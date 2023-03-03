أضواء LED متينة وتدوم طويلاً

أنت ترغب في الحصول على مصابيح ساطعة وأنيقة، إلا أنك لا ترغب في استبدال المصابيح المعطلة بشكل مستمر. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهذه هي نقطة ضعف أساسية في مصابيح الإشارات التقليدية. مع شدة الضوء نفسها، تدوم مصابيح LED لمدة أطول بكثير. بالإضافة إلى ذلك، تتميز مصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips بمتانة عالية مع فترة استهلاك تدوم 3000 ساعة، أي ما يصل إلى 4 أضعاف مدة استهلاك لمبات الإشارات التقليدية W16W (W16W ‏12 فولت من Philips). سيؤدي استبدال اللمبات التقليدية W16W بمصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips إلى تجنب استبدال المصابيح عدة مرات في المستقبل وتوفير المال والوقت.