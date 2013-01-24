الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Ultinon LED

لمبة مصابيح الضباب للسيارة

11366ULWX2
  • مستوى الضوء الأبيض التالي مستوى الضوء الأبيض التالي مستوى الضوء الأبيض التالي
    -{discount-value}

    Ultinon LED لمبة مصابيح الضباب للسيارة

    11366ULWX2

    مستوى الضوء الأبيض التالي

    تسمح لك مصابيح Ultinon LED للضباب من Philips أن تختبر المستوى التالي من السطوح: ضوء أبيض جميل بحرارة لون تصل إلى 6200 كيلفن وأداء شعاع مصباح جيد، مع تركيب محسّن في تصميم صغير بفضل الأجهزة الإلكترونية المضمنة. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon LED لمبة مصابيح الضباب للسيارة

    مستوى الضوء الأبيض التالي

    تسمح لك مصابيح Ultinon LED للضباب من Philips أن تختبر المستوى التالي من السطوح: ضوء أبيض جميل بحرارة لون تصل إلى 6200 كيلفن وأداء شعاع مصباح جيد، مع تركيب محسّن في تصميم صغير بفضل الأجهزة الإلكترونية المضمنة. إكتشف كلّ المميزات

    مستوى الضوء الأبيض التالي

    تسمح لك مصابيح Ultinon LED للضباب من Philips أن تختبر المستوى التالي من السطوح: ضوء أبيض جميل بحرارة لون تصل إلى 6200 كيلفن وأداء شعاع مصباح جيد، مع تركيب محسّن في تصميم صغير بفضل الأجهزة الإلكترونية المضمنة. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon LED لمبة مصابيح الضباب للسيارة

    مستوى الضوء الأبيض التالي

    تسمح لك مصابيح Ultinon LED للضباب من Philips أن تختبر المستوى التالي من السطوح: ضوء أبيض جميل بحرارة لون تصل إلى 6200 كيلفن وأداء شعاع مصباح جيد، مع تركيب محسّن في تصميم صغير بفضل الأجهزة الإلكترونية المضمنة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل headlights

      مستوى الضوء الأبيض التالي

      مصباح LED صغير وأبيض ساطع

      • مصابيح LED للضباب [~H8/H11/H16]
      • 6200 كلفن
      • ضوء أكثر سطوعًا حتى 160%
      • تصميم صغير لملاءمة أفضل

      الحصول على ضوء أكثر سطوعًا بنسبة 160% لرؤية فائقة

      تتطلب القيادة في الطقس الضبابي مزيدًا من الانتباه، لذا يعتمد السائق على مصابيح الضباب. وتُعتبر الرؤية الأمامية والمحيطية مهمتَين لتعزيز قدرتك على القيادة ولكي تحظى بقيادة أكثر أمانًا. لذا فإن مصابيح الضباب Ultinon LED من Philips المصممة للسيارات، تحسّن رؤيتك حتى 160% أكثر مع تقنية SafeBeam. وحالما تختبر هذا التأثير المشابه لضوء النهار، ستصبح مصابيح LED هي المفضلة لديك على الدوام. وكلما تحسّنت الرؤية، تحسّن أداؤك في القيادة وأصبح رد فعلك أسرع، وتصبح بأمان أكثر. فلا تدع الظلام ينتصر عليك. اختر Philips وابدأ بالقيادة ليلًا بثقة أعلى وتحكم أفضل.

      حرارة لون 6200 كلفن لضوء أبيض نقي

      مع حرارة لون عالية تصل إلى 6200 كلفن، فإن مصابيح الضباب Ultinon LED من Philips تنتج ضوءًا أبيض ساطعًا يتّسم بميزات شبيهة بضوء النهار. وكلما كانت الرؤية أوضح، استطعت رؤية العوائق بشكل أفضل واتخاذ مسار القيادة المثالي. وبما أنك لن تبذل جهدًا لرؤية الطريق أمامك، فالمصابيح الأكثر سطوعًا تجعل القيادة أثناء الليل أكثر راحة وتشويقًا.

      لمبات LED متينة للسيارات تدوم طويلاً

      أنت تريد مصابيح ضباب ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في مصابيح الضباب التقليدية. مع مستوى قوة ضوء أعلى، تدوم مصابيح LED لفترة أطول بكثير وتظهر منتجات Ultinon LED من Philips مع إدارة حرارة Airflux استمرارية أعلى: إنها تدوم حتى 8 سنوات.

      سهولة التثبيت بفضل الأجهزة الإلكترونية المضمنة

      تستخدم مصابيح Ultinon LED من Philips تصميم لمبة جديدًا يدمج الأجهزة الإلكترونية لصندوق التشغيل في الهيكل نفسه. يشكّل صندوق التشغيل العقل المشغّل لمصباح LED: حيث يقوم بإدارة جوانب الأداء مثل القوة الكهربائية وإخراج الضوء. يضم عدد كبير من حلول مصابيح LED المحسّنة الأخرى المتوفرة في السوق صندوق تشغيل خارج هيكل مصباح LED. غير أنَّ مصابيح Ultinon LED من Philips تدمجه في هيكلها مباشرة لابتكار تصميم محسّن باستخدام أقل مساحة ممكنة. ويشكّل حجم مصباح LED المحسَّن عاملاً أساسيًا لأن عددًا كبيرًا من الأجزاء البصرية يتميّز بحجم صغير جدًا. ويتلاءم مصباح Ultinon LED من Philips بحجمه الصغير مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات ويمكن تركيبه بسهولة من قبل الميكانيكيين المتخصصين.

      إضاءة السيارات من Philips بأعلى مستوى من الجودة

      تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips؛ لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع وأداء شعاع دقيق. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق. لذا استمتع بقيادة آمنة وأكثر سلاسة.

      سهولة التثبيت والتوافق مع طرازات سيارات متعددة

      صمّمت المصابيح ليتم تثبيتها في سيارات متوافقة، ومن ثَمَّ يتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح الأمامية المتوافقة بسهولة. ولكن، يفضّل أن تطلب من ميكانيكي متخصص تثبيت المصابيح الأمامية LED الجديدة من Philips؛ لأنه سيتأكد من أنك جاهز للانطلاق. صحيح أن هذه المصابيح الأمامية متوافقة مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات، ولكن ليست كل أنواع السيارات معتمدة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        X2
        EAN1
        8727900398632
        EAN3
        8727900398649

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        تطبيق
        ضوء الضباب الأمامي
        المجموعة
        Ultinon LED
        نوع
        الضباب [~H8/H11/H16]
        تصديق ECE
        لا
        القاعدة
        PGJ19-1؛ PGJ19-2؛ PGJ19-3
        رمز تمييز نوع LED
        مصابيح LED للضباب [~H8/H11/H16]
        الميزات التقنية
        موصّل إلكتروني مضمّن

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        مستوى الضوء الأبيض التالي

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        حتى 6200 كلفن

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11366ULWX2
        رمز الطلب
        39863231

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 8 سنوات

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.