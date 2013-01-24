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Ultinon Pro5000 HL

لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

11005U50CWX2
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    Ultinon Pro5000 HL لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    11005U50CWX2

    ارتقِ بالضوء الأبيض الساطع إلى المستوى التالي

    تتميّز Lumileds LED العالية الجودة بشعاع أبيض شبيه بضوء النهار بفضل حرارة اللون التي تبلغ 5800 كلفن. فهي تضيء كل المساحة بسطوع ووضوح من دون إبهار السائقين القادمين. ركّب هذه اللمبات الصغيرة في سيارتك لتجربة قيادة مريحة أكثر. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro5000 HL لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    ارتقِ بالضوء الأبيض الساطع إلى المستوى التالي

    تتميّز Lumileds LED العالية الجودة بشعاع أبيض شبيه بضوء النهار بفضل حرارة اللون التي تبلغ 5800 كلفن. فهي تضيء كل المساحة بسطوع ووضوح من دون إبهار السائقين القادمين. ركّب هذه اللمبات الصغيرة في سيارتك لتجربة قيادة مريحة أكثر. إكتشف كلّ المميزات

    ارتقِ بالضوء الأبيض الساطع إلى المستوى التالي

    تتميّز Lumileds LED العالية الجودة بشعاع أبيض شبيه بضوء النهار بفضل حرارة اللون التي تبلغ 5800 كلفن. فهي تضيء كل المساحة بسطوع ووضوح من دون إبهار السائقين القادمين. ركّب هذه اللمبات الصغيرة في سيارتك لتجربة قيادة مريحة أكثر. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro5000 HL لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    ارتقِ بالضوء الأبيض الساطع إلى المستوى التالي

    تتميّز Lumileds LED العالية الجودة بشعاع أبيض شبيه بضوء النهار بفضل حرارة اللون التي تبلغ 5800 كلفن. فهي تضيء كل المساحة بسطوع ووضوح من دون إبهار السائقين القادمين. ركّب هذه اللمبات الصغيرة في سيارتك لتجربة قيادة مريحة أكثر. إكتشف كلّ المميزات

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      المزيج المثالي من الأداء والمتانة

      • LED-HL‏ [~HB3/HB4]
      • 5800 كلفن
      • ضوء أكثر سطوعًا حتى 160%
      • تصميم صغير لملاءمة مثالية

      ضوء أكثر سطوعًا حتى 160%*

      تتطلب القيادة في الظلام مزيدًا من الانتباه، لذا يعتمد السائق على مصابيحه الأمامية. قم بترقيتها للحصول على مظهر LED الذي تتميّز به السيارات الجديدة. وعزِّز الرؤية على المدى البعيد للقيادة أثناء الليل، والسطوع على المدى القصير لرصد الأشخاص الآخرين على الطريق والمخاطر الأخرى. تحسّن لمبات المصابيح الأمامية للسيارات Ultinon Pro5000 LED من Philips رؤيتك بنسبة تصل إلى 160%* بفضل تقنية SafeBeam. وحالما تختبر هذا التأثير المشابه لضوء النهار، ستفضّل دائمًا استخدام مصابيح LED. وكلما تحسّنت الرؤية، تحسّن أداؤك في القيادة وأصبح رد فعلك أسرع، وتحسّن مستوى الأمان. تغلّب على الظلام واختر Philips وابدأ بالقيادة ليلاً بثقة أعلى وتحكّم أكبر.

      حرارة لون 5800 كلفن لضوء أبيض نقي

      مع درجة حرارة عالية تصل إلى 5800 كلفن، تنتج لمبات Ultinon Pro5000 من Philips ضوءًا أبيض ساطعًا شبيهًا بضوء النهار. وكلما كانت الرؤية أوضح، بات من الأسهل الكشف عن العوائق واتخاذ مسار القيادة المثالي. تفادَ تعب العينَين وإجهادهما بفضل حرارة اللون المثالية، ما يمكّنك من القيادة بمستوى أعلى من الراحة والأمان أثناء الليل.

      مصممة لتدوم لغاية 3000 ساعة

      ترغب في الحصول على مصابيح أمامية أنيقة وساطعة لكنك لا ترغب في استبدال اللمبات المنطفئة باستمرار. تولّد المصابيح الأمامية LED حرارة يجب التحكّم بها. إن تقنية AirBoost من Philips عبارة عن نظام تبريد ذكي يعمل على تحويل الحرارة بعيدًا عن المكونات الحساسة في الضوء. وبفضل المقاومة الأكبر للحرارة التي تتميّز بها مصابيح LED ‏Ultinon من Philips، فهي تدوم لفترة أطول مقارنةً بالمنتجات المماثلة المتوفرة في السوق حاليًا. يمكن استخدام لمبات Ultinon Pro5000 من Philips لغاية 3000 ساعة.

      تصميم صغير ومتكامل للتوصيل والتشغيل

      يشغل تصميم لمبة Ultinon Pro5000 LED من Philips أقل مساحة ممكنة في وحدة المصابيح الأمامية. وهي سهلة التركيب نظرًا إلى تصميمها المؤلف من قطعة واحدة والأجهزة الإلكترونية المضمّنة. وتتوافق هذه اللمبة مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات ويسهل تركيبها من قِبل الأفراد الذين يحبون الأعمال اليدوية والميكانيكيين المتخصصين.

      تمتع بتجربة رؤية أفضل

      لا يقل نمط الشعاع أهمية عن السطوع: فيسمح لك نمط الشعاع الموحّد والدقيق بالرؤية ويمكّن الآخرين من رؤيتك أيضًا بوضوح أكبر. بفضل موضع رقاقات LED المثالي في لمبات Ultinon Pro5000 من Philips، يستطيع السائقون تسليط الضوء بالضبط على المكان الذي يريدونه على الطريق من دون إبهار السائقين القادمين.

      التوافق مع جهد 12 فولت و24 فولت لعدد أكبر من الاستخدامات

      تتوافق لمبة Ultinon Pro5000 من Philips مع الأنظمة الكهربائية بجهد 12 فولت و24 فولت، ما يجعلها مناسبة لمعظم أنواع السيارات.

      إضاءة السيارات من Philips لأعلى جودة

      إن أضواء Philips المتطورة تقنيًا مرموقة في مجال صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم وتطوير منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنه عند شراء منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة، وتحصل على ضوء قوي وساطع وأداء شعاع دقيق ومظهر عصري متطور. والأهم، أنك تحصل على نظام إضاءة LED متطور لقيادة أكثر أمانًا وسلاسة ومتعة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018007865
        EAN3
        8719018007872
        نوع العلبة
        X2

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        المجموعة
        Ultinon Pro5000
        نوع
        LED-HL‏ [~HB3/HB4]
        تصديق ECE
        لا
        التعيين
        LED HB3/4 11005 U50CW X2
        القاعدة
        P20d وP22d
        الميزات التقنية
        تقنية SafeBeam وAirBoost

      • الخصائص الكهربائية

        القدرة الكهربائية بالواط
        16  واط
        فولتية
        13.2  فولت

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        أضواء أكثر سطوعًا
        أبرز ما في المنتج
        مصابيح LED عالية الجودة

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        5800 كلفن
        لومن
        1200

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11005U50CWX2
        رمز الطلب
        786531

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        15  سم
        الطول
        23.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        1320  غ
        العرض
        16.8  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        1.52  كلغ

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        220  غ
        الارتفاع
        16  سم
        الطول
        11,1  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        120  غ
        العرض
        5  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        حزمة من 6 عناصر
        كمية الحزمة
        قطعتين

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        3000 ساعة

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