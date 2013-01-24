الحصول على ضوء أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 250% لرؤية فائقة

يشكّل الضباب مشكلة حقيقة للسائقين. سواء كان متقطعًا أو كثيفًا أو ما بين الاثنين، فهو يحدّ من الرؤية ويقلل الوقت المتوفر لك للتفاعل في وجه العوائق. وحتى تتمكّن من الرؤية بوضوح أكبر، أنت بحاجة إلى شعاع ضوء موجّه بشكل مثالي لاختراق الضباب من دون توهّج. يؤمن مصباح الضباب X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني من Philips ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 250%. تم تزويد هذا المصباح برقاقة Lumileds LUXEON Altilon SMD نفسها التي يستخدمها صانعو السيارات الرائدون في هذ المجال، وهي تخترق الضباب لمساعدتك على اكتشاف المخاطر في وقت مبكر، وهذا يعني أنك ستتمتع بقيادة آمنة ومريحة أكثر.