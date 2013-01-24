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GoPure

هواء نقي وصحي في سيارتك

جودة موافق عليها للسيارات
رمز AirMid

    تقنية تنقية قوية من 3 مراحل

    فلتر Gopure

    تتميّز أجهزة تنقية الهواء GoPure‎ من Philips المخصصة للسيارات بنظام تنقية قوي وفعال وسريع التأثير لتنقية الهواء. إن عملية التنقية الثلاثية المراحل عبارة عن مزيج من فلتر أولي قابل للتنظيف، وفلتر HESA وفلتر HEPA، لحماية مثالية من الجسيمات الضارة، بما في ذلك التلوث والغازات السامة وغبار الطلع المسببة للحساسية، وحتى البكتيريا والفيروسات المنقولة في الهواء. كذلك، تم اعتماد تقنية SelectFilter Plus من Airmid Healthgroup لإزالة ما يصل إلى 90% من مسببات الحساسية المنقولة في الهواء*.

    إن أجهزة تنقية الهواء التي نقدّمها المخصصة للسيارات والمزودة بـ SelectFilter Plus معتمدة من Airmid Healthgroup.

     

    *تم اختبارها واعتمادها من قبل منظمة الأبحاث الطبية الحيوي المرموقة AirMid Heathgroup.

    تقنية HESA المتطورة

    ما هي تقنية HESA؟

     

    إن الامتصاص الانتقائي العالي الكفاءة (HESA) عبارة عن تقنية فريدة وعالية الأداء لتنقية الهواء، تعمل على تقليل أثر المواد الكيميائية غير الصحية في الهواء عليك وعلى عائلتك. تم تصميم تقنية فلتر HESA من Philips خصيصًا لاستهداف الغازات الضارة والروائح الكريهة داخل سيارتك. عندما يمرّ الهواء عبر الفلتر، يقوم علاج الكربون النشط الفريد بإبطال مفعول المواد الكيميائية الجزيئية الصغيرة بكفاءة عالية جدًا. تم اختراع تقنية HESA وتطبيقها على كل أجهزة تنقية الهواء GoPure‎ منذ العام 2009.
    تقنية HESA

    كيف تعمل تقنية HESA؟

     

    تتضمن تقنية SelectFilter Plus من Philips الثلاثية المراحل طبقة HESA مضمّنة مع إضافات محددة، لتنقية سيارتك من المواد الكيميائية الغازية الضارة. ومن خلال عملية امتصاص وأكسدة قوية، تتم إزالة المواد الغازية الضارة، وتنظيف هواء أدخنة عادم السيارة، والتلوث الصناعي، والمواد الكيميائية المنبعثة من المواد البلاستيكية والطلاء المستخدم داخل السيارة، والمواد الأخرى التي تصدر الروائح الكريهة، على سبيل المثال، المركّبات العضوية المتطايرة (VOC)، والتولوين، والفورمالديهايد.

    تقنية SelectFilterPlus الفريدة من Philips المستندة إلى HEPA

     

    تعتبر الجسيمات الدقيقة القابلة للاستنشاق الأكثر خطورة على الصحة، نظرًا إلى أنها قد تدخل إلى عمق الرئتين.


    تقوم تقنية SelectFilter Plus الفريدة من Philips المستندة إلى HEPA بإزالة الجسيمات الدقيقة، أو البكتيريا أو الفيروسات الخطيرة التي يصل حجمها إلى 0,015 ميكرون من الهواء داخل السيارة. ويشمل ذلك الفيروسات المنقولة في الهواء، وفيروسات التهاب الكبد ب، وأمراض الفم والقدمين (FMD).*

     

    *فعالية إزالة الجسيمة المختبرة بتمريرة واحدة في مختبر جهة خارجية على SelectFilter Plus؛ أحجام الأنفلونزا البشرية التي تم نشرها في منظمة الصحة العالمية في تقرير تقييم خطر الجسيمات المكروبيولوجية للعام 2008. إن أحجام فيروس أمراض الفم والقدمين والتهاب الكبد ب تتخطى 0,02 ميكرون. تم اختبار كفاءة إزالة الجسيمات وفقًا للمعيار GB/T6165:2008. يمكن أن يتأثر الأداء الفعلي في البيئة التي يُستخدم فيها؛ ولا يضمن الفلتر إزالة الجسيمات بنسبة 100%.

    لماذا تعتبر تقنية HESA أكثر فعالية من تقنية الكربون النشط الشائعة؟

     

    • فيما تمتص تقنية الكربون النشط الشائعة مجموعة واسعة من الغازات، فإن تقنية HESA تستهدف الغازات الضارة والروائح الكريهة بشكل خاص. وهي تزيد من سرعة الامتصاص والقدرة على تنقية المواد الكيميائية الضارة إلى أقصى حد.
    • عندما يصل الكربون النشط الشائع إلى السعة الكاملة أو إلى درجة حرارة عالية، قد تنبعث غازات سامة في الهواء من جديد. غير أن تقنية HESA تبطل مفعول المواد الكيميائية الجزيئية الصغيرة بكفاءة عالية جدًا. بالتالي، لا يمكن أن تتسرّب الغازات الضارة من الفلتر.
    • تحتوي مادة امتصاص الغاز الشائعة على بنية غير موحّدة، وسعة منخفضة وقد تحتوي على معادن ثقيلة. ولكن، تنطبق تقنية HESA على المواد المسامية المتميّزة، لتشكّل هيكلاً أكثر اتساقًا بهدف تنقية الهواء بسعة عالية.

    احمِ عائلتك بواسطة الفلتر البديل من Philips

    إن SelectFilter Plus عبارة عن فلتر قوي وشامل، لحمايتك من PM2.5 والروائح الكريهة والدخان وغازات العادم والمركّبات العضوية المتطايرة وغاز الأوزون. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميّز بتقنية تنقية متعددة الطبقات لإزالة ما يصل إلى 100 نوع مختلف من المواد الملوّثة من الهواء الذي تتنشّقه بسرعة تامة.

    فلتر Go-Pure select من Philips
    القضاء على ما يصل إلى 100 مادة ملوّثة
    تنقية الجسيمات الصغيرة جدًا PM1
    إبطال مفعول الغازات السامة والروائح الكريهة
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    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

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