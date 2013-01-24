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Ultinon Pro9000

مع رقاقات Lumileds LED للسيارات

11258U90CWX2
1 الجوائز
  • مصباح LED متطور لمحبّي قيادة السيارات مصباح LED متطور لمحبّي قيادة السيارات مصباح LED متطور لمحبّي قيادة السيارات
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Ultinon Pro9000 مع رقاقات Lumileds LED للسيارات

    11258U90CWX2
    1 الجوائز

    مصباح LED متطور لمحبّي قيادة السيارات

    تحدد لمبات Ultinon Pro9000 من Philips معيارًا جديدًا للمبات LED المعدّلة. فهي توفر ضوءًا أكثر سطوعًا لغاية 200%* وأكثر بياضًا لأعلى مستوى من الأداء، كما تتميّز بتصميم صغير لتركيبها بسهولة في معظم السيارات. *مقارنة بالحد الأدنى من المعايير القانونية. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro9000 مع رقاقات Lumileds LED للسيارات

    مصباح LED متطور لمحبّي قيادة السيارات

    تحدد لمبات Ultinon Pro9000 من Philips معيارًا جديدًا للمبات LED المعدّلة. فهي توفر ضوءًا أكثر سطوعًا لغاية 200%* وأكثر بياضًا لأعلى مستوى من الأداء، كما تتميّز بتصميم صغير لتركيبها بسهولة في معظم السيارات. *مقارنة بالحد الأدنى من المعايير القانونية. إكتشف كلّ المميزات

    مصباح LED متطور لمحبّي قيادة السيارات

    تحدد لمبات Ultinon Pro9000 من Philips معيارًا جديدًا للمبات LED المعدّلة. فهي توفر ضوءًا أكثر سطوعًا لغاية 200%* وأكثر بياضًا لأعلى مستوى من الأداء، كما تتميّز بتصميم صغير لتركيبها بسهولة في معظم السيارات. *مقارنة بالحد الأدنى من المعايير القانونية. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro9000 مع رقاقات Lumileds LED للسيارات

    مصباح LED متطور لمحبّي قيادة السيارات

    تحدد لمبات Ultinon Pro9000 من Philips معيارًا جديدًا للمبات LED المعدّلة. فهي توفر ضوءًا أكثر سطوعًا لغاية 200%* وأكثر بياضًا لأعلى مستوى من الأداء، كما تتميّز بتصميم صغير لتركيبها بسهولة في معظم السيارات. *مقارنة بالحد الأدنى من المعايير القانونية. إكتشف كلّ المميزات

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      أداء أصلي للسيارات مع مصباح LED

      • المصابيح الأمامية LED-HL‏ [~H1]
      • ضوء أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200%
      • ضوء أبيض بارد
      • مصابيح Lumileds Altilon SMD LED

      ضوء أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200%

      تقدّم لمبات المصابيح الأمامية الجديدة Ultinon Pro9000 من Philips الرؤية الاستثنائية التي تحتاج إليها أثناء القيادة. فهي تزوّدك بضوء متّسق وأكثر سطوعًا على الطريق لغاية 200% مقارنة بالحد الأدنى القانوني للمبات الهالوجين. ويتيح نطاقها المثالي رؤية أوضح لإشارات السير. تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد والتفاعل بشكل أسرع!

      مصابيح LED بجودة صانعي المعدّات الأصلية متوفرة حصريًا لـ Lumileds في سوق قطع غيار السيارات

      لطالما كانت مصابيح Philips Ultinon Pro9000 في الصدارة، فهي تقدّم أداءً عاليًا بفضل رقاقات TopContact LED العالية الجودة والحصرية من Lumileds. تقدّم رقاقات LED الفريدة هذه بجودة المعدّات الأصلية اتّساقًا ضوئيًا محسّنًا، وهي تولّد كمية أقل من الحرارة وتتميّز بلون ضوء مثالي لرؤية أوضح. من أحد الأسباب التي تشجّع أهم شركات تصنيع السيارات في العالم على اختيار رقاقات السيارات من Lumileds ولمبات المصابيح الأمامية من Philips هي أنها مزوّدة بأفضل المكونات والتقنيات، ما يمنحك أداء لا مثيل له وفترة استهلاك محسّنة للمبة.

