضل أجهزة إلكترونية مضمنة. إكتشف كلّ المميزات
تتطلب القيادة في الظلام مزيدًا من الانتباه، لذا يعتمد السائق على المصابيح الأمامية. وتُعد الرؤية الأمامية والمحيطية مهمتَين لتعزيز قدرتك على القيادة ولكي تحظى بقيادة أكثر أمانًا. لذا فإن المصابيح الأمامية Ultinon LED من Philips المصممة للسيارات، تحسّن رؤيتك حتى 160% بفضل تقنية SafeBeam. وبمجرد أن تختبر هذا التأثير المشابه لضوء النهار، ستصبح مصابيح LED هي المفضلة لديك على الدوام. وكلما تحسّنت الرؤية، تحسّن أداؤك في القيادة وأصبح رد فعلك أسرع، ومن ثَمَّ تصبح أكثر أمانًا. فلا تدع الظلام ينتصر عليك، واختر Philips وابدأ القيادة ليلاً بثقة أعلى وتحكم أفضل.
مع حرارة لون عالية تصل إلى 6200 كلفن، فإن المصابيح الأمامية Ultinon LED من Philips تنتج ضوءًا أبيض ساطعًا يتّسم بميزات شبيهة بضوء النهار. وكلما كانت الرؤية أوضح، استطعت رؤية العوائق بشكل أفضل واتخاذ مسار القيادة المثالي. وبما أنك لن تبذل جهدًا لرؤية الطريق أمامك، فالمصابيح الأكثر سطوعًا تجعل القيادة أثناء الليل أكثر راحة وتشويقًا.
أنت تريد مصابيح أمامية ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر في استبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تدوم مصابيح LED لفترة أطول بكثير وتُظهر منتجات Ultinon LED من Philips المزودة بإدارة الحرارة Airflux استمرارية أعلى: إنها تدوم حتى 8 سنوات.
تستخدم مصابيح Ultinon LED من Philips تصميم لمبة جديدًا يدمج الأجهزة الإلكترونية لصندوق التشغيل في الهيكل نفسه. يشكّل صندوق التشغيل العقل المشغّل لمصباح LED: حيث يقوم بإدارة جوانب الأداء مثل القوة الكهربائية وإخراج الضوء. يضم عدد كبير من حلول مصابيح LED المحسّنة الأخرى المتوفرة في السوق صندوق تشغيل خارج هيكل مصباح LED. غير أنَّ مصابيح Ultinon LED من Philips تدمجه في هيكلها مباشرة لابتكار تصميم محسّن باستخدام أقل مساحة ممكنة. ويشكّل حجم مصباح LED المحسَّن عاملاً أساسيًا لأن عددًا كبيرًا من الأجزاء البصرية يتميّز بحجم صغير جدًا. ويتلاءم مصباح Ultinon LED من Philips بحجمه الصغير مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات ويمكن تركيبه بسهولة من قبل الميكانيكيين المتخصصين.
تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips؛ لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع وأداء شعاع دقيق. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق. لذا استمتع بقيادة آمنة وأكثر سلاسة.
صمّمت المصابيح ليتم تثبيتها في سيارات متوافقة، ومن ثَمَّ يتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح الأمامية المتوافقة بسهولة. ولكن، يفضّل أن تطلب من ميكانيكي متخصص تثبيت المصابيح الأمامية LED الجديدة من Philips؛ لأنه سيتأكد من أنك جاهز للانطلاق. صحيح أن هذه المصابيح الأمامية متوافقة مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات، ولكن ليست كل أنواع السيارات معتمدة.
تم تصميم مصابيح Ultinon LED-HL [~H7] من Philips للمصابيح الأمامية العاكسة. ولا يوصى باستخدامها لأنظمة المصابيح الأمامية الكاشفة.
بيانات العلبة
وصف المنتج
الخصائص الكهربائية
مواصفات التسويق
خصائص الضوء
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