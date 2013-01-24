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أكثر سطوعًا وبياضًا وقوة.
استمتع بلمبات المصابيح الأمامية X-tremeUltinon LED [˜HB3/HB4] من Philips لسيارتك، والتي تقدم لك سطوعًا محسّنًا بنسبة +200%. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أكثر سطوعًا وبياضًا وقوة.
استمتع بلمبات المصابيح الأمامية X-tremeUltinon LED [˜HB3/HB4] من Philips لسيارتك، والتي تقدم لك سطوعًا محسّنًا بنسبة +200%. إكتشف كلّ المميزات
أكثر سطوعًا وبياضًا وقوة.
استمتع بلمبات المصابيح الأمامية X-tremeUltinon LED [˜HB3/HB4] من Philips لسيارتك، والتي تقدم لك سطوعًا محسّنًا بنسبة +200%. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أكثر سطوعًا وبياضًا وقوة.
استمتع بلمبات المصابيح الأمامية X-tremeUltinon LED [˜HB3/HB4] من Philips لسيارتك، والتي تقدم لك سطوعًا محسّنًا بنسبة +200%. إكتشف كلّ المميزات
تتطلب القيادة في الظلام مزيدًا من الانتباه، لذلك، تعتمد على مصابيحك الأمامية. وتُعتبر الرؤية الأمامية والمحيطية مهمة لقيادة آمنة أكثر. إن المصابيح الأمامية X-tremeUltinon LED من Philips المصممة للسيارات تحسّن الرؤية لغاية 200% مع شعاع قوي وساطع. وبعدما تختبر هذا التأثير المشابه لضوء النهار، ستفضّل دائمًا استخدام مصابيح LED. وكلما تحسّنت الرؤية، تحسّن أداؤك في القيادة وتفاعلتَ بشكل أسرع، وتحسّن مستوى الأمان. فلا تدع الظلام ينتصر عليك، واختَر منتجات LED المحسّنة من Philips وابدأ بالقيادة ليلاً بثقة أعلى وتحكم أكبر.
مع حرارة لون تصل إلى 5800 كلفن، تؤمّن المصابيح الأمامية X-tremeUltinon LED من Philips القائمة على تقنية LUXEON العالية الجودة للسيارات شعاعًا أبيض ساطعًا يشبه ضوء النهار. تساهم الرؤية الأوضح في تمكن السائقين من رؤية العوائق بشكل أفضل والسير في الخط المثالي. ومع إنارة المسار أمامهم بشكل أوضح، توفر المصابيح الأكثر سطوعًا قيادة مريحة ومشوقة خلال الليل.
العيون هي مرآة الروح، والمصابيح الأمامية هي مرآة سيارتك. وإذا كنت تبحث عن ترقية أسلوبك من دون تغيير سيارتك، تكون الطريقة الأذكى لإنفاق مالك في ترقية مصابيحك الأمامية. تعبّر سيارتك عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع المصابيح الأمامية LED من Philips. ستحصل على ضوء عصري أبيض ونقي بدلاً من الضوء الأصفر. وللحصول على مظهر عصري متطور، يختار السائقون الأسلوب المتفوّق للمصابيح الأمامية LED من Philips.
أفضل المصابيح الأمامية ليست الأكثر سطوعًا فحسب. فابتكار لمبات LED الأكثر سطوعًا على الإطلاق للسيارات أمر سهل، ولكن المهم هو ما تفعله بكمية الضوء الإضافية. فالضوء الساطع غير المركز سيئ للقيادة ويمكن أن يسبب توهجًا خطيرًا. بفضل تقنية SafeBeam المزوّدة، تركّز المصابيح الأمامية LED من Philips الضوء حيث تحتاج إليه، إذ صُمم نمط شعاع الضوء الدقيق والموحّد ليلبي قواعد السلامة المرورية في ما يتعلق بالمصابيح الأمامية الهالوجين. وبالتالي، فإن الضوء الموجّه بشكل أفضل يسمح برؤية أفضل، ما يجعلك سائقًا أفضل وآمنًا أكثر خلال الليل.
أنت تريد مصابيح أمامية ساطعة وأنيقة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال اللمبات المعطلة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تدوم منتجات X-tremeUltinon LED من Philips لفترة أطول، وتقدم ضوءًا أقوى، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة طويلة فائقة. وتساعدها ميزات، مثل نظامَي إدارة الحرارة AirFlux وAirCool من Philips على أن تدوم حتى 12 عامًا. وبما أنه يتم استبدال معظم السيارات أو ترقيتها خلال هذه الفترة، ينبغي أن تدوم مصابيحك الأمامية الجديدة ذات الشكل الجميل طوال مدة استهلاك السيارة.
تولّد المصابيح الأمامية LED حرارة ينبغي التحكم بها. وتشكل تقنيتا AirFlux وAirCool من Philips نظامَي تبريد ذكي يعملان على تحويل الحرارة بعيدًا عن المكونات الحساسة في المصابيح. ومن خلال زيادة نسبة مقاومة الحرارة، تدوم المصابيح الأمامية LED من Philips لفترة أطول مقارنة بالمنتجات المشابهة المتاحة حاليًا في السوق. ولا تقتصر المصابيح التي تدوم طويلاً على تقديم الراحة والقيمة المالية فحسب، بل إنها تقدم السلامة أيضًا. أنت لا تريد أن تنطفئ مصابيحك خلال استخدامها، لذلك يمكنك القيادة براحة بال وطمأنينة مع مصابيح LED من Philips.
إن أضواء Philips المتطورة تقنيًا مرموقة في مجال صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم وتطوير منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنه عند شراء منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة، وتحصل على ضوء قوي وساطع وأداء شعاع دقيق ومظهر عصري متطور. والأهم، أنك تحصل على نظام إضاءة LED متطور لقيادة أكثر أمانًا وسلاسة ومتعة.
صمّمت المصابيح ليتم تثبيتها في سيارات متوافقة، ومن ثَمَّ يتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح الأمامية المتوافقة بسهولة. ولكن، يفضّل أن تطلب من ميكانيكي متخصص تثبيت المصابيح الأمامية LED الجديدة من Philips؛ لأنه سيتأكد من أنك جاهز للانطلاق. صحيح أن هذه المصابيح الأمامية متوافقة مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات، ولكن ليست كل أنواع السيارات معتمدة.
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