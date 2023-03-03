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Ultinon Pro3100 SI

لمبة الإشارات

11866CU31B1
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    Ultinon Pro3100 SI لمبة الإشارات

    11866CU31B1

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro3100 LED فستون من Philips للإنارة الداخلية ومصابيح لوحة ترخيص السيارة. يضيء الضوء الهادئ الساطع السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين أو لوحة ترخيص السيارة بشكل أنيق. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro3100 SI لمبة الإشارات

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro3100 LED فستون من Philips للإنارة الداخلية ومصابيح لوحة ترخيص السيارة. يضيء الضوء الهادئ الساطع السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين أو لوحة ترخيص السيارة بشكل أنيق. إكتشف كلّ المميزات

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro3100 LED فستون من Philips للإنارة الداخلية ومصابيح لوحة ترخيص السيارة. يضيء الضوء الهادئ الساطع السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين أو لوحة ترخيص السيارة بشكل أنيق. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro3100 SI لمبة الإشارات

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro3100 LED فستون من Philips للإنارة الداخلية ومصابيح لوحة ترخيص السيارة. يضيء الضوء الهادئ الساطع السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين أو لوحة ترخيص السيارة بشكل أنيق. إكتشف كلّ المميزات

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      تميّز بأسلوبك الخاص

      إشارات LED زاهية تدوم طويلاً

      • LED-FEST ‏43 مم [˜فستون ‏43 مم]
      • عدد اللمبات: 1
      • 12 فولت، 6000 كلفن بأثر ضوء النهار
      • نظام متطوّر للسيارة

      مصابيح ساطعة وأنيقة للداخل وللوحة ترخيص السيارة

      اختر مصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips باللون الأبيض الساطع لتوفير رؤية ومظهر فائقَين داخل سيارتك وعلى لوحة ترخيص السيارة. ستحوّل هذه الأضواء الساطعة والأنيقة تجربتك في القيادة. سواء أكنت تبحث عن هاتف وقع على الأرض أم كان يرغب الركاب في القراءة أم كنت تحاول اكتشاف أفضل طريق للوصول إلى وجهتك، أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بضوء داخلي ساطع من دون إزعاج عينيك. هذا وستضفي هذه اللمبات العالية الأداء جمالية إلى لوحة ترخيص السيارة. تعبّر سيارتك عن شخصيتك إلى حد كبير، لذا تميّز عن الآخرين بفضل أضواء الإشارة الخارجية LED من Philips.

      محسّنة لرؤية أفضل

      تمنحك مصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips توزيع ضوء موحّدًا، سواء أكنت تستخدمها للقراءة أم لصندوق القفازات أم للوحة ترخيص السيارة أم للصندوق. كذلك، تضمن زاويتها العريضة انعكاس الضوء حيث تحتاج إليه.

      أضواء LED متينة وتدوم طويلاً

      أنت ترغب في الحصول على مصابيح ساطعة وأنيقة، إلا أنك لا ترغب في استبدال المصابيح المعطلة بشكل مستمر. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهذه هي نقطة ضعف أساسية في مصابيح الإشارات التقليدية. مع شدة الضوء نفسها، تدوم مصابيح LED لمدة أطول بكثير. بالإضافة إلى ذلك، تتميز مصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips بمتانة عالية مع فترة استهلاك تدوم 3000 ساعة، أي ما يصل إلى ثلاثة أضعاف مدة استهلاك مصابيح الإشارات فستون التقليدية 43 مم 12 فولت (مصابيح فستون 43 مم 12 فولت من Philips). سيؤدي استبدال مصابيح فستون 43 مم التقليدية بمصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips إلى تجنب استبدال المصابيح عدة مرات في المستقبل وتوفير المال والوقت.

      سهولة تثبيت وتوافق مع معظم السيارات

      استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل: تأتي مصابيح Ultinon Pro3100 من Philips مع أغطية قياسية لتكون عملية الاستبدال سهلة وسريعة.

      المواصفات التقنية

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        3000 ساعة

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        6000 كيلفن
        لومن
        50

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الارتقاء بالمصابيح
        أبرز ما في المنتج
        • السطوع العالي
        • سهل التثبيت

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11866CU31B1
        رمز الطلب
        02212730

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        10.3  سم
        الطول
        14.2  سم
        العرض
        12.1  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.23  كلغ

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018022127
        EAN3
        8719018022134
        نوع العلبة
        B2

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        13.5  سم
        الطول
        9.5  سم
        العرض
        1.5  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        كمية الحزمة
        2

      • وصف المنتج

        تطبيق
        المصابيح الداخلية ومصابيح لوحة ترخيص السيارة وصندوق القفازات ومصابيح الصندوق ومصباح لوحة ترخيص السيارة
        القاعدة
        SV8.5
        التعيين
        LED-FEST ‏43 مم [˜فستون ‏43 مم]
        تصديق ECE
        لا
        النطاق
        Ultinon Pro3100
        التقنية
        LED
        نوع
        LED-FEST ‏43 مم [˜فستون ‏43 مم]

      • الخصائص الكهربائية

        القدرة الكهربائية بالواط
        0.6  واط
        فولتية
        12  فولت

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