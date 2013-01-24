تتميّز أجهزة تنقية الهواء GoPure من Philips المخصصة للسيارات بنظام تنقية قوي وفعال وسريع التأثير لتنقية الهواء. إن عملية التنقية الثلاثية المراحل عبارة عن مزيج من فلتر أولي قابل للتنظيف، وفلتر HESA وفلتر HEPA، لحماية مثالية من الجسيمات الضارة، بما في ذلك التلوث والغازات السامة وغبار الطلع المسببة للحساسية، وحتى البكتيريا والفيروسات المنقولة في الهواء. كذلك، تم اعتماد تقنية SelectFilter Plus من Airmid Healthgroup لإزالة ما يصل إلى 90% من مسببات الحساسية المنقولة في الهواء*.
إن أجهزة تنقية الهواء التي نقدّمها المخصصة للسيارات والمزودة بـ SelectFilter Plus معتمدة من Airmid Healthgroup.
*تم اختبارها واعتمادها من قبل منظمة الأبحاث الطبية الحيوي المرموقة AirMid Heathgroup.