الحصول على ضوء أكثر سطوعًا بنسبة 160% لرؤية فائقة

تتطلب القيادة في الظلام مزيدًا من الانتباه، لذا يعتمد السائق على المصابيح الأمامية. وتُعد الرؤية الأمامية والمحيطية مهمتَين لتعزيز قدرتك على القيادة ولكي تحظى بقيادة أكثر أمانًا. لذا فإن المصابيح الأمامية Ultinon LED من Philips المصممة للسيارات، تحسّن رؤيتك حتى 160% بفضل تقنية SafeBeam. وبمجرد أن تختبر هذا التأثير المشابه لضوء النهار، ستصبح مصابيح LED هي المفضلة لديك على الدوام. وكلما تحسّنت الرؤية، تحسّن أداؤك في القيادة وأصبح رد فعلك أسرع، ومن ثَمَّ تصبح أكثر أمانًا. فلا تدع الظلام ينتصر عليك، واختر Philips وابدأ القيادة ليلاً بثقة أعلى وتحكم أفضل.