      حرارة لون تصل إلى 5800 كلفن لضوء أبيض بارد

      استمتع بالتوازن ما بين الميزات العملية والأداء العالي. تتميّز مصابيح Ultinon Pro9000 من Philips بحرارة لون تصل إلى 5800 كلفن؛ وقد أثبتت فعاليتها بين صانعي المعدّات الأصلية في زيادة راحة العين أثناء القيادة في الليل. يقلل ذلك من التعب وخطر إجهاد العين، للاستمتاع بتجربة قيادة أكثر أمانًا ومتعة في الظلام.

      ضوء حيث تحتاج إليه بالتحديد على الطريق

      بفضل موضع رقاقات LED المثالي في لمبات Ultinon Pro9000 من Philips، يستطيع السائقون تسليط الضوء حيث يحتاجون إليه بالتحديد على الطريق من دون إبهار السيارات القادمة. تتميّز اللمبات التي نقدّمها أيضًا بتقنية SafeBeam من Philips، لتوفير أفضل شعاع قابل للاستخدام ونمط خالٍ من التوهج. استمتع بقيادة أكثر أمانًا مع مصابيح Ultinon Pro9000 من Philips.

      حجم صغير وأداء كبير

      توفر لك لمبات Ultinon Pro9000 من Philips تقنيةً قوية بتصميم صغير الحجم وفعّال في آن. وفضلاً عن أدائها القوي وسهولة استخدامها، تتميّز لمبات Ultinon Pro9000 من Philips بتصميم جديد مؤلف من قطعة واحدة الذي يسمح بتركيبها بسرعة وبدون عناء.

      التوافق مع جهد 12 فولت و24 فولت لعدد أكبر من الاستخدامات

      تتوافق لمبة Ultinon Pro9000 من Philips مع الأنظمة الكهربائية بجهد 12 فولت و24 فولت، ما يجعلها مناسبة لمعظم أنواع السيارات.

      فترة استهلاك محسّنة تصل إلى 5000 ساعة

      أنت تريد مصابيح أمامية ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح المنطفئة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تظهر مصابيح Ultinon Pro9000 من Philips استمرارية أعلى، إذ تقدم قوة ضوء أعلى، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة أطول بكثير. وبفضل ميزات مثل نظامي إدارة الحرارة AirBoost وAirCool، تدوم المصابيح لغاية 5000 ساعة من التشغيل.

      المتانة التي يحتاج إليها السائقون في عصرنا هذا

      إن مصابيح Ultinon Pro9000 LED من Philips مصنّفة وفقًا للمعيار IP65، أي أنها مقاومة لدخول الغبار ومزوّدة بحماية من طرطشة المياه، وهي مضمونة أيضًا بأنها متوافقة مع اختبار التشويش الكهرومغناطيسي، أي تمتثل لمعايير صناعة السيارات والمركبات في مجال التشويش الكهرومغناطيسي. إن هذه المصابيح المصممة بدقة لتتحمل مصاعب قيادة السيارات الحديثة تقدّم المتانة التي يحتاج إليها السائقون في عصرنا هذا. يمنحك الأداء اليومي ثقة خلف المقود وضوءًا متّسقًا وأكثر سطوعًا طوال الرحلة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        X2
        EAN1
        8719018007148
        EAN3
        8719018007155

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        تطبيق
        شعاع عالي
        المجموعة
        Ultinon Pro9000
        تصديق ECE
        لا
        التعيين
        LED H1 11258 U90CW X2
        القاعدة
        P14,5s
        نوع
        المصابيح الأمامية LED-HL‏ [~H1]
        الميزات التقنية
        تقنية SafeBeam وAirBoost

      • الخصائص الكهربائية

        الجهد [فولت]
        13,2 فولت
        القوة الكهربائية [واط]
        18 واط

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        أضواء أكثر سطوعًا
        أبرز ما في المنتج
        مصابيح LED عالية الجودة

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        5800 كلفن
        لومن [لومن]
        1500

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11258U90CWX2
        رمز الطلب
        714831

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        19.1  سم
        الطول
        32.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        2520  غ
        العرض
        22  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        2.8  كلغ

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        380  غ
        الارتفاع
        18.9  سم
        الطول
        15.2  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        70  غ
        العرض
        7  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        حزمة من 6 عناصر
        كمية الحزمة
        قطعتين

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        5000 ساعة

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          الجوائز

          • مقارنةً بالحد الأدنى القانوني للمبات الهالوجين.
          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام أضواء LED المعدّلة يتطابق ويمتثل للمتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء