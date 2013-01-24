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إضاءة داخلية ساطعة
لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 30 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية ولوحة ترخيص السيارة. يقدم الضوء القوي تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن وينير السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إضاءة داخلية ساطعة
لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 30 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية ولوحة ترخيص السيارة. يقدم الضوء القوي تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن وينير السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
إضاءة داخلية ساطعة
لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 30 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية ولوحة ترخيص السيارة. يقدم الضوء القوي تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن وينير السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إضاءة داخلية ساطعة
لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 30 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية ولوحة ترخيص السيارة. يقدم الضوء القوي تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن وينير السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
قد تختلف متطلبات الإضاءة ويتغيّر ذوقك بحسب الاستخدام. لذا من أجل إنارة سيارتك من الداخل، يمكنك أن تختار من مجموعة Ultinon LED من Philips المتنوعة لمزيد من السطوع. اختر ضوءًا أبيض دافئًا مريحًا بحرارة لون 4000 كلفن. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع المصابيح الداخلية LED من Philips.
في وقت ما، اضطررنا جميعًا أن نبحث عن غرض ضائع في سيارة ذات إضاءة ضعيفة، سواء أكان الهاتف أم المفاتيح أم حذاء ضائع لطفل صغير. مع الإضاءة الداخلية بمصابيح LED من Philips تحصل على ضوء دافئ وساطع وموزع بشكل متساوٍ. لذا عندما تبحث عن شيء في صندوق السيارة أو صندوق القفازات أو أرضية السيارة بعد الآن، ستتمكن من رؤية ما تفعله بالتحديد وإيجاد أي شيء بسهولة.
أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تظهر مصابيح Ultinon LED من Philips مقاومة إضافية للحرارة والاهتزازات، إذ تقدم قوة ضوء موحّد، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة أطول بكثير. ومن ثَمَّ، تشكل هذه المصابيح الخيار المثالي لأداء يدوم طويلاً.
تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لتوزيع الضوء بطريقة أكثر ذكاء بحيث تضمن إضاءة مصابيح الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليها (سواء أكانت مصابيح الرجوع للخلف أم التوقف أم الإشارات). وبفضل الزاوية العريضة والنشر الجيد للضوء، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.
تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق.
مصممة ليتم تثبيتها بسهولة في السيارات المتوافقة، لذا سيتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة.
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