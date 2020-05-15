مستشعر التحكّم بالحركة

تتضمّن آلة الحلاقة الخاصة بك تقنية استشعار للتحكّم بالحركة. أثناء الحلاقة، تستشعر هذه الميزة تحركاتك وتعلمك ما إذا كنت تعتمد التقنية الصحيحة أو التقنية الأقل فعالية. تم تصميمها لتزويدك بأفضل نتيجة حلاقة بعدد تمريرات أقل.