انه سهل!

١. اشتري منتج Philips Lumea IPL من أيّ من تجار التجزئة* المذكورين أدناه في الإمارات العربية المتحدة (مؤهل خلال شهري أبريل ومايو ٢٠٢١ )

تجار التجزئة: كارفور، لولو، شرف دي. جي.، إيماكس ، صيدلية بوتس، صيدلية بن سينا، صيدلية سوبر كير، صيدلية العين وجميع سلاسل الصيدليات الاخرى.

تجار التجزئة الالكترونية: أمازون الإمارات العربية المتحدة، نون، مامزورلد، صيدلية بوتس.

٢. استخدمي المنتج المؤهل بالطريقة الموصى بها باستمرار لمدة لا تقل عن مئة (١٠٠) يوم.

٣. إن لم تكوني راضية تماماً عن المنتج المؤهل بعد استخدامه لمدة مئة يوم (١٠٠)، فيمكنك اعادة المنتج المؤهل إلى مراكز الخدمة لاستعادة أموالك:

الغاندي للإلكترونيات

مجمع رأس الخور، منطقة رأس الخور

طريق عمان حتا

دبي - الإمارات العربية المتحدة؛

هاتف: ٢٣١٠٤٥١-٠٤ / ٢٣١٠٤٠٦-٠٤ / ٢٣١٠٤٠٥-٠٤

أو

مركز خدمة الخليج للإلكترونيات

المصفّح، خلف كاتربيلار

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

هاتف: ٥٥٥٣٧٥٤ -٠٢

*العرض صالح على الأجهزة التالية:

BRI863/60, BRI921/60, BRI923/60, BRI924/60, BRI950/60, BRI955/60, BRI956/60, BRI957/60, BRI958/60

#Lumea100DayChallenge #PhilipsLumea @PhilipsMiddleEast