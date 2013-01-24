مصابيح أمامية تدوم طويلاً أثناء فترة استخدام السيارة

أنت تريد مصابيح أمامية ساطعة وأنيقة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال اللمبات المعطلة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تدوم منتجات X-tremeUltinon LED من Philips لفترة أطول، وتقدم ضوءًا أقوى، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة طويلة فائقة. وتساعدها ميزات، مثل نظامَي إدارة الحرارة AirFlux وAirCool من Philips على أن تدوم حتى 12 عامًا. وبما أنه يتم استبدال معظم السيارات أو ترقيتها خلال هذه الفترة، ينبغي أن تدوم مصابيحك الأمامية الجديدة ذات الشكل الجميل طوال مدة استهلاك السيارة.