تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro3100 LED فستون من Philips للإنارة الداخلية ومصابيح لوحة ترخيص السيارة. يضيء الضوء الهادئ الساطع السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين أو لوحة ترخيص السيارة بشكل أنيق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro3100 LED فستون من Philips للإنارة الداخلية ومصابيح لوحة ترخيص السيارة. يضيء الضوء الهادئ الساطع السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين أو لوحة ترخيص السيارة بشكل أنيق. إكتشف كلّ المميزات
تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro3100 LED فستون من Philips للإنارة الداخلية ومصابيح لوحة ترخيص السيارة. يضيء الضوء الهادئ الساطع السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين أو لوحة ترخيص السيارة بشكل أنيق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro3100 LED فستون من Philips للإنارة الداخلية ومصابيح لوحة ترخيص السيارة. يضيء الضوء الهادئ الساطع السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين أو لوحة ترخيص السيارة بشكل أنيق. إكتشف كلّ المميزات
اختر مصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips باللون الأبيض الساطع لتوفير رؤية ومظهر فائقَين داخل سيارتك وعلى لوحة ترخيص السيارة. ستحوّل هذه الأضواء الساطعة والأنيقة تجربتك في القيادة. سواء أكنت تبحث عن هاتف وقع على الأرض أم كان يرغب الركاب في القراءة أم كنت تحاول اكتشاف أفضل طريق للوصول إلى وجهتك، أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بضوء داخلي ساطع من دون إزعاج عينيك. هذا وستضفي هذه اللمبات العالية الأداء جمالية إلى لوحة ترخيص السيارة. تعبّر سيارتك عن شخصيتك إلى حد كبير، لذا تميّز عن الآخرين بفضل أضواء الإشارة الخارجية LED من Philips.
تمنحك مصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips توزيع ضوء موحّدًا، سواء أكنت تستخدمها للقراءة أم لصندوق القفازات أم للوحة ترخيص السيارة أم للصندوق. كذلك، تضمن زاويتها العريضة انعكاس الضوء حيث تحتاج إليه.
أنت ترغب في الحصول على مصابيح ساطعة وأنيقة، إلا أنك لا ترغب في استبدال المصابيح المعطلة بشكل مستمر. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهذه هي نقطة ضعف أساسية في مصابيح الإشارات التقليدية. مع شدة الضوء نفسها، تدوم مصابيح LED لمدة أطول بكثير. بالإضافة إلى ذلك، تتميز مصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips بمتانة عالية مع فترة استهلاك تدوم 3000 ساعة، أي ما يصل إلى ثلاثة أضعاف مدة استهلاك مصابيح الإشارات فستون التقليدية 43 مم 12 فولت (مصابيح فستون 43 مم 12 فولت من Philips). سيؤدي استبدال مصابيح فستون 43 مم التقليدية بمصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips إلى تجنب استبدال المصابيح عدة مرات في المستقبل وتوفير المال والوقت.
استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل: تأتي مصابيح Ultinon Pro3100 من Philips مع أغطية قياسية لتكون عملية الاستبدال سهلة وسريعة.
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
مواصفات التسويق
معلومات الطلب
معلومات العلبة الخارجية
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
وصف المنتج
الخصائص الكهربائية
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