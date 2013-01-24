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X-tremeUltinon LED gen2

مع مصابيح Lumileds حصرية من نوع LED للسيارات

11342XUWX2
  • ابتكار LED للأشخاص الذين يحبون القيادة ابتكار LED للأشخاص الذين يحبون القيادة ابتكار LED للأشخاص الذين يحبون القيادة
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    X-tremeUltinon LED gen2 مع مصابيح Lumileds حصرية من نوع LED للسيارات

    11342XUWX2

    ابتكار LED للأشخاص الذين يحبون القيادة

    يحدد مصباح X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني من Philips معايير الأداء الجديدة لمصابيح LED المعدّلة. توفّر تقنية Lumileds Altilon SMD الفريدة، كما يستخدمها صانعو السيارات، ضوءًا أكثر بياضًا وأكثر سطوعًا بنسبة 250% من أجل قيادة آمنة ومريحة أكثر خلال الليل. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeUltinon LED gen2 مع مصابيح Lumileds حصرية من نوع LED للسيارات

    ابتكار LED للأشخاص الذين يحبون القيادة

    يحدد مصباح X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني من Philips معايير الأداء الجديدة لمصابيح LED المعدّلة. توفّر تقنية Lumileds Altilon SMD الفريدة، كما يستخدمها صانعو السيارات، ضوءًا أكثر بياضًا وأكثر سطوعًا بنسبة 250% من أجل قيادة آمنة ومريحة أكثر خلال الليل. إكتشف كلّ المميزات

    ابتكار LED للأشخاص الذين يحبون القيادة

    يحدد مصباح X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني من Philips معايير الأداء الجديدة لمصابيح LED المعدّلة. توفّر تقنية Lumileds Altilon SMD الفريدة، كما يستخدمها صانعو السيارات، ضوءًا أكثر بياضًا وأكثر سطوعًا بنسبة 250% من أجل قيادة آمنة ومريحة أكثر خلال الليل. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeUltinon LED gen2 مع مصابيح Lumileds حصرية من نوع LED للسيارات

    ابتكار LED للأشخاص الذين يحبون القيادة

    يحدد مصباح X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني من Philips معايير الأداء الجديدة لمصابيح LED المعدّلة. توفّر تقنية Lumileds Altilon SMD الفريدة، كما يستخدمها صانعو السيارات، ضوءًا أكثر بياضًا وأكثر سطوعًا بنسبة 250% من أجل قيادة آمنة ومريحة أكثر خلال الليل. إكتشف كلّ المميزات

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      أداء أصلي للسيارات مع مصباح LED

      • المصابيح الأمامية LED-HL ‏[H4]
      • ضوء أكثر سطوعًا حتى 250%
      • ضوء أبيض بارد
      • مصابيح Lumileds Altilon SMD LED

      الحصول على ضوء أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 250% لرؤية فائقة

      تتطلب القيادة في الظلام مزيدًا من الانتباه، لذا يعتمد السائق على مصابيحه الأمامية للحفاظ على سلامته. مع شعاع أبيص ساطع وقوي، تتخطى مصابيح X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني من Philips مفهوم الإضاءة إلى مستوى أعلى، فتحسّن الرؤية بنسبة تصل إلى 250% لمساعدتك على الرؤية لمسافة أبعد. وبفضل رقائق Lumileds LUXEON Altilon SMD LED الفريدة والمتميّزة، والتي يستخدمها صانعو السيارات، ستتمكن من اختبار أثر لا مثيل له يشبه ضوء النهار خلال القيادة ليلاً. ولأنك ستتمكن من الرؤية لمسافة أبعد، لن تكون بأمان وحسب، بل ستتمتّع بقيادة مريحة وآمنة أكثر خلال الليل.

