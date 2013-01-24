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مصباح LED متطور لمحبّي قيادة السيارات
تحدد لمبات Ultinon Pro9000 من Philips معيارًا جديدًا للمبات LED المعدّلة. فهي توفر ضوءًا أكثر سطوعًا لغاية 250%* وأكثر بياضًا لأعلى مستوى من الأداء، كما تتميّز بتصميم صغير لتركيبها بسهولة في معظم السيارات. *مقارنة بالحد الأدنى من المعايير القانونية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصباح LED متطور لمحبّي قيادة السيارات
تحدد لمبات Ultinon Pro9000 من Philips معيارًا جديدًا للمبات LED المعدّلة. فهي توفر ضوءًا أكثر سطوعًا لغاية 250%* وأكثر بياضًا لأعلى مستوى من الأداء، كما تتميّز بتصميم صغير لتركيبها بسهولة في معظم السيارات. *مقارنة بالحد الأدنى من المعايير القانونية. إكتشف كلّ المميزات
مصباح LED متطور لمحبّي قيادة السيارات
تحدد لمبات Ultinon Pro9000 من Philips معيارًا جديدًا للمبات LED المعدّلة. فهي توفر ضوءًا أكثر سطوعًا لغاية 250%* وأكثر بياضًا لأعلى مستوى من الأداء، كما تتميّز بتصميم صغير لتركيبها بسهولة في معظم السيارات. *مقارنة بالحد الأدنى من المعايير القانونية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصباح LED متطور لمحبّي قيادة السيارات
تحدد لمبات Ultinon Pro9000 من Philips معيارًا جديدًا للمبات LED المعدّلة. فهي توفر ضوءًا أكثر سطوعًا لغاية 250%* وأكثر بياضًا لأعلى مستوى من الأداء، كما تتميّز بتصميم صغير لتركيبها بسهولة في معظم السيارات. *مقارنة بالحد الأدنى من المعايير القانونية. إكتشف كلّ المميزات
تقدّم لمبات المصابيح الأمامية الجديدة Ultinon Pro9000 من Philips الرؤية الاستثنائية التي تحتاج إليها أثناء القيادة. فهي تزوّدك بضوء متّسق وأكثر سطوعًا على الطريق لغاية 250% مقارنة بالحد الأدنى القانوني للمبات الهالوجين. ويتيح نطاقها المثالي رؤية أوضح لإشارات السير. تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد والتفاعل بشكل أسرع!
لطالما كانت مصابيح Philips Ultinon Pro9000 في الصدارة، فهي تقدّم أداءً عاليًا بفضل رقاقات TopContact LED العالية الجودة والحصرية من Lumileds. تقدّم رقاقات LED الفريدة هذه بجودة المعدّات الأصلية اتّساقًا ضوئيًا محسّنًا، وهي تولّد كمية أقل من الحرارة وتتميّز بلون ضوء مثالي لرؤية أوضح. من أحد الأسباب التي تشجّع أهم شركات تصنيع السيارات في العالم على اختيار رقاقات السيارات من Lumileds ولمبات المصابيح الأمامية من Philips هي أنها مزوّدة بأفضل المكونات والتقنيات، ما يمنحك أداء لا مثيل له وفترة استهلاك محسّنة للمبة.
استمتع بالتوازن ما بين الميزات العملية والأداء العالي. تتميّز مصابيح Ultinon Pro9000 من Philips بحرارة لون تصل إلى 5800 كلفن؛ وقد أثبتت فعاليتها بين صانعي المعدّات الأصلية في زيادة راحة العين أثناء القيادة في الليل. يقلل ذلك من التعب وخطر إجهاد العين، للاستمتاع بتجربة قيادة أكثر أمانًا ومتعة في الظلام.
بفضل موضع رقاقات LED المثالي في لمبات Ultinon Pro9000 من Philips، يستطيع السائقون تسليط الضوء حيث يحتاجون إليه بالتحديد على الطريق من دون إبهار السيارات القادمة. تتميّز اللمبات التي نقدّمها أيضًا بتقنية SafeBeam من Philips، لتوفير أفضل شعاع قابل للاستخدام ونمط خالٍ من التوهج. استمتع بقيادة أكثر أمانًا مع مصابيح Ultinon Pro9000 من Philips.
تمنحك مصابيح Ultinon Pro9000 من Philips تقنية قوية في تصميم صغير وفعال في آن. فهي مزوّدة بلمبة بتصميم جديد مؤلف من قطعة واحدة لتزويدك بأداء عالٍ وسهولة الاستخدام، ولعملية تركيب سريعة وبدون مجهود. لا داعي للقلق بشأن المساحة الصغيرة في وحدة المصباح الأمامي بفضل المشغل المضمّن. بالإضافة إلى ذلك، يضمن هذا التصميم الصغير جدًا التوافق مع مجموعة كبيرة من طرازات السيارات.
تختلف لمبات LED المعدّلة ولمبات الهالوجين عن بعضها من حيث القوة الكهربائية والتركيبة واستهلاك الطاقة. قد يتسبب استبدال لمبات الهالوجين بلمبات LED أخرى بمشاكل مثل الضوء الوامض. لا تتطلّب لمبات Ultinon Pro9000 من Philips محولات إضافية** لإزالة الوميض في معظم السيارات؛ فهي تعمل مباشرة مع النظام الكهربائي في السيارة، لتوفير شعاع ضوء ودرجة حرارة متّسقَين.
تتوافق لمبة Ultinon Pro9000 من Philips مع الأنظمة الكهربائية بجهد 12 فولت و24 فولت، ما يجعلها مناسبة لمعظم أنواع السيارات.
أنت تريد مصابيح أمامية ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح المنطفئة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تظهر مصابيح Ultinon Pro9000 من Philips استمرارية أعلى، إذ تقدم قوة ضوء أعلى، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة أطول بكثير. وبفضل ميزات مثل نظامي إدارة الحرارة AirBoost وAirCool، تدوم المصابيح لغاية 5000 ساعة من التشغيل.
إن مصابيح Ultinon Pro9000 من Philips مصنّفة وفقًا للمعيار IP65، أي أنها مقاومة لدخول الغبار ومزوّدة بحماية من طرطشة المياه، وهي مضمونة أيضًا بأنها متوافقة مع اختبار التشويش الكهرومغناطيسي، أي تمتثل لمعايير صناعة السيارات في مجال التشويش الكهرومغناطيسي. إن هذه المصابيح المصممة بدقة لتتحمل مصاعب قيادة السيارات الحديثة تقدّم المتانة التي يحتاج إليها السائقون في عصرنا هذا. يمنحك أداؤها اليومي ثقة خلف المقود وضوءًا متّسقًا وأكثر سطوعًا طوال الرحلة.
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