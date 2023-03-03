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Ultinon Pro3100 SI

لمبة الإشارات

11067CU31B1
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    Ultinon Pro3100 SI لمبة الإشارات

    11067CU31B1

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى إشارات القيادة إلى الخلف والضباب الخلفي Ultinon Pro3100 LED باللون الأبيض ‏ [˜W16W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا ساطعًا وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro3100 SI لمبة الإشارات

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى إشارات القيادة إلى الخلف والضباب الخلفي Ultinon Pro3100 LED باللون الأبيض ‏ [˜W16W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا ساطعًا وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى إشارات القيادة إلى الخلف والضباب الخلفي Ultinon Pro3100 LED باللون الأبيض ‏ [˜W16W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا ساطعًا وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro3100 SI لمبة الإشارات

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى إشارات القيادة إلى الخلف والضباب الخلفي Ultinon Pro3100 LED باللون الأبيض ‏ [˜W16W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا ساطعًا وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

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      تميّز بأسلوبك الخاص

      إشارات LED زاهية تدوم طويلاً

      • مصابيح LED-White‏ [˜W16W]
      • عدد اللمبات: 1
      • 12 فولت، 6000 كلفن بأثر ضوء النهار
      • نظام متطوّر للسيارة

      الإشارة إلى ما ستفعله باستخدام مصابيح خارجية أكثر سطوعًا

      تعدّ الإشارة إلى اتجاه سيارتك المقصود أمرًا أساسيًا لسلامتك، فبهدف تفادي التصادم، يجب إعلام الأشخاص الآخرين بتحركاتك سواء أكان ذلك عند الرجوع للخلف أم المناورة أم الانعطاف أم التوقف. وعندما تنخفض القدرة على الرؤية بسبب الطقس الرديء، يصبح ضوء الإشارة الساطع والحيوي ذا أهمية بالغة. توفّر مصابيح الإشارات Ultinon Pro3100 من Philips الأداء الذي تحتاج إليه، إذ يمكنك الاستعانة بها كأضواء للرجوع للخلف بهدف إضاءة المنطقة خلف سيارتك أو دراجتك النارية مباشرة (كلما تحسّنت رؤيتك، ازداد أمانك) وكمصابيح خلفية للضباب توفّر للسائقين الآخرين وقتًا إضافيًا مهمًا للتفاعل مع تحركاتك.

      محسّنة لرؤية أفضل

      تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية Ultinon Pro3000 LED من Philips لنشر الضوء بطريقة أذكى بحيث يضمن انعكاس ضوء الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليه (سواء أفي الرجوع العكسي أم التوقف أم الإشارات). ومع زاوية عريضة والضوء الموحّد، ستتمكّن من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، وسيتمكّن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.

      أضواء LED متينة وتدوم طويلاً

      أنت ترغب في الحصول على مصابيح ساطعة وأنيقة، إلا أنك لا ترغب في استبدال المصابيح المعطلة بشكل مستمر. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهذه هي نقطة ضعف أساسية في مصابيح الإشارات التقليدية. مع شدة الضوء نفسها، تدوم مصابيح LED لمدة أطول بكثير. بالإضافة إلى ذلك، تتميز مصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips بمتانة عالية مع فترة استهلاك تدوم 3000 ساعة، أي ما يصل إلى 4 أضعاف مدة استهلاك لمبات الإشارات التقليدية W16W (W16W ‏12 فولت من Philips). سيؤدي استبدال اللمبات التقليدية W16W بمصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips إلى تجنب استبدال المصابيح عدة مرات في المستقبل وتوفير المال والوقت.

      سهولة تثبيت وتوافق مع معظم السيارات

      استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل: تأتي مصابيح Ultinon Pro3100 من Philips مع أغطية قياسية لتكون عملية الاستبدال سهلة وسريعة.

      تثبيت سهل على السيارة

      استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل: تأتي مصابيح Ultinon Pro3100 من Philips مزوّدة بتصميم خالٍ من القطبية، لذا لا داعي للقلق بشأن القطبية أثناء تثبيتها، الأمر الذي سيوفّر عليك الوقت ويسهّل عملية التوصيل.

      معلومات فورية حول السلامة للسائقين الآخرين

      مقارنة بالمصابيح المتوهجة، تضيء مصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips فورًا لضمان تفاعل السائقين الآخرين بشكل أسرع، الأمر الذي يحافظ على سلامتك أكثر.

      المواصفات التقنية

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        3000 ساعة

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        6000 كيلفن
        لومن
        160

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الارتقاء بالمصابيح
        أبرز ما في المنتج
        • السطوع العالي
        • خالٍ من القطبية
        • سهل التثبيت

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11067CU31B1
        رمز الطلب
        02204230

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        10.3  سم
        الطول
        14.2  سم
        العرض
        12.1  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.49  كلغ

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018022042
        EAN3
        8719018022059
        نوع العلبة
        B2

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        13.5  سم
        الطول
        9.5  سم
        العرض
        1.5  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        كمية الحزمة
        2

      • وصف المنتج

        تطبيق
        مصابيح خلفية للضباب ومصابيح الرجوع للخلف
        القاعدة
        W21x9.5d
        التعيين
        مصابيح LED-White‏ [˜W16W]
        تصديق ECE
        لا
        النطاق
        Ultinon Pro3100
        التقنية
        LED
        نوع
        مصابيح LED-White‏ [˜W16W]

      • الخصائص الكهربائية

        القدرة الكهربائية بالواط
        1.8  واط
        فولتية
        12  فولت

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