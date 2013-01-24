ضوء أكثر سطوعًا حتى 160%*

تتطلب القيادة في الظلام مزيدًا من الانتباه، لذا يعتمد السائق على مصابيحه الأمامية. قم بترقيتها للحصول على مظهر LED الذي تتميّز به السيارات الجديدة. وعزِّز الرؤية على المدى البعيد للقيادة أثناء الليل، والسطوع على المدى القصير لرصد الأشخاص الآخرين على الطريق والمخاطر الأخرى. تحسّن لمبات المصابيح الأمامية للسيارات Ultinon Pro5000 LED من Philips رؤيتك بنسبة تصل إلى 160%*. وحالما تختبر هذا التأثير المشابه لضوء النهار، ستفضّل دائمًا استخدام مصابيح LED. وكلما تحسّنت الرؤية، تحسّن أداؤك في القيادة وأصبح رد فعلك أسرع، وتحسّن مستوى الأمان. تغلّب على الظلام واختر Philips وابدأ بالقيادة ليلاً بثقة أعلى وتحكّم أكبر.