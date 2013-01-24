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مستوى الضوء الأبيض التالي
تسمح لك مصابيح Ultinon LED للضباب من Philips أن تختبر المستوى التالي من السطوح: ضوء أبيض جميل بحرارة لون تصل إلى 6200 كيلفن وأداء شعاع مصباح جيد، مع تركيب محسّن في تصميم صغير بفضل الأجهزة الإلكترونية المضمنة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مستوى الضوء الأبيض التالي
تسمح لك مصابيح Ultinon LED للضباب من Philips أن تختبر المستوى التالي من السطوح: ضوء أبيض جميل بحرارة لون تصل إلى 6200 كيلفن وأداء شعاع مصباح جيد، مع تركيب محسّن في تصميم صغير بفضل الأجهزة الإلكترونية المضمنة. إكتشف كلّ المميزات
مستوى الضوء الأبيض التالي
تسمح لك مصابيح Ultinon LED للضباب من Philips أن تختبر المستوى التالي من السطوح: ضوء أبيض جميل بحرارة لون تصل إلى 6200 كيلفن وأداء شعاع مصباح جيد، مع تركيب محسّن في تصميم صغير بفضل الأجهزة الإلكترونية المضمنة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مستوى الضوء الأبيض التالي
تسمح لك مصابيح Ultinon LED للضباب من Philips أن تختبر المستوى التالي من السطوح: ضوء أبيض جميل بحرارة لون تصل إلى 6200 كيلفن وأداء شعاع مصباح جيد، مع تركيب محسّن في تصميم صغير بفضل الأجهزة الإلكترونية المضمنة. إكتشف كلّ المميزات
تتطلب القيادة في الطقس الضبابي مزيدًا من الانتباه، لذا يعتمد السائق على مصابيح الضباب. وتُعتبر الرؤية الأمامية والمحيطية مهمتَين لتعزيز قدرتك على القيادة ولكي تحظى بقيادة أكثر أمانًا. لذا فإن مصابيح الضباب Ultinon LED من Philips المصممة للسيارات، تحسّن رؤيتك حتى 160% أكثر مع تقنية SafeBeam. وحالما تختبر هذا التأثير المشابه لضوء النهار، ستصبح مصابيح LED هي المفضلة لديك على الدوام. وكلما تحسّنت الرؤية، تحسّن أداؤك في القيادة وأصبح رد فعلك أسرع، وتصبح بأمان أكثر. فلا تدع الظلام ينتصر عليك. اختر Philips وابدأ بالقيادة ليلًا بثقة أعلى وتحكم أفضل.
مع حرارة لون عالية تصل إلى 6200 كلفن، فإن مصابيح الضباب Ultinon LED من Philips تنتج ضوءًا أبيض ساطعًا يتّسم بميزات شبيهة بضوء النهار. وكلما كانت الرؤية أوضح، استطعت رؤية العوائق بشكل أفضل واتخاذ مسار القيادة المثالي. وبما أنك لن تبذل جهدًا لرؤية الطريق أمامك، فالمصابيح الأكثر سطوعًا تجعل القيادة أثناء الليل أكثر راحة وتشويقًا.
أنت تريد مصابيح ضباب ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في مصابيح الضباب التقليدية. مع مستوى قوة ضوء أعلى، تدوم مصابيح LED لفترة أطول بكثير وتظهر منتجات Ultinon LED من Philips مع إدارة حرارة Airflux استمرارية أعلى: إنها تدوم حتى 8 سنوات.
تستخدم مصابيح Ultinon LED من Philips تصميم لمبة جديدًا يدمج الأجهزة الإلكترونية لصندوق التشغيل في الهيكل نفسه. يشكّل صندوق التشغيل العقل المشغّل لمصباح LED: حيث يقوم بإدارة جوانب الأداء مثل القوة الكهربائية وإخراج الضوء. يضم عدد كبير من حلول مصابيح LED المحسّنة الأخرى المتوفرة في السوق صندوق تشغيل خارج هيكل مصباح LED. غير أنَّ مصابيح Ultinon LED من Philips تدمجه في هيكلها مباشرة لابتكار تصميم محسّن باستخدام أقل مساحة ممكنة. ويشكّل حجم مصباح LED المحسَّن عاملاً أساسيًا لأن عددًا كبيرًا من الأجزاء البصرية يتميّز بحجم صغير جدًا. ويتلاءم مصباح Ultinon LED من Philips بحجمه الصغير مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات ويمكن تركيبه بسهولة من قبل الميكانيكيين المتخصصين.
تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips؛ لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع وأداء شعاع دقيق. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق. لذا استمتع بقيادة آمنة وأكثر سلاسة.
صمّمت المصابيح ليتم تثبيتها في سيارات متوافقة، ومن ثَمَّ يتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح الأمامية المتوافقة بسهولة. ولكن، يفضّل أن تطلب من ميكانيكي متخصص تثبيت المصابيح الأمامية LED الجديدة من Philips؛ لأنه سيتأكد من أنك جاهز للانطلاق. صحيح أن هذه المصابيح الأمامية متوافقة مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات، ولكن ليست كل أنواع السيارات معتمدة.
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