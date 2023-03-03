تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح تحديد الموضع والضوء الداخلي وضوء لوحة ترخيص السيارة* Ultinon Pro3100 LED [˜W5W] من Philips. توفر هذه المصابيح بقوة 6500 كلفن ضوءًا ساطعًا يشبه ضوء النهار وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح تحديد الموضع والضوء الداخلي وضوء لوحة ترخيص السيارة* Ultinon Pro3100 LED [˜W5W] من Philips. توفر هذه المصابيح بقوة 6500 كلفن ضوءًا ساطعًا يشبه ضوء النهار وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات
تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح تحديد الموضع والضوء الداخلي وضوء لوحة ترخيص السيارة* Ultinon Pro3100 LED [˜W5W] من Philips. توفر هذه المصابيح بقوة 6500 كلفن ضوءًا ساطعًا يشبه ضوء النهار وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح تحديد الموضع والضوء الداخلي وضوء لوحة ترخيص السيارة* Ultinon Pro3100 LED [˜W5W] من Philips. توفر هذه المصابيح بقوة 6500 كلفن ضوءًا ساطعًا يشبه ضوء النهار وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات
اختر مصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips باللون الأبيض الساطع لتوفير رؤية ومظهر فائقَين داخل سيارتك ولمصابيح الوضعية وعلى لوحة ترخيص السيارة. ستحوّل هذه الأضواء الساطعة والأنيقة تجربتك في القيادة. سواء أكنت تبحث عن هاتف وقع على الأرض أم كان يرغب الركاب في القراءة أم كنت تحاول اكتشاف أفضل طريق للوصول إلى وجهتك، أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بضوء داخلي ساطع من دون إزعاج عينيك. هذا وستضفي هذه اللمبات الأنيقة جمالية إلى لوحة ترخيص السيارة. تعبّر سيارتك عن شخصيتك إلى حد كبير، لذا تميّز عن الآخرين بفضل أضواء الإشارة الخارجية LED من Philips.
تمنحك مصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips توزيع ضوء موحّدًا، سواء أكنت تستخدمها للقراءة أم لصندوق القفازات أم للوحة ترخيص السيارة أم للصندوق. كذلك، تضمن زاويتها العريضة انعكاس الضوء حيث تحتاج إليه.
أنت ترغب في الحصول على مصابيح ساطعة وأنيقة، إلا أنك لا ترغب في استبدال المصابيح المعطلة بشكل مستمر. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهذه هي نقطة ضعف أساسية في مصابيح الإشارات التقليدية. مع شدة الضوء نفسها، تدوم مصابيح LED لمدة أطول بكثير. بالإضافة إلى ذلك، تتميز مصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips بمتانة عالية مع فترة استهلاك تدوم 3000 ساعة، أي ما يصل إلى ضعف مدة استهلاك لمبات الإشارات التقليدية W5W (W5W 12 فولت من Philips). سيؤدي استبدال اللمبات التقليدية W5W بمصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips إلى تجنب استبدال المصابيح عدة مرات في المستقبل وتوفير المال والوقت.
استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل: تأتي مصابيح Ultinon Pro3100 من Philips مع أغطية قياسية لتكون عملية الاستبدال سهلة وسريعة.
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
مواصفات التسويق
معلومات الطلب
معلومات العلبة الخارجية
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
وصف المنتج
الخصائص الكهربائية
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