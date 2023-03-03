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Ultinon Pro3100 SI

لمبة الإشارات

11066CU31B2
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    Ultinon Pro3100 SI لمبة الإشارات

    11066CU31B2

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح التوقف الخلفية Ultinon Pro3100 LED ‏[˜P21/5W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا قويًا ساطعًا باللون الأحمر وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro3100 SI لمبة الإشارات

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح التوقف الخلفية Ultinon Pro3100 LED ‏[˜P21/5W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا قويًا ساطعًا باللون الأحمر وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح التوقف الخلفية Ultinon Pro3100 LED ‏[˜P21/5W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا قويًا ساطعًا باللون الأحمر وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro3100 SI لمبة الإشارات

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح التوقف الخلفية Ultinon Pro3100 LED ‏[˜P21/5W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا قويًا ساطعًا باللون الأحمر وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

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      تميّز بأسلوبك الخاص

      إشارات LED زاهية تدوم طويلاً

      • LED-WHITE [~W21/5W]
      • عدد اللمبات: 2
      • 12 فولت، ضوء أبيض قوي
      • نظام متطوّر للسيارة

      الإشارة إلى ما ستفعله باستخدام مصابيح خارجية أكثر سطوعًا

      تعدّ الإشارة إلى اتجاه سيارتك المقصود أمرًا أساسيًا لسلامتك، فبهدف تفادي التصادم، يجب إعلام الأشخاص الآخرين بتحركاتك سواء أكان ذلك عند الرجوع للخلف أم المناورة أم الانعطاف أم التوقف. وعندما تنخفض القدرة على الرؤية بسبب الطقس الرديء، يصبح ضوء الإشارة الساطع والحيوي ذا أهمية بالغة. توفّر مصابيح الإشارات Ultinon Pro3100 من Philips الأداء الذي تحتاج إليه، إذ توفّر للسائقين الآخرين وقتًا إضافيًا مهمًا للتفاعل. قم بترقية مصابيحك الخارجية باستخدام مصابيح حمراء أقوى. تعبّر سيارتك عن شخصيّتك، لذا تميّز عن الآخرين بفضل مصابيح الإشارات الخارجية LED من Philips.

      محسّنة لرؤية أفضل

      تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية Ultinon Pro3000 LED من Philips لنشر الضوء بطريقة أذكى بحيث يضمن انعكاس ضوء الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليه (سواء أفي الرجوع العكسي أم التوقف أم الإشارات). ومع زاوية عريضة والضوء الموحّد، ستتمكّن من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، وسيتمكّن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.

      أضواء LED متينة وتدوم طويلاً

      أنت ترغب في الحصول على مصابيح ساطعة وأنيقة، إلا أنك لا ترغب في استبدال المصابيح المعطلة بشكل مستمر. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهذه هي نقطة ضعف أساسية في مصابيح الإشارات التقليدية. مع شدة الضوء نفسها، تدوم مصابيح LED لمدة أطول بكثير. بالإضافة إلى ذلك، تتميز مصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips بمتانة عالية مع فترة استهلاك تدوم 3000 ساعة، أي ما يصل إلى ضعفَي مدة استهلاك لمبات الإشارات التقليدية W21/5W (مصابيح W21/5W‏ 12 فولت من Philips). سيؤدي استبدال اللمبات التقليدية W21/5W بمصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips إلى تجنب استبدال المصابيح عدة مرات في المستقبل وتوفير المال والوقت.

      سهولة تثبيت وتوافق مع معظم السيارات

      استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل: تأتي مصابيح Ultinon Pro3100 من Philips مع أغطية قياسية لتكون عملية الاستبدال سهلة وسريعة.

      تثبيت سهل على السيارة

      استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل: تأتي مصابيح Ultinon Pro3100 من Philips مزوّدة بتصميم خالٍ من القطبية، لذا لا داعي للقلق بشأن القطبية أثناء تثبيتها، الأمر الذي سيوفّر عليك الوقت ويسهّل عملية التوصيل.

      معلومات فورية حول السلامة للسائقين الآخرين

      مقارنة بالمصابيح المتوهجة، تضيء مصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips فورًا لضمان تفاعل السائقين الآخرين بشكل أسرع، الأمر الذي يحافظ على سلامتك أكثر.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الارتقاء بالمصابيح
        أبرز ما في المنتج
        • السطوع العالي
        • خالٍ من القطبية
        • سهل التثبيت

      • وصف المنتج

        تطبيق
        مصباح التوقف والمصابيح الخلفية للرجوع للخلف/التوقف
        القاعدة
        W3x16q
        التعيين
        مصابيح LED-White ‏[˜W21/5W]
        تصديق ECE
        لا
        النطاق
        Ultinon Pro3100
        التقنية
        LED
        نوع
        LED-WHITE [~W21/5W]

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        3000 ساعة

      • خصائص الضوء

        لومن
        200/50
        حرارة اللون
        6000 كيلفن

      • الخصائص الكهربائية

        القدرة الكهربائية بالواط
        2.4/0.48  واط
        فولتية
        12  فولت

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11066CU31B2
        رمز الطلب
        02208030

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018022080
        EAN3
        8719018022097
        نوع العلبة
        B2

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الطول
        9.5  سم
        العرض
        1.5  سم
        الارتفاع
        13.5  سم
        كمية الحزمة
        2
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10

      • معلومات العلبة الخارجية

        الطول
        14.2  سم
        العرض
        12.1  سم
        الارتفاع
        10.3  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.49  كلغ

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          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.

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