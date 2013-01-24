تعتبر الجسيمات الدقيقة القابلة للاستنشاق الأكثر خطورة على الصحة، نظرًا إلى أنها قد تدخل إلى عمق الرئتين.



تقوم تقنية SelectFilter Plus الفريدة من Philips المستندة إلى HEPA بإزالة الجسيمات الدقيقة، أو البكتيريا أو الفيروسات الخطيرة التي يصل حجمها إلى 0,015 ميكرون من الهواء داخل السيارة. ويشمل ذلك الفيروسات المنقولة في الهواء، وفيروسات التهاب الكبد ب، وأمراض الفم والقدمين (FMD).*

*فعالية إزالة الجسيمة المختبرة بتمريرة واحدة في مختبر جهة خارجية على SelectFilter Plus؛ أحجام الأنفلونزا البشرية التي تم نشرها في منظمة الصحة العالمية في تقرير تقييم خطر الجسيمات المكروبيولوجية للعام 2008. إن أحجام فيروس أمراض الفم والقدمين والتهاب الكبد ب تتخطى 0,02 ميكرون. تم اختبار كفاءة إزالة الجسيمات وفقًا للمعيار GB/T6165:2008. يمكن أن يتأثر الأداء الفعلي في البيئة التي يُستخدم فيها؛ ولا يضمن الفلتر إزالة الجسيمات بنسبة 100%.