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ارتقِ بالضوء الأبيض الساطع إلى المستوى التالي
تتميّز Lumileds LED العالية الجودة بشعاع أبيض شبيه بضوء النهار بفضل حرارة اللون التي تبلغ 5800 كلفن. فهي تضيء كل المساحة بسطوع ووضوح من دون إبهار السائقين القادمين. ركّب هذه اللمبات الصغيرة في سيارتك لتجربة قيادة مريحة أكثر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ارتقِ بالضوء الأبيض الساطع إلى المستوى التالي
تتميّز Lumileds LED العالية الجودة بشعاع أبيض شبيه بضوء النهار بفضل حرارة اللون التي تبلغ 5800 كلفن. فهي تضيء كل المساحة بسطوع ووضوح من دون إبهار السائقين القادمين. ركّب هذه اللمبات الصغيرة في سيارتك لتجربة قيادة مريحة أكثر. إكتشف كلّ المميزات
ارتقِ بالضوء الأبيض الساطع إلى المستوى التالي
تتميّز Lumileds LED العالية الجودة بشعاع أبيض شبيه بضوء النهار بفضل حرارة اللون التي تبلغ 5800 كلفن. فهي تضيء كل المساحة بسطوع ووضوح من دون إبهار السائقين القادمين. ركّب هذه اللمبات الصغيرة في سيارتك لتجربة قيادة مريحة أكثر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ارتقِ بالضوء الأبيض الساطع إلى المستوى التالي
تتميّز Lumileds LED العالية الجودة بشعاع أبيض شبيه بضوء النهار بفضل حرارة اللون التي تبلغ 5800 كلفن. فهي تضيء كل المساحة بسطوع ووضوح من دون إبهار السائقين القادمين. ركّب هذه اللمبات الصغيرة في سيارتك لتجربة قيادة مريحة أكثر. إكتشف كلّ المميزات
تتطلب القيادة في الظلام مزيدًا من الانتباه، لذا يعتمد السائق على مصابيحه الأمامية. قم بترقيتها للحصول على مظهر LED الذي تتميّز به السيارات الجديدة. وعزِّز الرؤية على المدى القصير للقيادة أثناء الليل، والسطوع على المدى القصير لرصد الأشخاص الآخرين على الطريق والمخاطر. تحسّن لمبات المصابيح الأمامية للسيارات Ultinon Pro5000 LED من Philips رؤيتك بنسبة تصل إلى 160%*. وحالما تختبر هذا التأثير المشابه لضوء النهار، ستفضّل دائمًا استخدام مصابيح LED. وكلما تحسّنت الرؤية، تحسّن أداؤك في القيادة وأصبح رد فعلك أسرع، وتحسّن مستوى الأمان. تغلّب على الظلام واختر Philips وابدأ بالقيادة ليلاً بثقة أعلى وتحكّم أكبر.
مع درجة حرارة عالية تصل إلى 5800 كلفن، تنتج لمبات Ultinon Pro5000 من Philips ضوءًا أبيض ساطعًا شبيهًا بضوء النهار. وكلما كانت الرؤية أوضح، بات من الأسهل الكشف عن العوائق واتخاذ مسار القيادة المثالي. تفادَ تعب العينَين وإجهادهما بفضل حرارة اللون المثالية، ما يمكّنك من القيادة بمستوى أعلى من الراحة والأمان أثناء الليل.
ترغب في الحصول على مصابيح أمامية أنيقة وساطعة لكنك لا ترغب في استبدال اللمبات المنطفئة باستمرار. تولّد المصابيح الأمامية LED حرارة يجب التحكّم بها. إن تقنية AirBoost من Philips عبارة عن نظام تبريد ذكي يعمل على تحويل الحرارة بعيدًا عن المكونات الحساسة في الضوء. وبفضل المقاومة الأكبر للحرارة التي تتميّز بها مصابيح LED Ultinon من Philips، فهي تدوم لفترة أطول مقارنةً بالمنتجات المماثلة المتوفرة في السوق حاليًا. يمكن استخدام لمبات Ultinon Pro5000 من Philips لغاية 3000 ساعة.
تتوافق اللمبة مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات ويسهل تركيبها من قِبل الأفراد الذين يحبون الأعمال اليدوية والميكانيكيين المتخصصين.
لا يقل نمط الشعاع أهمية عن السطوع: فيسمح لك نمط الشعاع الموحّد والدقيق بالرؤية ويمكّن الآخرين من رؤيتك أيضًا بوضوح أكبر. بفضل موضع رقاقات LED المثالي في لمبات Ultinon Pro5000 من Philips، يستطيع السائقون تسليط الضوء بالضبط على المكان الذي يريدونه على الطريق من دون إبهار السائقين القادمين.
تتوافق لمبة Ultinon Pro5000 من Philips مع الأنظمة الكهربائية بجهد 12 فولت و24 فولت، ما يجعلها مناسبة لمعظم أنواع السيارات.
إن أضواء Philips المتطورة تقنيًا مرموقة في مجال صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم وتطوير منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنه عند شراء منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة، وتحصل على ضوء قوي وساطع وأداء شعاع دقيق ومظهر عصري متطور. والأهم، أنك تحصل على نظام إضاءة LED متطور لقيادة أكثر أمانًا وسلاسة ومتعة.
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