      رقائق Lumileds LED الفريدة من صانعي المعدات الأصلية لأداء ضوء عال

      إن X-tremeUltinon من الجيل الثاني من Philips هي منتجات LED المحسّنة الوحيدة في سوق قطع غيار السيارات التي تستخدم رقائق LED الأصلية من صانعي المعدّات الأصلية: Lumileds LUXEON Altilon SMD. ويشمل أداء الضوء المتميّز خط قطع حادًا جدًا لتزويدك بنمط شعاع مثالي. ويعني ذلك أن الشعاع يضيء بدقة المساحة الموجودة أمام السيارة بدون إبهار الآخرين، ما يحافظ على مستوى أمان أعلى في الظلام. وأحد أسباب اختيار رقائق Lumileds LED ولمبات المصابيح الأمامية من Philips من قِبل أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، يعود إلى كونها مزوّدة بأفضل المكونات على الإطلاق، ما يزوّدك بأفضل أداء على الإطلاق.

      حرارة لون 5800 كلفن لضوء أبيض بارد

      مع حرارة لون تصل إلى 5800 كلفن، توفر مصابيح X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني من Philips ضوءًا أبيض ساطعًا يتّسم بميزات شبيهة بضوء النهار. تحتوي السيارات في عصرنا هذا على مصابيح أمامية توفر حرارة اللون نفسها لأنه تم إثبات أن حرارة اللون هذه هي الأكثر ملاءمة لعين الإنسان ورؤية إشارات التحذير. وكلما كانت الرؤية أوضح، استطعت رؤية العوائق بشكل أفضل واتخاذ مسار القيادة المثالي. وبما أنك لن تبذل جهدًا لرؤية الطريق أمامك، فالمصابيح الأكثر سطوعًا تجعل القيادة أكثر راحة وتشويقًا.

      ضوء ساطع قوي، موجّه حيث تحتاج إليه تمامًا

      أفضل المصابيح الأمامية ليست الأكثر سطوعًا فحسب. فابتكار لمبات LED الأكثر سطوعًا على الإطلاق للسيارات أمر سهل، وإنما المهم هو ما تفعله بكمية الضوء الإضافية. فالضوء الساطع الذي لا يمكن التحكّم به سيئ للقيادة ويمكن أن يسبب توهجًا خطيرًا. بفضل تقنية SafeBeam، تركّز المصابيح الأمامية LED من Philips الضوء حيث تحتاج إليه تمامًا، إذ صُمم نمط شعاع الضوء الدقيق والموحّد وفقًا لقواعد سلامة المرور والطرقات في ما يتعلق بالمصابيح الأمامية الهالوجين. وبالتالي، فإن الضوء الذي يمكنك التحكّم به بدقة يسمح لك برؤية أفضل، ما يجعلك سائقًا آمنًا أكثر خلال الليل.

      إدارة الحرارة AirFlux وAirCool من أجل ثبات اللومن (التدفق الضوئي) الساخن

      تعتبر إدارة الحرارة عاملاً مهمًا في أداء مصابيح LED. ويتم تزويد مصباح X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني بنظامي إدارة الحرارة AirFlux [~H4 ومصباح الضباب] وAirCool [~H7]. يعمل هذان النظامان على تبديد الحرارة بشكل فعّال ويضمنان أن المصابيح الأمامية تقدّم دومًا السطوع المثالي (ثبات اللومن أو التدفق الضوئي). وبما أن العديد من مصابيح LED المنافسة تستخدم تقنية تبديد الحرارة أقل فعالية، فهي تصدر شعاع ضوء أضعف عندما ترتفع حرارتها. إلا أن مصباح X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني من Philips لا يواجه هذه المشكلة لأنه يسمح بتبديد الحرارة وتسربها سريعًا، فتحصل بالتالي على شعاع نور قوي ومستمر طوال رحلتك.

      تحافظ محوّلات CANbus على عمل الأجهزة الإلكترونية في سيارتك بسلاسة

      تشكّل بعض طرازات السيارات تحديات خاصة في ما يتعلّق بمنتجات LED المحسّنة، مثل عرض رسائل تحذير خاطئة على لوحة القيادة ومشاكل في الأضواء الوامضة وفي مؤشر الضوء العالي. إلا أن محولات CANbus الفريدة من Philips تحلّ هذه المشاكل، وتضمن أنك لن تواجه أيًا من هذه العيوب الكهربائية، وأن مصابيح LED ستعمل كما يجب. يتميّز محوّل CANbus بتصميم متطور وغلاف متين، لإمكانية تثبيته بسهولة، ولتلبية متطلبات القيادة اليومية.

      صندوق موصّل LED بحجم علبة صغيرة يسهّل عملية التثبيت

      تم تزويد مصباح X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني بصندوق موصّل صغير (يحوّل الفولتية العالية إلى الفولتية المنخفضة التي تحتاج إليها مصابيح LED)، بالتالي يمكن تثبيته في أصغر وحدات المصابيح الأمامية حتى. يأتي هذا المصباح LED من الجيل الثاني بحجم أصغر من علبة صغيرة حتى، وهو سهل التثبيت مهما كان نوع سيارتك.

      مصابيح أمامية تدوم طويلاً أثناء فترة استخدام السيارة

      أنت تريد مصابيح أمامية ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح المنطفئة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تم تصنيع المصابيح الأمامية X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني من Philips حتى تدوم طويلاً. إنها تقدم مستوى قوة ضوء أعلى، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة أطول بكثير. وبسبب ميزات مثل نظامي إدارة الحرارة AirFlux وAirCool، تدوم المصابيح حتى 12 عامًا. وبما أنه يتم استبدال معظم السيارات أو ترقيتها ضمن هذه الفترة، ينبغي أن تدوم مصابيحك الأمامية الجديدة ذات الشكل الجميل طوال مدة استهلاكك للسيارة.

      تضمن التفاوتات الضيقة التوافق مع مصابيح LED المستخدمة

      يتم تصنيع كل من مصابيح LED من صانعي المعدات الأصلية ومصابيح X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني من Philips مع تفاوت ضيق يقارب 5800 كلفن. يسمح هذا الأمر لها بالعمل مع لمبات LED المستخدمة في سيارتك من دون التسبب بأي تضارب في لون الضوء. بالتالي، تتوافق هذه المصابيح بشكل مثالي مع المصابيح النهارية في سيارتك مثلاً. تخلّص من مخاوف التوافق مع مصابيح X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني من Philips.

      المتانة التي يحتاج إليها السائقون في عصرنا هذا

      إن مصابيح X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني من Philips مصنّفة وفقًا للمعيار IP65، أي مقاومة لدخول الغبار ومزوّدة بحماية من طرطشة المياه، وهي مضمونة أيضًا بأنها متوافقة مع اختبار التشويش الكهرومغناطيسي، أي تمتثل لمعايير صناعة السيارات والمركبات في مجال التشويش الكهرومغناطيسي. إن هذه المصابيح المصممة بدقة لتتحمل قساوة ومصاعب صناعة السيارات الحديثة تقدّم المتانة التي يحتاج إليها السائقون في عصرنا هذا.

      إضاءة السيارات ذات الجودة الأعلى من Philips

      تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. تكون مصابيح Philips متوافقة بشكل عام مع طرازات السيارات من العلامات الرائدة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. يرجى الاطّلاع على دليل تحديد المنتجات لمزيد من المعلومات.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        X2
        EAN1
        8719018060129
        EAN3
        8719018060136

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        القاعدة
        P43t
        التعيين
        مصباح LED H4 11342 XUW X2
        المجموعة
        مصابيح X-tremeUltinon LED
        نوع
        [~H4]
        تصديق ECE
        لا

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        13.2  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        ‎‏LB‏: 22 واط/HB‏: 22 واط

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء
        أبرز ما في المنتج
        مصابيح LED عالية الجودة

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        5800 كلفن (5500 كلفن~6250 كلفن)
        لومن
        LB‏: 700 لومن، HB‏:1200 لومن

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11342XUWX2
        رمز الطلب
        6012931

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        27.7  سم
        الطول
        38,6  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        2400  غ
        العرض
        17.6  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        3.816  كلغ

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        604  غ
        الارتفاع
        8  سم
        الطول
        18  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        390  غ
        العرض
        15  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        حزمة من 6 عناصر
        كمية الحزمة
        قطعتين

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        5000 ساعة

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          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.