مصابيح LED بجودة صانعي المعدّات الأصلية متوفرة حصريًا لـ Lumileds في سوق قطع غيار السيارات

لطالما كانت مصابيح Philips Ultinon Pro9000 في الصدارة، فهي تقدّم أداءً عاليًا بفضل رقاقات TopContact LED العالية الجودة والحصرية من Lumileds. تقدّم رقاقات LED الفريدة هذه بجودة المعدّات الأصلية اتّساقًا ضوئيًا محسّنًا، وهي تولّد كمية أقل من الحرارة وتتميّز بلون ضوء مثالي لرؤية أوضح. من أحد الأسباب التي تشجّع أهم شركات تصنيع السيارات في العالم على اختيار رقاقات السيارات من Lumileds ولمبات المصابيح الأمامية من Philips هي أنها مزوّدة بأفضل المكونات والتقنيات، ما يمنحك أداء لا مثيل له وفترة استهلاك محسّنة للمبة.