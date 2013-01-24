مصابيح أمامية تدوم طويلاً أثناء فترة استخدام السيارة

أنت تريد مصابيح أمامية ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح المنطفئة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تم تصنيع المصابيح الأمامية X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني من Philips حتى تدوم طويلاً. إنها تقدم مستوى قوة ضوء أعلى، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة أطول بكثير. وبسبب ميزات مثل نظامي إدارة الحرارة AirFlux وAirCool، تدوم المصابيح حتى 12 عامًا. وبما أنه يتم استبدال معظم السيارات أو ترقيتها ضمن هذه الفترة، ينبغي أن تدوم مصابيحك الأمامية الجديدة ذات الشكل الجميل طوال مدة استهلاكك للسيارة.